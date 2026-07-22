Gobierno declara zona afectada por catástrofe entre las regiones de Atacama y Los Ríos por el sistema frontal

El gobierno, a través del Ministerio del Interior, declaró zona afectada por catástrofe entre las regiones de Atacama y Los Ríos debido a los efectos que ha tenido el sistema frontal con fuertes precipitaciones iniciado el pasado 14 de julio.

En una publicación en el Diario Oficial, el Ejecutivo explicó que “dadas las características de la catástrofe, se ha verificado la necesidad de que los distintos organismos públicos competentes lleven a cabo, rápida y eficientemente, los trabajos de respuesta y recuperación que se requieran, a través de planes, programas y acciones, lo cual implica la expedita disposición de personal y recursos materiales del Estado para atender debidamente la situación descrita“.

Por ello, se estableció la necesidad de establecer esta condición en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

“Desígnase como autoridades responsables de la coordinación y ejecución de los programas de recuperación que el Supremo Gobierno determine para las zonas afectadas, a los Delegados Presidenciales Regionales de las respectivas regiones ya individualizadas, o a quienes los subroguen. Las autoridades designadas podrán adoptar y aplicar, dentro de sus respectivas competencias y ámbitos territoriales, las medidas administrativas necesarias para la ejecución de dichos programas y para procurar una expedita atención de las necesidades de las personas damnificadas”, detallaron sobre el funcionamiento de esta medida.

A diferencia del estado de excepción por catástrofe, en esta circunstancia no hay una limitación a los derechos y garantías constitucionales .

Además, tampoco se establece un Jefe de la Defensa Nacional (Jedena), quien asume la dirección y vigilancia de su zona de jurisdicción, teniendo facultades excepcionales para estas circunstancias.

Es importante recordar que el pasado 20 de julio, el Presidente José Antonio Kast declaró estado de excepción por catástrofe para toda la región de Coquimbo y la provincia de Huasco, en Atacama: las zonas más afectadas por las fuertes lluvias en el país.