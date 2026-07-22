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    Política

    Jeannette Jara se suma a Horizonte Ciudadano, la fundación de Bachelet

    Es la primera comunista en arribar al think tank que lidera la expresidenta y actual candidata a secretaria general de la ONU. La extitular del Trabajo iniciará una nueva etapa bajo la dirección de la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente.

    Juan Andrés QuezadaPor 
    Juan Andrés Quezada
    Jeanette Jara se integra a Horizonte Ciudadano, el think tank de Bachelet. Foto: Juan Farias / La Tercera

    Mientras la expresidenta Michelle Bachelet continúa su campaña por distintos países para ser secretaria general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), su fundación Horizonte Ciudadano se encuentra iniciando una nueva etapa, bajo la dirección de las exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente (PS) -quien asumió la presidencia del directorio, en reemplazo del sociólogo, Pedro Güell-.

    Pero la gran novedad es la llegada de la excandidata presidencial de la centroizquierda, Jeannette Jara (PC) como encargada del laboral del centro de estudios creado por la exmandataria, tras dejar La Moneda en 2018, pocos meses después del término de su segundo gobierno.

    Jara es la primera militante comunista es sumarse think tank de calle Capitán Fuentes 99, en Ñuñoa, lo que para muchos es una señal de amplitud y mayor transversalidad, en momentos que la izquierda vive momentos difíciles.

    Su primer proyecto estará enfocado en un estudio -y propuestas- sobre las nuevas condiciones laborales en Chile y cómo ellas afectan la posibilidad de representación sindical.

    En paralelo, la exministra del Trabajo y Previsión Social busca asumir la coordinación de la defensa de la Ley de 40 horas -que entró en vigencia el 26 de abril de 2024- que reduce la jornada laboral y que el actual gobierno busca hacerle modificaciones.

    A inicios de este mes, la Mesa de Reactivación Económica del gobierno entregó su informe final al ministro del Trabajo, Tomás Rau, el cual incluye 22 propuestas para revertir las cifras de desocupación y fomentar la creación de puestos de trabajo, entre ellas, se menciona un tope de 52 horas laborales a la semana.

    La medida 12 del informe propone extender el plazo para calcular el promedio de 40 horas de cuatro a 15 semanas (que es el promedio de los países de la OCDE) o incluso hasta 52 semanas.

    Apoyar la articulación de los parlamentarios de oposición, en contra de la arremetida del gobierno en este tema, será una de las tareas de Jara.

    Gloria de la Fuente, nueva presidenta del directorio de Horizonte Ciudadano. MARIO TELLEZ

    La delgada línea roja con el PC

    Tras decidir y anunciar que se quedaría en el PC, el pasado 8 de marzo, en una entrevista con Mesa Central de Canal 13, Jara ha tenido una paulatina reincorporación a su partido, al cual entró a militar a los 15 años.

    Fuentes del PC revelan que la dirigenta cuenta con la venia del timonel comunista, Lautaro Carmona, para tener su propia voz en algunos temas y discrepar en algunos aspectos de la línea oficial de la colectividad. Ello, a pesar de ser parte de la comisión política del PC, integrada por 18 miembros con voz y voto.

    Así lo hizo en el marco de la ceremonia por el aniversario número 114 del PC, -realizada a mediados de junio- al desmarcarse de las críticas de su partido a los primeros cien días de Kast en La Moneda.

    “No soy de los que tiran piedras desde la vereda de enfrente. No estoy para poner trabas, sino para aportar ideas y alternativas. Sé que gobernar es difícil, y no me gusta criticar sin proponer soluciones”, dijo, causando malestar en algunos sectores del ala más dura del PC.

    Este jueves, Jara llegará al PS, colectividad que pasa por un momento de alta tensión tras el choque entre las senadoras Vodanovic y Cicardinini.

    Clases y pyme

    Jara se encuentra haciendo clases de Introducción al Derecho, en la carrera de Administración Pública en la Usach, su alma mater, y echando a andar su consultora en temas laborales “Faro Limitada”, junto a su exjefe de gabinete -en el Ministerio del Trabajo y en su campaña-, el socialista Jorge Millaquén.

    Este jueves, Jara será la invitada al quinto conversatorio organizado por el Partido Socialista, en el marco de su próxima Conferencia Nacional.

    Hace un año, Jara estaba viviendo un momento estelar de su carrera política. Era la candidata presidencial única del oficialismo, tras vencer con cerca del 60% de los votos a Carolina Tohá (PPD), Gonzalo Winter (FA) y Jaime Mulet (FRVS).
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