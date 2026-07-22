Fedach y clubes asociados despliegan puente aéreo para colaborar en el traslado de ayuda humanitaria hacia Coquimbo y Atacama

La Federación Aérea de Chile (Fedach) y otros clubes aéreos asociados colaboraron este miércoles en un operativo de apoyo aéreo con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) para el traslado de ayuda humanitaria a las regiones de Coquimbo y Atacama, las más afectadas por el sistema frontal.

Según detallaron desde la federación, el operativo contempla el despliegue de 14 aviones y 6 helicópteros . y estará centrada en la asistencia a las comunidades aisladas por el temporal.

La acción cuenta con la participación del Club de Planeadores de Vitacura, el Club Aéreo de Valparaíso y Viña del Mar, el Club Aéreo Naval, el Club Aéreo de Santo Domingo, el Club Aéreo Universitario, el Club Aéreo de Curicó, el Club Aéreo de Rancagua, el Club Aéreo de Illapel, el Club Aéreo de Ovalle, el Club Aéreo de La Serena y el Club Aéreo de Vallenar.

“Gracias a la mejora de las condiciones meteorológicas pudimos iniciar este operativo en coordinación con Senapred para establecer un puente aéreo entre Copiapó y Vallenar, y entre La Serena y Vallenar, con el propósito de trasladar ayuda humanitaria hacia las comunidades que permanecen aisladas”, explicó el presidente de la Fedach, Pablo Muxica.

Muxica también detalló que no fue posible desplegar helicópteros hacia Vallenar debido a la falta de combustible para su abastecimiento.

Por ello, las operaciones en la zona se realizarán mediante aviones, mientras que los helicópteros se focalizarán en las ciudades de Ovalle e Illapel.

“Este operativo refleja el compromiso permanente de la aviación civil con el país. Quiero agradecer a todos los clubes aéreos asociados que participaron en esta iniciativa y que, desde distintos puntos del país, respondieron de manera inmediata a este llamado, poniendo a disposición sus pilotos, aeronaves y capacidades para llegar en ayuda de las comunidades afectadas”, añadió sobre la iniciativa el gerente del Club de Planeadores de Vitacura, Rodrigo Lavanderos.

Desde la Fedach enfatizaron que las acciones se extenderán durante todo el miércoles y que dejarán a disposición de las autoridades “sus pilotos, aeronaves y la red de clubes aéreos asociados para contribuir a las labores de conectividad, traslado de ayuda humanitaria y respuesta frente a emergencias en cualquier lugar del país”.