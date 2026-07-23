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    Culto

    Película sobre la infancia y el duelo confirma estreno en salas chilenas

    Dirigida por la brasileña Rafaela Camelo y producida por la realizadora nacional Rebeca Gutiérrez Campos, La Naturaleza de las Cosas Invisibles narra el encuentro de dos niñas que recurren a la imaginación y a la fantasía para sobrellevar dolorosas situaciones. Revisa aquí su trailer y fecha de lanzamiento en cines locales.

    Por 
    Equipo de Culto
    Película sobre la infancia y el duelo confirma estreno en salas chilenas

    Dos niñas que lidian con el duelo están en el centro de La naturaleza de las cosas invisibles, filme de la cineasta brasileña Rafaela Camelo que une a productoras de Brasil y Chile.

    Estrenada en el Festival de Berlín 2025 –y en salas nacionales a partir de este 6 de agosto–, la cinta construye su relato a partir del encuentro de Glória (Laura Brandão) y Sofia (Serena), dos niñas de diez años que se conocen en un hospital durante un verano y forman un vínculo inesperado. Ese lazo, apunta la sinopsis, “las lleva por un viaje agridulce de despedidas y de profundas revelaciones sobre la vida”.

    Foto: Flavio Oliveira

    “La película explora cómo las niñas entienden verdades complejas que los adultos muchas veces intentan esconder o suavizar. A través de Gloria y Sofia, vemos cómo ellas utilizan la imaginación y la fantasía como un interlocutor para llenar los espacios sin explicación, encontrando así su propio camino hacia esos descubrimientos en medio del duelo”, señaló Camelo en un comunicado, junto con detallar que se basó en sus propios recuerdos de la infancia, cuando sentía “una mezcla de curiosidad, temor y misterio frente a la muerte”.

    “Desde Chile, a través de Pinda, nos sumamos a una película profundamente sensible, dirigida por Rafaela Camelo, que aborda la infancia, el duelo, los vínculos familiares y aquello que muchas veces permanece fuera de lo visible”, indicó la productora nacional Rebeca Gutiérrez Campos, quien ha estado detrás de Mala junta (2016) y La piel en primavera (2024).

    “Como en toda coproducción internacional, los desafíos tuvieron que ver con coordinar equipos, tiempos, financiamiento, procesos administrativos y decisiones creativas entre países distintos. Pero también ahí está el valor de este tipo de trabajo: sostener una película en el tiempo, con confianza entre las productoras, y permitir que una historia nacida en Brasil pueda dialogar con públicos de otros lugares, como ahora ocurrirá con su estreno en salas en Chile”, añadió.

    Rafaela Camelo Paula Carrubba

    En tanto, para la productora brasileña Daniela Marinho, “si bien habla de algo profundamente brasileño, logra conectarse de manera especial con nuestra identidad latina. Esperamos que el público chileno encuentre en esta historia una reflexión sobre la fragilidad humana y la complejidad de las identidades”.

    Revisa a continuación el trailer de La naturaleza de las cosas:

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    Más sobre:CineLa Naturaleza de las Cosas InvisiblesRafaela CameloRebeca GutiérrezPindaMarket ChileFestival de Berlín 2025Festival de BerlínCine Culto

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