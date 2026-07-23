Michel De L’Herbe y desempeño del gobierno ante la emergencia: “A nivel político reaccionó bien, pero falló el brazo operativo”

Michel De L’Herbe en conversación con Mónica Rincón y Paula Catena, en el podcast Cómo te lo Explico. Captura de pantalla.

Luego de que el reciente sistema frontal afectó durante los últimos días a gran parte del país, especialmente al Norte Chico, el experto en prevención de riesgos Michel De L’Herbe analizó la emergencia climática y la respuesta del gobierno.

El consultor en gestión de emergencias y reducción del riesgo de desastres abordó el manejo del Ejecutivo frente a las lluvias e inundaciones que, hasta ahora, dejan 13 fallecidos, cuatro desaparecidos y 3.532 personas damnificadas.

En conversación con Mónica Rincón y Paula Catena en el podcast Cómo te lo Explico, el especialista sostuvo que, al evaluar la respuesta de las autoridades, es necesario distinguir entre el ámbito político y el operativo.

“(En) el nivel político me parece que reaccionó bien (...) y anticipadamente, con pronóstico en mano, con el estado de emergencia preventiva, pero le falló el brazo operativo, al directorio de la empresa le sigue fallando la gerencia general y quienes deben ejecutar, cuando dices que falla el brazo operativo” , indicó.

De L’Herbe apuntó a que lo que falló en el “organigrama” fue Senapred: “Yo la semana pasada planteé, y en radio me preguntaron, y yo dije un análisis de sur a norte y siempre paré en el norte y dije nuestra situación es en la gravedad es en Coquimbo y el sur de Atacama”.

“Y después me preguntaron ‘bueno ¿y qué se debe hacer?’ en gestión de emergencia. Hay algo que se llama predespliegue, la pregunta siguiente entonces ‘¿qué significa eso?’ aquí se deberían desplegar helicópteros, para eso se requieren por ejemplo helicópteros como los Cougar, como los Black Hawk, maquinaria pesada, vehículos pesadas como los Mowag, todo eso está hoy día, pero llegó uno o dos días después de que literalmente se viniera todo abajo", detalló.

Michel De L’Herbe en conversación con Mónica Rincón y Paula Catena, en el podcast Cómo te lo Explico. Captura de pantalla.

Sin embargo, fue claro en apuntar a que este es un problema que atañe a la administración de turno: “Al Ejecutivo sea éste, los futuros, lo que no entendieron los gobiernos pasados es que hay dos niveles, como en una empresa”.

“Tú tienes el nivel político, digamos el directorio de la empresa que no ejecuta, da las políticas y establece y entrega las herramientas para quienes deben ejecutar y administrar la empresa cada día hagan su pega, entonces una cosa es ese nivel y otro nivel es el que ejecuta”, explicó.

Luego apuntó que, en este caso, “en el que ejecuta están los servicios, están los niveles regionales y en materia de emergencia se llama Senapred, que es el servicio especializado de más alto rango, nivel y supuestamente ‘expertise’ en nuestro país, en nuestro organigrama, eso es subjetivo”.

De la misma forma, a raíz de lo que pasó en Corral, él fue bastante crítico de por qué no se siguen tomando las decisiones con pronósticos en mano y que posteriormente “el Ejecutivo tomó la decisión de establecer un estado de emergencia preventiva, básicamente soltar la billetera, flexibilizar los mecanismos, que eso es muy importante en el estado (de emergencia)”.

“Ese estado (de emergencia) ha sido citado y establecido muy escasamente. Yo estuve buscando y me encontré con una o dos veces en que fue establecido antes del impacto”, argumentó.

“Se ha establecido, pero cuando uno hace la correlación de hechos en realidad ha sido establecido cuando ocurre el impacto, es decir, cuando empezó a llover y empezó a quedar la crema literalmente, pero el estado dice ‘preventivo’, entonces queda políticamente bien, suena bien”, enfatizó De L’Herbe.