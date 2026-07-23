Escape por cuatro comunas y dos domicilios: cómo fue la caída del Panda, el delincuente que baleó a dos carabineros en Lo Espejo

Un amplio operativo de Carabineros fue el que permitió la detención de Benjamín Alonso Aedo González (20), alias “el Panda”, sujeto que el pasado viernes habría disparado en contra de dos funcionarios policiales en Lo Espejo.

Fueron cinco días de seguimientos donde el OS9 fue cercando la pista del Panda. Ese viernes, luego de que disparara contra dos carabineros, el imputado huyó raudo ante un despliegue que incluyó Carabineros y detectives de la PDI en Lo Espejo y San Miguel. Fue en esa misma huida donde una cámara de seguridad del sector registró su rostro, lo que permitió determinar a quién tenía que buscar la policía.

Allí los policías, dirigidos por la Fiscalía Metropolitana Sur, identificaron que estaban detrás de un peligroso delincuente, de amplio prontuario, y miembro de una banda bautizada como Los Chicortes.

Pasadas las 10.00, un dispositivo integrado por OS9, GOPE y unidades territoriales copó el Pasaje 23 ubicado en Lo Espejo. El seguimiento policial había determinado que allí se encontraba junto a quienes lo estaban ocultando. Antes de eso, en los cinco días de búsqueda los investigadores detectaron que pasó por cuatro comunas: El Bosque, La Pintana, San Bernardo y Lo Espejo, y al menos dos casas de esta última comuna.

Quienes conocieron de la diligencia afirman que la captura no fue fácil. De hecho, el sujeto, sin siquiera alcanzar a ponerse los zapatos, quiso arrancar por el techo de la vivienda donde estaba pernoctando al darse cuenta que la policía estaba en la puerta de la casa. Sin embargo, ya era tarde, la policía lo tenía cercado.

El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, señaló que las acciones del Panda son de “absoluta gravedad”. “Es de suma relevancia este procedimiento porque no podemos permitir que los delincuentes ataquen a los integrantes de las organizaciones que están llamadas a restablecer el orden democrático”, dijo el fiscal Barros.

El persecutor explicó que, como estrategia, fueron tras los encubridores y luego tras el autor principal. Una estrategia similar fue la que se usó en el homicidio del cabo David Florido, un hecho ocurrido en 2022 en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. “Fuimos primero tras los encubridores porque son los que facilitan a los autores para ocultarse o permanecer fugados”, detalló el fiscal regional.

El primer lugar donde acudió el Panda fue Lo Espejo. Después de todo, ahí tenía su base de operaciones delictual. Luego se movió a otras comunas, pero terminó volviendo allí.

El general de Carabineros Jaime Velasco, director de Control de Drogas e Investigación Criminal, explicó que “el día de los hechos hubo una continuidad permanente de los equipos de investigación, inicialmente en el reconocimiento de esta persona, como también en el seguimiento de distintas cámaras y un sinnúmero de otras diligencias”. En esos trabajos, los uniformados realizaron ingresos y registros en domicilios ubicados en la zona sur de la capital. El uniformado catalogó al Panda como “un peligroso delincuente”.

En el operativo también fueron detenidos un hombre y una mujer, quienes habrían ayudado a la fuga y el ocultamiento del Panda. En la misma causa, el martes fue detenido otro sujeto, también como encubridor del atacante.

El ataque

El ataque ocurrió el viernes 17 de julio alrededor de las 10.40 horas, mientras carabineros realizaban una fiscalización. Personal de la 42° Comisaría Radiopatrullas efectuaba un control preventivo a un individuo, hasta ese momento no identificado, que vestía ropas oscuras.

El sujeto habría extraído una pistola, percutando una cantidad indeterminada de disparos en contra del personal de la policía uniformada. Luego huyó en dirección desconocida activando un masivo operativo de Carabineros.

Aedo González cuenta con un amplio prontuario. De acuerdo a los registros policiales, es autor de cuatro homicidios frustrados en marzo de este año, por lo que fue condenado a una pena de tres años y un día, y otra, de 541 días. Sin embargo, se sustituyó la pena a libertad vigilada intensiva.

Tenía además causas pendientes por asociación ilícita, lavado y blanqueo de activos, un homicidio y tenencia ilegal de armas de fuego. En 2023 también mantenía antecedentes por porte de armas de fuego y portar elementos para cometer delitos.

En el ataque fueron atacados un subteniente y un cabo primero. Según informó la institución a este medio durante la tarde del miércoles, el subteniente fue dado de alta el martes del Hospital de Carabineros, mientras que el cabo primero sigue internado.

El control de detención se realizará este jueves en el bloque de la mañana. Será formalizado por dos homicidios frustrados a Carabineros.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien participó de una actividad junto a la Fiscalía y Carabineros, destacó el trabajo de los investigadores. “Este tipo de acciones por parte del Estado refuerzan la voluntad de actuar con fuerza y decisión”, aseguró.