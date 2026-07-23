SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “Me parece sádico”: Ripamonti critica tramitación de la megarreforma “mientras hay gente muerta o desaparecida” por el temporal

    En conversación con Desde la Redacción, la alcaldesa de Viña del Mar señaló que -a su criterio- el Presidente Kast debió haber frenado la tramitación considerando los estragos que estaba generando el sistema frontal en gran parte del país.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Las zonas norte y centro sur del país sufrieron uno de los sistemas frontales más fuertes de los últimos años. Las abundantes precipitaciones ocasionaron daños graves en infraestructura y cobraron la vida de 13 personas. De momento, se mantienen cuatro personas desaparecidas y 61.557 aisladas.

    En medio del temporal, el Congreso Nacional continuó su agenda, y esta semana avanzó en la tramitación de la denominada megarreforma, proyecto clave del Presidente José Antonio Kast.

    Esta situación generó molestia en la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien en conversación con Desde la Redacción de La Tercera, manifestó que, considerando las graves consecuencias del temporal, el Mandatario debió haber suspendido la tramitación del proyecto.

    “Probablemente estoy con emociones por lo que estoy viviendo, porque veo a mi gente sufrir y veo a la gente sufrir en el país, pero me parece que solo el hecho de que se esté discutiendo esto mientras hay gente muerta o desaparecida, me parece sádico. No lo puedo creer. No puedo creerlo”, señaló la jefa comunal visiblemente afectada.

    Ripamonti remarcó que la última votación de la megarreforma se aplazó “porque hubo un conflicto político a propósito de la recolección de los votos”, mas no por el temporal. “Me parece que lo que se está viviendo en política es sádico. No tiene para mí sentido”.

    La jefa comunal aseguró que si fuera parlamentaria le “hubiese dado vergüenza estar legislando algo para quitarle el dinero a la gente mientras hay gente muerta y desaparecida. A mí me daría mucha vergüenza“.

    “Y lo digo con respeto, no quiero faltarle el respeto a quien tomó la decisión o al ministro de la Segpres, porque quizás tenemos una forma de ver la vida distinta”, sostuvo.

    “Me da rabia, me da vergüenza, no me parece que sea algo correcto”, agregó.

    Al ser consultada respecto a quién considera que debió haber frenado la tramitación, la alcaldesa fue enfática: “Obvio que al Presidente de la República".

    “Porque si uno es Presidente de la República tiene que generar un liderazgo y tiene una planificación, pero cuando hay contingencias que intervienen en el curso de las cosas, uno tiene que dar instrucciones a sus colaboradores”, aseveró.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónMacarena RipamontiViña del MarSistema frontal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Aguas del Valle por recuperación de suministro: Ovalle normaliza el servicio y La Serena-Coquimbo alcanza un 50% de reposición

    El documental sobre Oasis se estrenará en el Festival de Venecia y ya tiene fecha para los cines de Latinoamérica

    Jack Johnson encabezará Surfestival 2027: el máximo referente de la cultura surf llega a Pichilemu

    Quiroz y recursos para los municipios: “Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensan. Se acabó”

    Joaquín Cortez y nuevo régimen de inversión de las AFP: “Este es el cambio más importante que ha tenido”

    Marco Rubio carga contra el Tribunal Penal Internacional y acusa que está formado por “locos y chiflados”

    Lo más leído

    1.
    Un refugio con comida y muestras de arrepentimiento: detalles del rescate de los tres jóvenes perdidos en Cajón del Maipo

    Un refugio con comida y muestras de arrepentimiento: detalles del rescate de los tres jóvenes perdidos en Cajón del Maipo

    2.
    Rescate en el Cajón del Maipo: un viaje de más de 100 kilómetros de madrugada y un refugio que impidió una tragedia

    Rescate en el Cajón del Maipo: un viaje de más de 100 kilómetros de madrugada y un refugio que impidió una tragedia

    3.
    Karen Rojo comparecerá en forma remota a audiencia en que se definirá si sus años en Europa se abonan a su condena

    Karen Rojo comparecerá en forma remota a audiencia en que se definirá si sus años en Europa se abonan a su condena

    4.
    Sauerbaum revela que terremoto en Venezuela acentuó la salida voluntaria de Chile de personas de esa nacionalidad

    Sauerbaum revela que terremoto en Venezuela acentuó la salida voluntaria de Chile de personas de esa nacionalidad

    5.
    Monsalve podrá salir de día a la espera de juicio: tribunal cambió por arresto domiciliario nocturno su medida cautelar

    Monsalve podrá salir de día a la espera de juicio: tribunal cambió por arresto domiciliario nocturno su medida cautelar

    6.
    Cardenal Chomali y proyecto “Escucha su corazón”: “En vez de mostrarle el latido a la mujer sería bueno que lo escuchara el médico”

    Cardenal Chomali y proyecto “Escucha su corazón”: “En vez de mostrarle el latido a la mujer sería bueno que lo escuchara el médico”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quedan dos sistemas frontales más para el resto de la semana: cómo serán y a qué regiones afectarán

    Quedan dos sistemas frontales más para el resto de la semana: cómo serán y a qué regiones afectarán

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. O’Higgins en TV y streaming

    ¿Qué es y cómo se aplica la Ficha FIBE en una emergencia?

    ¿Qué es y cómo se aplica la Ficha FIBE en una emergencia?

    Temblor hoy, jueves 23 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 23 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Aguas del Valle por recuperación de suministro: Ovalle normaliza el servicio y La Serena-Coquimbo alcanza un 50% de reposición
    Chile

    Aguas del Valle por recuperación de suministro: Ovalle normaliza el servicio y La Serena-Coquimbo alcanza un 50% de reposición

    Cuadernos de remoción por licencias: asociación de jueces activa ofensiva contra la Suprema y presenta amparo gremial

    Ministra Toledo defiende cuestionada norma ambiental de la megarreforma tras requerimiento al TC

    Quiroz y recursos para los municipios: “Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensan. Se acabó”
    Negocios

    Quiroz y recursos para los municipios: “Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensan. Se acabó”

    Joaquín Cortez y nuevo régimen de inversión de las AFP: “Este es el cambio más importante que ha tenido”

    Gobierno anuncia veto para la prohibición del pago de interés sobre interés en la megarreforma

    En qué sectores de la Región Metropolitana y zona central lloverá hoy, según el pronóstico del tiempo
    Tendencias

    En qué sectores de la Región Metropolitana y zona central lloverá hoy, según el pronóstico del tiempo

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    Quedan dos sistemas frontales más para el resto de la semana: cómo serán y a qué regiones afectarán

    El renovado Boca Juniors del Vasco Arruabarrena que recibe a O’Higgins en la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    El renovado Boca Juniors del Vasco Arruabarrena que recibe a O’Higgins en la Copa Sudamericana

    Competencia para Estados Unidos: Francia y Alemania preparan candidatura conjunta para el Mundial 2038

    Roberto Tobar lo informa a los clubes: las modificaciones reglamentarias del Mundial que se aplicarán al fútbol chileno

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos
    Tecnología

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    ¿El mejor del Mundial? Mbappé será portada del nuevo EA Sports FC 27

    Cómo son los nuevos Samsung Galaxy Watch Ultra2 y Watch9 que llegan a Chile

    El documental sobre Oasis se estrenará en el Festival de Venecia y ya tiene fecha para los cines de Latinoamérica
    Cultura y entretención

    El documental sobre Oasis se estrenará en el Festival de Venecia y ya tiene fecha para los cines de Latinoamérica

    Jack Johnson encabezará Surfestival 2027: el máximo referente de la cultura surf llega a Pichilemu

    Argos, la desgarradora historia del perro que esperó 20 años por Odiseo

    Marco Rubio carga contra el Tribunal Penal Internacional y acusa que está formado por “locos y chiflados”
    Mundo

    Marco Rubio carga contra el Tribunal Penal Internacional y acusa que está formado por “locos y chiflados”

    ¿Por qué Trump condiciona el acuerdo nuclear con Arabia Saudita a un pacto con Israel?

    Zelenski prevé retomar las negociaciones con Rusia antes de otoño

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños
    Paula

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños

    Té yogui

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”