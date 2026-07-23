“Me parece sádico”: Ripamonti critica tramitación de la megarreforma “mientras hay gente muerta o desaparecida” por el temporal

Las zonas norte y centro sur del país sufrieron uno de los sistemas frontales más fuertes de los últimos años. Las abundantes precipitaciones ocasionaron daños graves en infraestructura y cobraron la vida de 13 personas. De momento, se mantienen cuatro personas desaparecidas y 61.557 aisladas.

En medio del temporal, el Congreso Nacional continuó su agenda, y esta semana avanzó en la tramitación de la denominada megarreforma, proyecto clave del Presidente José Antonio Kast.

Esta situación generó molestia en la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien en conversación con Desde la Redacción de La Tercera, manifestó que, considerando las graves consecuencias del temporal, el Mandatario debió haber suspendido la tramitación del proyecto.

“Probablemente estoy con emociones por lo que estoy viviendo, porque veo a mi gente sufrir y veo a la gente sufrir en el país, pero me parece que solo el hecho de que se esté discutiendo esto mientras hay gente muerta o desaparecida, me parece sádico. No lo puedo creer. No puedo creerlo”, señaló la jefa comunal visiblemente afectada.

Ripamonti remarcó que la última votación de la megarreforma se aplazó “porque hubo un conflicto político a propósito de la recolección de los votos”, mas no por el temporal. “Me parece que lo que se está viviendo en política es sádico. No tiene para mí sentido”.

La jefa comunal aseguró que si fuera parlamentaria le “hubiese dado vergüenza estar legislando algo para quitarle el dinero a la gente mientras hay gente muerta y desaparecida. A mí me daría mucha vergüenza“.

“Y lo digo con respeto, no quiero faltarle el respeto a quien tomó la decisión o al ministro de la Segpres, porque quizás tenemos una forma de ver la vida distinta”, sostuvo.

“Me da rabia, me da vergüenza, no me parece que sea algo correcto”, agregó.

Al ser consultada respecto a quién considera que debió haber frenado la tramitación, la alcaldesa fue enfática: “Obvio que al Presidente de la República".

“Porque si uno es Presidente de la República tiene que generar un liderazgo y tiene una planificación, pero cuando hay contingencias que intervienen en el curso de las cosas, uno tiene que dar instrucciones a sus colaboradores”, aseveró.

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