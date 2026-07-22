Canciller Pérez Mackenna sostuvo encuentro con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se reunió con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, donde coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación entre ambas naciones.

“Este encuentro da cuenta de la importancia que este país del sudeste asiático otorga a su relación con Chile”, destacó el canciller.

En la ocasión, ambas autoridades también abordaron las oportunidades de colaboración en materia de seguridad, así como el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y la forma en que Singapur la está implementando a nivel gubernamental.

Singapur es considerado uno de los países más seguros del mundo y es un referente internacional en seguridad pública y combate al ciberdelito.

En ese contexto, el canciller Pérez Mackenna asistió a una presentación sobre las políticas de seguridad pública impartida por la Policía de Singapur, donde se expusieron las principales estrategias implementadas para combatir y prevenir la delincuencia, el crimen organizado y la ciberdelincuencia.

El ministro también visitó el Centro de Tecnologías Cuánticas, donde conoció las políticas públicas impulsadas por Singapur en esa materia y expresó el interés de Chile por profundizar sus vínculos.

“Esto permitirá fortalecer las capacidades nacionales, lo que es consistente con el objetivo de desarrollar el capital humano de nuestro país”, mencionó.

Durante la visita y en presencia del canciller, el director del centro, Dr. José Ignacio Latorre, firmó un acuerdo de cooperación entre esta institución y el Quantum Development of Information Theory Group (QuDIT) de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Pérez Mackenna también reiteró el interés de Chile por impulsar el ingreso de Singapur como Estado asociado de la Alianza del Pacífico, a la vez que confirmó la intención de avanzar en la concreción del Green Economy Partnership Agreement.

Más tarde, el canciller sostuvo una reunión de trabajo con la ministra de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Singapur, Grace Fu, con quien ya se había reunido previamente en Santiago.

Cabe recordar que esta semana el canciller también visitó Indonesia, donde sostuvo reuniones con el ministro de Comercio, Budi Santoso; el directorio de la Autoridad de Inversiones de Indonesia; y con su homólogo del país, Sugiono.

“Para Chile, Indonesia es un socio comercial clave, no solo porque es el cuarto país más poblado del mundo, sino también porque es la economía más grande del sudeste asiático. Con casi 300 millones de habitantes, es un mercado inmenso con un gran potencial para nuestro objetivo de diversificar los mercados”, destacó el ministro en la ocasión.