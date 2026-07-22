Festival Primavera Amor confirma sus fechas con Saiko, De Saloon, Glup, Anttonias y Claudio Valenzuela

“Primavera Amor” el festival que convoca generaciones que crecieron en el apogeo del rock chileno, del pop romántico y del indie nacional en sus años de juventud, anuncia las primeras fechas de su gira: Temuco, Antofagasta, Copiapó, Talca y Viña del Mar.

De Saloon, Saiko, Glup y Claudio Valenzuela son los confirmados de la gira “Primavera Amor”, nombres que son la banda sonora de toda una generación, juntos por primera vez en una sola noche. Además se agrega como novedad a Anttonias, parte de la nuevo movimiento de las bandas de rock alternativo nacional.

Las canciones de De Saloon, Saiko, Glup, Claudio Valenzuela de Lucybell no son sólo éxitos: son himnos, que han marcado despedidas y reencuentros, buenos y malos momentos y que son la banda sonora de momentos que no se olvidan, de esos que uno recuerda con una sonrisa que duele un poco. El amor y el desamor se cantan mejor en compañía. Y en esta primavera, se cantan en vivo.

Nuevas generaciones

Anttonias, una de las novedades de “Primavera Amor”, no es una elección casual. La banda, de la nueva generación de rock alternativo y pop rock, se ha establecido como uno de los ascensos más llamativos de la escena, manifestando además su admiración por las bandas que integran el festival como De Saloon, donde han compartido escenario en este año.

Festival Primavera Amor.

- 24 de octubre: Temuco - Recinto Sofo.

- 14 de noviembre: Antofagasta - Rock & Soccer.

- 21 de noviembre: Copiapó - Mistica.

- 05 de diciembre: Talca - Centro de Eventos El Quijote.

- 12 de diciembre: Viña del Mar - Sporting Viña del Mar.

En los próximos días se anunciará nuevas ciudades donde llegará el Festival Primavera Amor.