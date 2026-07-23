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    Nacional

    Paró la lluvia e intentaron robar en una casa de La Serena: Carabineros los detuvo y dos quedaron en prisión preventiva

    Otro dos menores, que participaron también en el intento de atraco, quedaron sometidos a otras medidas cautelares.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Imagen referencial, de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Cuatro sujetos fueron detenidos por intentar robar en un domicilio de La Serena una vez finalizado el temporal que provocó desbordes de ríos, deslizamientos de tierras, anegamientos y cortes de rutas en las regiones de Coquimbo y Atacama.

    Se trata de dos adultos y dos adolescentes que este miércoles 22 de julio de 2026, a las 00.20 horas aproximadamente, una vez que terminaron las precipitaciones, habrían intentado ingresar a un domicilio del pasaje Las Violetas con el ánimo de sustraer especies.

    Uno de ellos habría forzado con un destornillador la chapa de la reja metálica del cierre perimetral mientras los otros tres esperaban en los alrededores.

    El robo no se concertó porque fueron sorprendidos por una persona que alertó a viva voz de los hechos.

    Los sujetos huyeron y los vecinos avisaron a Carabineros.

    Efectivos de la policía uniformada recibieron grabaciones de los hechos que permitieron identificar las ropas de los sujetos y detenerlos 15 minutos después.

    La Fiscalía de La Serena los formalizó por el delito de robo en lugar habitado en grado de tentado.

    Los dos adultos, por orden del juez de garantía, quedaron en prisión preventiva.

    Para los menores de edad fueron dispuestas otras medidas cautelares, uno con arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse al domicilio y la víctima, mientras el otro quedó sujeto a la vigilancia de la autoridad y prohibición de acercarse a la víctima.

    Se fijó un plazo de 60 días para la investigación.

    Más sobre:PolicialFiscalía de CoquimboLa SerenaSistema frontalDelincuenciaSeguridadCarabineros

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