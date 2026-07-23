BancoEstado activa ayuda para afectados por sistema frontal: posterga pagos de créditos de consumo y dividendos

Imagen de la localidad rural de Islón en La Serena tras aluvión producto del aumento y crecida de las quebradas.

BancoEstado anunció este jueves un plan de apoyo financiero para las personas y empresas afectadas por el sistema frontal que ha golpeado al país en los últimos días.

La entidad estatal informó, a través de un comunicado, la postergación de cuotas y dividendos, la renovación automática de líneas de crédito y alternativas de renegociación para clientes de los segmentos Personas, Microempresas, Pequeñas Empresas y Medianas Empresas.

Las medidas se enmarcan en la campaña “Chile sale adelante. En esta emergencia, estamos contigo”, que BancoEstado describió como “un plan especial que busca entregar mayor flexibilidad financiera a las personas y empresas afectadas y contribuir a la recuperación de las familias y las actividades productivas en las zonas declaradas en Estado de Catástrofe ”.

Medidas para clientes personas

Para los clientes del segmento Personas, BancoEstado ofrece la postergación de créditos de consumo, con la posibilidad de aplazar durante seis meses el pago de las cuotas. Los pagos se retoman a partir del séptimo mes, sin modificar el calendario original de la operación.

Aluvión en el pueblo Islon, en La Serena Alejandro Pizarro/Aton Chile

En el caso de los créditos hipotecarios, el banco permite postergar seis dividendos sin costo, mediante el otorgamiento de un crédito adicional sin intereses, denominado en UF y equivalente al monto de los dividendos postergados. Esta medida aplica a créditos hipotecarios para vivienda y para fines generales.

El plan incluye además la renovación automática de las líneas de crédito asociadas a Cuenta Corriente o Chequera Electrónica cuyos vencimientos se produzcan entre julio y septiembre de 2026.

Medidas para micro, pequeñas y medianas empresas

Para apoyar la continuidad y recuperación de las actividades productivas, BancoEstado dispuso alternativas para clientes de los segmentos Microempresas, Pequeñas Empresas y Medianas Empresas.

Entre ellas, la postergación de seis dividendos hipotecarios sin costo, bajo condiciones similares a las establecidas para los clientes Personas, y la renovación automática de las líneas de crédito vigentes asociadas a Cuenta Corriente o Chequera Electrónica, con vencimientos entre julio y septiembre de 2026.

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El plan también contempla la postergación de hasta seis cuotas de créditos comerciales, operaciones de leasing y reprogramaciones vigentes.

Según las características y garantías de cada operación, la medida podrá aplicarse mediante la modificación del calendario de pagos o un financiamiento complementario. Para quienes requieran renegociación o refinanciamiento, el banco indicó que “las solicitudes serán evaluadas caso a caso, de acuerdo con las políticas vigentes del banco”.

Condiciones para acceder al plan

Para solicitar estas medidas, los clientes deberán acreditar que fueron afectados por las lluvias. Al menos una de las direcciones registradas en BancoEstado deberá encontrarse en una comuna o zona declarada en Estado de Catástrofe.

Además, al momento de presentar la solicitud, deberán suscribir una declaración jurada simple que acredite la afectación.

BancoEstado invitó a sus clientes a comunicarse con su ejecutivo o ejecutiva para conocer las alternativas disponibles y recibir orientación sobre el proceso de solicitud.

La institución recordó también que quienes hayan sufrido daños en sus viviendas pueden denunciar sus siniestros a través de la aplicación BancoEstado, el sitio web de la institución o llamando a FonoSeguros al 600 600 1212.