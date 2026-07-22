Cae El Panda, el sujeto que baleó a dos carabineros en Lo Espejo

Personal del 0S9 de Carabineros detuvo este miércoles a Benjamín Alonso Aedo González, alias El Panda, sujeto que el pasado viernes habría disparado contra dos funcionarios policiales en Lo Espejo.

El imputado, que sería parte de una banda bautizada como “Los Chicorte”, fue detenido en esa misma comuna, específicamente en el Pasaje 23 Sur Nro. 5975.

Quienes conocieron de la diligencia afirman que la captura no fue fácil. De hecho, el sujeto, cuyo rastro ya estaba totalmente ubicado por los carabineros, quiso arrancar por el techo de la vivienda donde estaba pernoctando. En la detención participaron efectivos del OS9, del Gope y de unidaddes territoriales.

El ataque ocurrió el viernes 17 de julio alrededor de las 10.40 horas, mientras carabineros realizaba una fiscalización. Personal de la 42° Comisaría Radiopatrullas efectuaba un control preventivo a un individuo, hasta ese momento no identificado, que vestía ropas oscuras.

El sujeto habría extraído una pistola, efectuando una cantidad indeterminada de disparos en contra del personal de la policía uniformada. Luego, huyó en dirección desconocida activando un masivo operativo de Carabineros.

Aedo González cuenta con un amplio prontuario. De acuerdo a los registros policiales, es autor de cuatro homicidios frustrados en marzo de este año, por lo que fue condenado a una pena de 3 años y 1 día y otra de 541 días. Sin embargo, se sustituyó la pena a libertad vigilada intensiva.

Tenía además causas pendientes por asociación ilícita, lavado y blanqueo de activos, un homicidio y tenencia ilegal de armas de fuego. En 2023 también mantenía antecedentes por porte de armas de fuego y portar elementos para cometer delitos.

En el ataque fueron atacados un subteniente y un cabo primero. El subteniente el martes salió del hospital de Carabineros, mientras que el cabo primero sigue internado.

Su control de detención se realizará este jueves en el bloque AM.