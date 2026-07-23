Van Rysselbergue (UDI) explica ausencia en votación por compensación a municipios: “Se generó una descoordinación con mi bancada”

El senador Enrique van Rysselberghe (UDI) explicó su ausencia de la votación de este miércoles de la indicación para establecer una mecanismo de compensación fiscal a los municipios por la exención de contribuciones, en uno de los últimos trámites legislativos del proyecto de Reconstrucción Nacional.

Y es que finalmente, en contra de los planes originales del Ejecutivo, finalmente la UDI solicitó que se aplazara la votación al notar que la propuesta podría haber terminado siendo rechazada debido a las ausencia de varios parlamentarios oficialistas y el rechazo de otros como Gustavo Sanhueza (UDI).

En ese contexto, uno de los parlamentarios que no estuvo presente en la sesión especial fue van Rysselbergue.

A través de un comunicado público, el senador explicó que “se presentó una situación personal que adelantó mi regreso a la región del Biobío, por lo cual el día martes ingresé un pareo formal con la senadora (Daniela) Ciccardini para toda la sesión de este miércoles”.

“Ante la citación a último minuto para una sesión especial a última hora del día de hoy, se generó una descoordinación con mi bancada que no volverá a reiterarse en la votación definitiva de este proyecto , la que finalmente se realizará en los próximos días”, añadió al respecto.

Para luego concluir: “Aclarar que mi voto no era el único que faltaba en la sesión de hoy para alcanzar el quórum mínimo de aprobación del informe de la comisión mixta”.