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    Política

    Partido Nacional Libertario amenaza con retirar su apoyo a la reforma del SAE si el gobierno elimina medidas de seguridad

    Parlamentarios de la colectividad criticaron las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, que eliminan la posibilidad de considerar la expulsión o cancelación de matrícula por hechos graves de violencia escolar como criterio de admisión, y advirtieron que no respaldarán un proyecto "rebajado".

    Por 
    Luis Cerda
    Bancada PNL.

    El Partido Nacional Libertario (PNL) endureció este miércoles su postura frente a la reforma al Sistema de Admisión Escolar (SAE) y advirtió que retirará su respaldo al proyecto si el gobierno insiste en eliminar medidas que, a su juicio, fortalecen la seguridad y la convivencia en los establecimientos educacionales.

    La bancada cuestionó las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo, que suprimen la posibilidad de que los colegios consideren como criterio de admisión la expulsión o cancelación de matrícula de estudiantes involucrados en hechos graves de violencia escolar.

    El vicepresidente del partido y subjefe de bancada, Hans Maroski, sostuvo que la decisión del gobierno representa un retroceso en materia de seguridad.

    “Nuestro partido ya advirtió oportunamente que esta decisión representa un retroceso en materia de seguridad y convivencia al interior de las comunidades educativas”, afirmó.

    El parlamentario agregó que “el Ejecutivo está renunciando a medidas que hace unos días defendía públicamente y no podemos retroceder en materia de seguridad. Hoy es tiempo de tomar decisiones difíciles y no de acomodarse políticamente, porque lo que se requiere es enfrentar con firmeza la delincuencia. Esa falta de convicción pienso que le hace daño al país”.

    En la misma línea, la diputada Paulina Muñoz condicionó el respaldo de su colectividad al contenido definitivo de la iniciativa.

    “Si el ministro vuelve a la Cámara con un proyecto rebajado y renunciando a las medidas que él mismo defendió hace pocos días, que no cuente con los votos del Partido Nacional Libertario. Nosotros no estamos disponibles para seguir validando reformas tibias cuando los chilenos exigen decisiones firmes contra el crimen”, señaló.

    La legisladora también cuestionó la decisión del Ejecutivo de restringir las pruebas de admisión a determinados establecimientos y de retirar herramientas que, a juicio del partido, contribuyen a resguardar la convivencia escolar.

    “Las políticas públicas deben priorizar la protección de las comunidades educativas y entregar certezas a los establecimientos para enfrentar situaciones de violencia”, sostuvo.

    Por su parte, el diputado Álvaro Jofré llamó al Presidente José Antonio Kast a mantener el énfasis en materia de seguridad y a reconsiderar las indicaciones presentadas al proyecto.

    “En seguridad no se puede gobernar según las encuestas y las presiones de algunos alcaldes. Se debe gobernar con convicción y, si el Gobierno quiere renunciar a ella, que no espere que nosotros renunciemos a la nuestra”, afirmó.

    Jofré agregó que la reforma al SAE debe fortalecer la autonomía de los establecimientos y entregar mayores herramientas para prevenir la violencia escolar.

    “La reforma al Sistema de Admisión Escolar tiene que fortalecer la autonomía de los establecimientos y resguardar el derecho que tienen las comunidades educativas a contar con ambientes que sean más seguros para el aprendizaje. Por eso, espero que el Gobierno reconsidere las indicaciones que ha presentado e impulse una legislación que entregue herramientas más efectivas en la prevención de la violencia escolar, en las que se vele por el derecho a la educación, la protección de los estudiantes y profesores”, concluyó.

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