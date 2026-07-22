SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Investigan en Francia la muerte de Daniel Siad, supuesto reclutador de mujeres para Epstein

    El cuerpo sin vida del empresario francés de 69 años apareció el lunes en su vivienda en Colombes.

    Por 
    Europa Press
    Daniel Siad. Foto: Departamento de Justicia de EE.UU.

    Las autoridades francesas han confirmado este miércoles que investigan la muerte de Daniel Siad, cuyo cuerpo sin vida apareció el lunes en su vivienda. Se trata de una figura vinculada al delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, para el que supuestamente reclutaba mujeres.

    Según ha confirmado a Europa Press la oficina del fiscal de Nanterre, se ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte de Siad tras el hallazgo de su cuerpo en una vivienda en Colombes.

    Así, las fuerzas de seguridad de Hauts de Seine se han hecho cargo de la investigación y, en este marco, se le practicará una autopsia para determinar el origen de la muerte.

    Jeffrey Epstein.

    El tribunal de Nanterre, especializado en delitos de trata de personas, mantenía abierta una investigación sobre el empresario francés de 69 años por su presunto papel en la red de Epstein en Europa, donde supuestamente reclutaba a mujeres.

    Said aparece en más de un millar de documentos en los conocidos como correos de Epstein, desclasificados a principios de año por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en los que comparaba su trabajo con la pesca.

    Más sobre:FranciaEpsteinDaniel SiadColombesreclutador de mujeresNanterreMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alcalde de Illapel critica respuesta ante el sistema frontal: “El Estado no se preparó para enfrentarlo”

    Las frenéticas horas para conformar la comisión mixta y la opción de despachar el megaproyecto hoy

    Canciller Pérez Mackenna sostuvo encuentro con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong

    FinteChile suspende a una de sus empresa miembro que ha sido ligada al Tren de Aragua

    El registro de la marca “Novandino Litio” sufre inconvenientes en el Inapi

    Estudio muestra que el 50% de las facturas emitidas por pymes se pagan a más de 30 días

    Lo más leído

    1.
    La Fiscalía de Estados Unidos y los abogados de Maduro proponen que el juicio comience en junio de 2027

    La Fiscalía de Estados Unidos y los abogados de Maduro proponen que el juicio comience en junio de 2027

    2.
    Daniel Ortega afirma que “no volverá a haber elecciones” en Nicaragua y anuncia leyes para impedir el regreso de la oposición al poder

    Daniel Ortega afirma que “no volverá a haber elecciones” en Nicaragua y anuncia leyes para impedir el regreso de la oposición al poder

    3.
    Estados Unidos confirma el inicio de las operaciones para la implementación de zonas piloto en Líbano

    Estados Unidos confirma el inicio de las operaciones para la implementación de zonas piloto en Líbano

    4.
    Ludovic Slimak, paleoantropólogo francés: “El problema fundamental para los jóvenes es el colapso de su sistema de valores”

    Ludovic Slimak, paleoantropólogo francés: “El problema fundamental para los jóvenes es el colapso de su sistema de valores”

    5.
    El look del nuevo premier británico en la mira: sin corbata y con polera cuando no está en el Parlamento

    El look del nuevo premier británico en la mira: sin corbata y con polera cuando no está en el Parlamento

    6.
    La casa natal de Hitler se convierte en una comisaría en Austria para evitar que sea punto de peregrinaje de neonazis

    La casa natal de Hitler se convierte en una comisaría en Austria para evitar que sea punto de peregrinaje de neonazis

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    Servicios

    Los centros de acopio habilitados en la RM para donar a damnificados por el sistema frontal

    Los centros de acopio habilitados en la RM para donar a damnificados por el sistema frontal

    Rating del martes 21 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 21 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Todas las comunas con clases suspendidas este miércoles por el sistema frontal

    Todas las comunas con clases suspendidas este miércoles por el sistema frontal

    Alcalde de Illapel critica respuesta ante el sistema frontal: “El Estado no se preparó para enfrentarlo”
    Chile

    Alcalde de Illapel critica respuesta ante el sistema frontal: “El Estado no se preparó para enfrentarlo”

    Las frenéticas horas para conformar la comisión mixta y la opción de despachar el megaproyecto hoy

    Canciller Pérez Mackenna sostuvo encuentro con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong

    FinteChile suspende a una de sus empresa miembro que ha sido ligada al Tren de Aragua
    Negocios

    FinteChile suspende a una de sus empresa miembro que ha sido ligada al Tren de Aragua

    El registro de la marca “Novandino Litio” sufre inconvenientes en el Inapi

    Estudio muestra que el 50% de las facturas emitidas por pymes se pagan a más de 30 días

    ¿Seguirá lloviendo en la Región de Coquimbo? Esto dice el pronóstico del tiempo
    Tendencias

    ¿Seguirá lloviendo en la Región de Coquimbo? Esto dice el pronóstico del tiempo

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?

    Cómo el café puede ayudar al cuerpo a combatir el estrés y el envejecimiento, según un nuevo estudio

    Una sorpresa en el arco y con solo tres campeones del mundo: la FIFA publica el equipo ideal elegido por los hinchas
    El Deportivo

    Una sorpresa en el arco y con solo tres campeones del mundo: la FIFA publica el equipo ideal elegido por los hinchas

    Entrevista con José María Buljubasich: “Si encontramos un jugador que aporte, dentro de valores razonables, lo vamos a traer”

    La Roja mide fuerzas con un mundialista: ANFP anuncia nuevo amistoso

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve

    Sonos lanza un rediseño opcional de su app con nueva navegación y controles de volumen mejorados

    La carta de amor eterno de Ozzy Osbourne a The Beatles: “Son y serán para siempre la mejor banda del mundo”
    Cultura y entretención

    La carta de amor eterno de Ozzy Osbourne a The Beatles: “Son y serán para siempre la mejor banda del mundo”

    Humo blanco: Gobierno autoriza los conciertos de BTS en el Estadio Nacional

    Un clásico del reggaeton: Ozuna vuelve a Chile con sus grandes éxitos

    Flávio Bolsonaro emula a su padre y reúne a diplomáticos extranjeros para cuestionar el sistema electoral
    Mundo

    Flávio Bolsonaro emula a su padre y reúne a diplomáticos extranjeros para cuestionar el sistema electoral

    Investigan en Francia la muerte de Daniel Siad, supuesto reclutador de mujeres para Epstein

    Italia anuncia que acogerá el 4 de agosto una nueva ronda de conversaciones entre Israel y Líbano

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”
    Paula

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer