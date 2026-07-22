SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Calisto arremete de nuevo: pide a Valencia cambio de fiscal e insiste con urgencia ante el TC para que congele el caso

    La acción se materializó hace algunos días, en medio de las acciones que activaron los abogados del parlamentario. Además de ello, la defensa insistió ante el TC sobre la necesidad de suspender el procedimiento en su contra. Frente a esto, tanto la Fiscalía como el CDE se opusieron.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    El senador Miguel Ángel Calisto. MARIO TELLEZ

    Luego de que el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, presentara hacia fines de junio la acusación en contra del senador Miguel Ángel Calisto (Independiente) y de otros imputados por delito reiterado de fraude al Fisco, la defensa del congresista activó una serie de acciones.

    Así fue como pidieron la reapertura de la indagatoria, solicitaron nuevas diligencias, presentaron un recurso de amparo del que luego se desistieron e ingresaron un recurso de inaplicabilidad ante al Tribunal Constitucional (TC) para detener las pesquisas.

    Todas esas acciones salieron a la luz con rapidez, aunque hubo una adicional que el equipo del senador mantuvo en reserva.

    Según pudo conocer La Tercera, en medio de la serie de arremetidas que activó el equipo de penalistas que representa a Calisto, y que encabezan los abogados Jorge Bofill y César Ramos, también requirieron al fiscal nacional, Ángel Valencia, que la indagatoria pase a otro persecutor.

    La defensa pidió que la causa respecto del fraude al Fisco y la que se abrió a partir de ella -producto del contenido de declaraciones de los imputados Carla Graf y Roland Cárcamo- dejen de estar lideradas por el fiscal regional de Aysén y se designe a otro persecutor para llevar a cabo las pesquisas.

    Fiscal Hernán Libedinsky.

    La solicitud, como indican conocedores del proceso, dice relación -entre otros aspectos- con lo mencionado por Ramos en conversación con este medio, ya que la defensa estima que se estaría ante una investigación sesgada.

    “La Fiscalía Regional de Aysén, pese a encontrarse frente a un delito flagrante y consumado de obstrucción a la investigación, cometido mediante la presentación de documentos falsificados, haya decidido no perseguirlo. La Fiscalía cuenta hace meses con el informe de la PDI que da cuenta de la falsedad de tales informes, pero omite perjudicar la posición de Cárcamo y Graf, imputando la falsificación de evidencia. Esa forma de proceder es incompatible con el principio de objetividad y pareciera confirmar que no existe un interés real en investigar imparcialmente los hechos atribuidos al senador”, sostuvo el abogado a este medio el martes.

    Adicionalmente, el penalista planteó que resulta criticable que la misma Fiscalía pretenda investigar los hechos denunciados por Cárcamo, cuando es esa misma institución la que ha sido cuestionada por él al sostener que habrían sobornado al exfiscal regional Carlos Palma para que cerrara la investigación contra Calisto.

    “La situación que tenemos hoy es que el equipo que pretende investigar los hechos denunciados por el señor Cárcamo, es el mismo que realizaba las diligencias investigativas bajo la dirección del exfiscal regional. Esta situación es evidentemente un problema. La transparencia y la objetividad exigen que la Fiscalía Regional de Aysén no pueda investigarse a sí misma respecto de los hechos denunciados por el señor Cárcamo“, añadió el abogado.

    Pese a que la solicitud de la defensa fue ingresada hace varios días, hasta ahora no ha existido pronunciamiento de parte de la Fiscalía Nacional.

    La insistencia en TC

    Hace una semana, el 15 de julio pasado, el TC admitió a trámite el requerimiento de la defensa de Calisto, aunque no dio lugar a la suspensión del procedimiento que solicitaron en el marco del mismo.

    Por lo mismo, este lunes 20 de julio los abogados del senador insistieron con urgencia, evidenciando que de no suspenderse la causa, “el requerimiento de inaplicabilidad deducido quedará privado de cualquier efecto, perdiendo su oportunidad".

    Lo anterior, como detallaron, dice relación con que el próximo 27 de julio el Juzgado de Garantía de Coyhaique revisará la solicitud que presentaron para que se ordene al Ministerio Público a realizar una serie de diligencias que estiman pertinentes.

    Considerando que ahí podrían no tener éxito, esperan que de manera preventiva el TC congele todo. Así, no corren riesgos.

    César Ramos y Jorge Bofill, socios de Bofill Escobar y Silva.

    Ante ello, ciertamente el Ministerio Público y el CDE mostraron su rechazo y expusieron sus argumentos a la sala para que no acoja lo planteado por los abogados del congresista.

    De acuerdo con lo expuesto por la fiscal nacional (S) Carmen Gloria Wittwer, no procede que se suspenda el proceso ya que la investigación ya se reabrió y los persecutores accedieron a parte de las pesquisas.

    “Con ello queda en evidencia que la audiencia prevista para el lunes 27 de julio en curso, no es para discutir la reapertura de la investigación respecto del senador, sino que es para volver a discutir sobre aquellas diligencias precisas que le fueron denegadas, todo ello en el marco de una investigación que se encuentra abierta para todos los intervinientes. Tanto así que la Fiscalía ha seguido llevando a la práctica las diligencias que fueron pedidas por su defensa”, se lee en el documento presentado por la fiscal.

    Asimismo, la persecutora hizo presente que incluso la Corte de Apelaciones de Puerto Montt dejó sin efecto la audiencia en que revisaría el desafuero del parlamentario, justamente a raíz de la reapertura.

    “En ese escenario, reiterar la solicitud de suspensión del procedimiento cuando precisamente la investigación se encuentra abierta y se han decretado gran parte de las diligencias solicitadas por la defensa, parece más bien un contrasentido, ya que será esa audiencia en la que incluso podrá seguir instando por el resto de las diligencias que había pedido y en cambio pretende ahora que no se lleve a cabo“, sumó Wittwer.

    Por su parte, en representación del CDE, el procurador fiscal Marcelo Chandía, manifestó que al estar la causa abierta, “no existe riesgo de avance intempestivo hacia el juicio oral ni de aplicación inmediata de la norma impugnada para perjudicar al requirente".

    Por lo demás, el profesional recalcó que es contradictorio que la defensa busque la suspensión cuando en el marco del desistimiento del amparo que habían ingresado mostraron otra postura.

    “Resulta contradictorio y violatorio de la doctrina de los actos propios que la defensa alegue una ‘urgencia dramática’, cuando ellos mismos han admitido formalmente que la suspensión ya no es requerida tras la reapertura de la investigación. Consta en los antecedentes que con fecha 9 de julio de 2026, los abogados del requirente presentaron un escrito ante Corte de Apelaciones de Coyhaique por el cual desistieron de la acción constitucional de amparo que habían interpuesto", sostuvo.

    De la misma forma, el CDE agregó que “suspender el procedimiento en este estado provocaría un absurdo jurídico y procesal: impediría la realización de la propia audiencia fijada para debatir el mérito de las diligencias del senador, paralizando la causa en perjuicio de la celeridad y de la propia actividad investigativa que la defensa pretende tutelar".

    CDE. Pablo Vásquez r

    Acto seguido, Chandía sostuvo que la solicitud de los penalistas constituiría una “maniobra dilatoria evidente y un abuso de los derechos procesales”.

    “El examen de las actuaciones de la contraparte devela un patrón procesal abusivo que busca paralizar la acción de la justicia ordinaria por el delito de fraude al Fisco (...) La reiteración de la solicitud de suspensión no es más que otra pieza de esta estrategia de desgaste institucional para evitar que el parlamentario enfrente las fases posteriores del enjuiciamiento criminal", remarcó.

    Más sobre:CalistoMiguel Ángel CalistoHernán LibedinskyÁngel ValenciaMinisterio PúblicoLa Tercera PMTribunal ConstitucionalCDECarmen Gloria WittwerSuspensión proceso TCCésar RamosJorge Bofill

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El huracán Mara Sedini: cómo vivió La Moneda sus acusaciones y el complejo día después en Palacio

    El pacto Washington-Riad que abre la puerta al enriquecimiento de uranio y enciende alarmas sobre la seguridad en Medio Oriente

    Casas, establecimientos educacionales, rutas y hospitales: las casi 23 mil afectaciones del temporal en infraestructura

    BTS al Nacional: ARMY celebra, productores piden nuevos protocolos y gobierno se alista para fans pernoctando

    Contra quiénes apuntó Mara Sedini en los cuatro episodios que marcaron su reaparición

    Jeannette Jara se suma a Horizonte Ciudadano, la fundación de Bachelet

    Lo más leído

    1.
    Encuentran con vida a jóvenes que permanecían desaparecidos desde el jueves en el Cajón del Maipo

    Encuentran con vida a jóvenes que permanecían desaparecidos desde el jueves en el Cajón del Maipo

    2.
    Rescate en el Cajón del Maipo: un viaje de más de 100 kilómetros de madrugada y un refugio que impidió una tragedia

    Rescate en el Cajón del Maipo: un viaje de más de 100 kilómetros de madrugada y un refugio que impidió una tragedia

    3.
    Cae El Panda, el sujeto que baleó a dos carabineros en Lo Espejo

    Cae El Panda, el sujeto que baleó a dos carabineros en Lo Espejo

    4.
    Gendarmería traslada a 21 exuniformados condenados por delitos de lesa humanidad al expenal Punta Peuco

    Gendarmería traslada a 21 exuniformados condenados por delitos de lesa humanidad al expenal Punta Peuco

    5.
    Viuda de Marcos Cosme, el carabinero asesinado en Valdivia: “Él siempre volvía a casa con una sonrisa”

    Viuda de Marcos Cosme, el carabinero asesinado en Valdivia: “Él siempre volvía a casa con una sonrisa”

    6.
    “El Rana”: imputado por el homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín ingresa al penal Santiago 1 bajo máxima seguridad

    “El Rana”: imputado por el homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín ingresa al penal Santiago 1 bajo máxima seguridad

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    Servicios

    Extienden plazo para inscribir la PAES 2026: ¿Hasta cuándo se permite registrar las pruebas?

    Extienden plazo para inscribir la PAES 2026: ¿Hasta cuándo se permite registrar las pruebas?

    Los centros de acopio habilitados en la RM para donar a damnificados por el sistema frontal

    Los centros de acopio habilitados en la RM para donar a damnificados por el sistema frontal

    Rating del martes 21 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 21 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    General Araya y detención de El Panda: “Los criminales de esta naturaleza deben estar en la cárcel”
    Chile

    General Araya y detención de El Panda: “Los criminales de esta naturaleza deben estar en la cárcel”

    El huracán Mara Sedini: cómo vivió La Moneda sus acusaciones y el complejo día después en Palacio

    Calisto arremete de nuevo: pide a Valencia cambio de fiscal e insiste con urgencia ante el TC para que congele el caso

    Gobierno se propone atraer US$100.000 millones de inversión en cobre y depender menos de China
    Negocios

    Gobierno se propone atraer US$100.000 millones de inversión en cobre y depender menos de China

    Nieve acumulada supera con creces el promedio histórico y proyecta mejor escenario para riego y generación en el verano

    La declaración de Mauro Valdés por el caso Sartor ante la Fiscalía: “Estoy dentro del grupo de personas afectadas”

    ¿Seguirá lloviendo en la Región de Coquimbo? Esto dice el pronóstico del tiempo
    Tendencias

    ¿Seguirá lloviendo en la Región de Coquimbo? Esto dice el pronóstico del tiempo

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?

    Cómo el café puede ayudar al cuerpo a combatir el estrés y el envejecimiento, según un nuevo estudio

    Hasta con nueve clasificados de Conmebol: qué tan real es el Mundial 2030 con 64 equipos que quiere Gianni Infantino
    El Deportivo

    Hasta con nueve clasificados de Conmebol: qué tan real es el Mundial 2030 con 64 equipos que quiere Gianni Infantino

    Tras autorización de Mindep a conciertos de BTS: ¿qué pasará con los partidos de la U ante Everton y Cobresal en el Nacional?

    Una sorpresa en el arco y con solo tres campeones del mundo: la FIFA publica el equipo ideal elegido por los hinchas

    Cómo son los nuevos Samsung Galaxy Watch Ultra2 y Watch9 que llegan a Chile
    Tecnología

    Cómo son los nuevos Samsung Galaxy Watch Ultra2 y Watch9 que llegan a Chile

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve

    BTS al Nacional: ARMY celebra, productores piden nuevos protocolos y gobierno se alista para fans pernoctando
    Cultura y entretención

    BTS al Nacional: ARMY celebra, productores piden nuevos protocolos y gobierno se alista para fans pernoctando

    Festival Canción Nacional reprograma su primera edición para abril de 2027

    Cocaína Negra: anuncian estreno del filme sobre el químico de la DINA Eugenio Berríos

    El pacto Washington-Riad que abre la puerta al enriquecimiento de uranio y enciende alarmas sobre la seguridad en Medio Oriente
    Mundo

    El pacto Washington-Riad que abre la puerta al enriquecimiento de uranio y enciende alarmas sobre la seguridad en Medio Oriente

    Flávio Bolsonaro emula a su padre y reúne a diplomáticos extranjeros para cuestionar el sistema electoral

    Investigan en Francia la muerte de Daniel Siad, supuesto reclutador de mujeres para Epstein

    Té yogui
    Paula

    Té yogui

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz