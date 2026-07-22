Tensión por reforma al SAE: diputados de oposición se retiran de comisión tras solicitud de cierre anticipado del debate

Una tensa situación se vivió esta mañana en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados durante la discusión del proyecto que reforma el Sistema de Admisión Escolar (SAE). Esto, luego de que parlamentarios oficialistas -quienes cuentan con mayoría en la comisión- rechazaran varias indicaciones presentadas por la oposición, y en medio de la discusión, la diputada Valentina Becerra (Partido Republicano) solicitara el cierre del debate del proyecto de ley, pese a que aún restaban cerca de 35 indicaciones por discutir.

Si bien esto no está permitido por reglamento-ya que el cierre del debate debe solicitarse individualmente por cada norma en discusión- el intento de terminar la discusión de manera anticipada causó la molestia de los parlamentarios no oficialistas, quienes optaron por retirarse de la sesión acusando a la oposición de una falta de ánimo para debatir.

Al respecto, y en un punto de prensa tras abandonar la sesión junto a los otros parlamentarios, la diputada e integrante de la comisión de Educación, Emilia Schneider (FA), apuntó a que no era solo su sector el que acusaba una falta de diálogo.

“Aquí no estamos solamente el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Frente Amplio, la Democracia Cristiana, sino que el Partido de la Gente también abandonó esta comisión, porque efectivamente el gobierno no quiere dialogar y lo que quiere hacer es volver a instalar la discriminación a las y los estudiantes”, manifestó al respecto

En esto, la parlamentaria apuntó a que las indicacioens presentadas no fueron escuchadas.

“Nosotros hicimos propuestas sensatas para mejorar este proyecto que incluso se alejaban de nuestras propias ideas, pero queríamos colaborar. Eso fue completamente desechado”, advirtió. “ Pareciera ser que la ministra (de Educación) ni siquiera tiene interés en referirse a esto y encima después de todos estos sucesos la diputada Becerra del Partido Republicano pide el cierre del debate de todo el proyecto de ley para que no se discuta ninguna norma”.

En esta misma línea, el diputado Nelson Venegas (PS) cuestionó el actuar de la diputada Becerra de pedir el cierre del debate, destacando la importancia del diálogo para legislar.

“Nunca, desde que soy diputado, yo había visto que se pidiera la clausura del debate. ¿Acaso este no es el lugar donde se viene a debatir, a discutir los proyectos de ley, a mejorar los proyectos de ley? Eso es lo que acaban de hacer los partidos de gobierno, secundados y permitidos también por la Ministra de Educación. Sr está impidiendo debatir las leyes que se están aprobando, sólo están imponiendo sus mayorías y con eso están condenando a hacer que salga una mala ley”, señaló.

En esta misma línea, la diputada y subjefa de la bancada del PDG, Tamara Ramírez, acusó que las indicaciones que presentaron también fueron rechazadas por el oficialismo sin darles mayor lectura.

“Hoy lamentablemente hemos sido utilizados por parte del subsecretario y la ministra de Educación. Nuestras indicaciones presentadas lo único que querían era poder dejar definida una estructura de criterios para proteger hoy día a nuestros estudiantes. Lamentablemente se nos ha tildado de que estamos ideologizados y las han rechazado sin ni siquiera poder revisarlas o leerlas en detalle”, sostuvo.

“Esperamos que puedan recapacitar, esperamos que puedan revisar, pero lamentablemente en democracia eso ellos no lo han respetado”, añadió.

La diputada jefa de bancada del PC, Daniela Serrano, e integrante de la comisión de Educación, en tanto, denunció que la derecha -al tener la mayoría en la comisión- les clausaraban el debate.

“Muchas veces no basta solamente con presentar una indicación, sino que se remiten a ver quién es el autor de la indicación (para rechazarla)”, acusó.

“ El oficialismo no tiene vocación de mayoría democrática y el Ministerio de Educación no tiene liderazgos de sus parlamentarios”, señaló. Asimismo, apuntó a que si bien los citaron a una mesa técnica para discutir el proyecto, ésta “no cumplió su objetivo” ya que no presentaron una propuesta.

En esto, la diputada Serrano recordó lo que ocurrió con Escuelas Protegidas, apuntando a que éste proyecto "también tiene normas inconstitucionales".

En esta misma línea, el diputado Héctor Barría (DC) indicó que esperaba que tras este “grave impasse”, el debate pueda ser conducido por el Mineduc “y nos podamos volver a sentar nuevamente todos a la mesa del debate, pero no puede ser que quieran cerrar el debate, así de buenas a primeras”.

"El mejor ánimo de nuestra parte, pero debe existir un cambio de actitud de parte del oficialismo en la Comisión de Educación“, señaló.