Jeannette Jara seguirá en el PC y abre nueva consultora

Tras más de dos meses de espera, la excandidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, tomó su decisión: seguirá militando en el Partido Comunista.

Esto pese a las fuertes diferencias que mantiene política y personalmente con parte de los líderes de la colectividad en la que participa desde los 14 años, como el propio timonel del partido, Lautaro Carmona, y otras figuras del ala más ortodoxa de la tienda, como Juan Andrés Lagos y Daniel Jadue, quien ya no es militante formal.

Su decisión la comunicó en entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13, donde afirmó que “he terminado mi reflexión y me quedo en el Partido Comunista”.

“La principal razón es por su valor en torno a principios que comparto, que tienen que ver con un mejor país, justicia social y bien común, que hoy día son valores más escasos en la política”, añadió la otrora ministra del Trabajo.

De esta manera, Jara selló su debate interno respecto de seguir o no militando en el PC, discusión que ella misma abrió en el marco de su campaña presidencial, cuando comunicó su intención de suspender su participación como integrante de las filas comunistas en caso de ganar la presidencial, para así dar una señal de amplitud política.

Para reforzar esa puesta en escena, Jara recordó que en la historia ya tuvieron ese gesto los expresidentes Patricio Aylwin y Sebastián Piñera.

En ese mismo contexto, Jara estuvo ad portas de comunicar la suspensión de su militancia, pero echó pie atrás luego de que decidiera darse un tiempo más para pensar el tema. Su anuncio, además, fue empañado por polémicos comentarios de Daniel Jadue al respecto.

En julio, de hecho, Marcos Barraza -amigo de Jara y opositor de Jadue en la interna PC- reclamó públicamente a Jadue por adelantar la decisión que la entonces candidata debía transparentar. Por esas fechas, indicó: “Fue inadecuado, no es correcto. Convierte en controversia una medida que podría haber sido un gran anuncio o que va a ser un gran anuncio”.

Luego del fallido anuncio de Jara, su decisión de suspender su militancia quedó supeditada a sus chances de ganar la Presidencia. Sin embargo, tras su derrota en diciembre ante José Antonio Kast ella misma dijo que iba a mantener su estado de reflexión sobre si tomar o no caminos separados con la tienda de Vicuña Mackenna 31.

Una de las razones de ese suspenso es que Jara quedó muy dolida con el comportamiento de algunos líderes del PC, como Carmona, Jadue o Lagos.

En un momento, ella misma llegó a reprender públicamente a Bárbara Figueroa cuando entró en una disputa abierta con Ricardo Lagos Weber (PPD), quien también se llevó un reto pues ambos ocupaban puestos dentro del comando de la candidata.

Ahora, con su decisión de mantenerse dentro del PC Jara apuesta por retomar su posición en la comisión política del partido, el espacio donde se toman las decisiones.

Su intención es poder incidir en el rumbo que tomará la colectividad ahora que pasará a ser oposición al gobierno de Kast, debate donde el grupo que conforman ella y otros rostros “gobiernistas” -como Camila Vallejo, Karol Cariola, Irací Hassler o Nicolás Cataldo- son minoría ante una mayoría más clásica del comunismo como los ya citados Carmona y Lagos.

Abre nueva consultora

Mientras Jara decidía su futuro político en el PC, inició una nueva faceta. Alejada del poder del Ejecutivo y de las campañas presidenciales, la exministra decidió abrir dos consultoras junto a su socio y otrora jefe de gabinete -en Trabajo y su cruzada electoral-, el socialista Jorge Millaquén.

Santiago 31 de julio 2025. La candidata presidencial del Pacto Unidad por Chile presenta su equipo de campaa. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Como publicó La Tercera, el pasado 29 de enero decidió constituir la consultora “Transforma SpA”, dedicada a la “ asesoría, capacitación, análisis técnico, político y legislativos de políticas públicas, nacionales e internacionales ”.

Además, también se inscribió para el “relacionamiento con empleadores, trabajadores y organismos nacionales e internacionales”. En definitiva, dice el mismo texto, será una “consultoría” con “especialidad en temas laborales y seguridad social”.

Días después, según pudo revisar este medio, constituyó una nueva sociedad con Jorge Millaquén. Se trata de “Consultora Faro Limitada”, inscrita oficialmente en los registros del Estado el pasado 11 de febrero.

Según la documentación revisada por este medio, la nueva empresa de Jara tiene por finalidad ejercer la “consultoría, asesoría y capacitación a empleadores y trabajadores, sindicatos, gremios y otras entidades tanto nacionales, como internacionales, en ámbitos tales como políticas públicas, protección social, sindicalismo, seguridad social, normas laborales, entre otras”.