    Política

    “Transforma SPA”: Jara se suma a la lista de exministros de Boric que abrieron consultoras

    A más de un mes de perder la presidencial y en medio de su reflexión sobre si seguir o no militando en el PC, la excandidata fundó una sociedad en conjunto con su otrora jefe de gabinete, Jorge Millaquén (PS). No es la primera exministra que lo hace: Giorgio Jackson, Ana Lya Uriarte y Esteban Valenzuela son otros ejemplos.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Santiago, 10 de Enero de 2025. Ceremonia de inauguración de la Fiesta de los Abrazos 2026, que contará con un discurso del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, Jeannette Jara, además de la presencia de delegaciones y representantes de organizaciones políticas, sociales y culturales, tanto nacionales como internacionales. Organiza la Fundación Delia del Carril y convoca el PC. Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    A 46 días de su derrota en la elección presidencial, el pasado 29 de enero Jeannette Jara tomó una de sus primeras definiciones y constituyó la sociedad “Transforma SPA”.

    Lo hizo ante el Registro Electrónico de Empresas y sociedades, en conjunto con Jorge Millaquén, administrador público y otrora jefe de gabinete de Jara, tanto en el Ministerio del Trabajo como en la campaña presidencial del año pasado.

    Jorge Millaquén llegando al comando.

    Según el documento que se publicó en el Diario Oficial, revisado por La Tercera, Transforma SPA tiene por objetivo la “asesoría, capacitación, análisis técnico, político y legislativos de políticas públicas, nacionales e internacionales”.

    Además, también se inscribió para el “relacionamiento con empleadores, trabajadores y organismos nacionales e internacionales”. En definitiva, dice el mismo texto, será una “consultoría” con “especialidad en temas laborales y seguridad social”.

    El capital con el que se inscribió la sociedad fue de $100 mil, monto que se dividió en 10 acciones nominativas. Tanto Jeannette Jara como Jorge Millaquén tendrán 5 de esas acciones.

    Jeannette Jara y su jefe de gabinete, Jorge Millaquén.

    La exministra del Trabajo, además, ejercerá, según el mismo documento, como la representante legal de la sociedad ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y como gerente general de la empresa.

    En julio del 2025 Jara señaló que, en caso de no llegar a la Presidencia, buscaría trabajo. “Si no gano la elección voy a hacer mi CV y buscar pega”, enfatizó.

    Si bien algunos plantearon la idea de trabajar para organismos internacionales, desde su entorno descartaron de plano esa alternativa.

    Ahora la excandidata presidencial enfrenta otro dilema: su reflexión sobre si seguir o no militando en el Partido Comunista, colectividad que lanzó su carrera presidencial, donde milita desde los 14 años y en la que están los integrantes de su círculo más íntimo, como su pareja Claudio Rodríguez o sus amigos Marcos Barraza y Pablo Chacón.

    La “reflexión” la instaló la propia Jara el pasado 15 de enero, en el marco de sus grandes diferencias con rostros de la facción que controla al PC, como el propio timonel, Lautaro Carmona, o el histórico dirigente, Juan Andrés Lagos.

    Santiago 1 de julio 2025. La candidata presidencial Jeannette Jara se rene con los presidentes de los partidos polticos del oficialismo.. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

    En medio de esa disyuntiva, la comisión política del PC ha buscado acercamientos con Jara para abordar el conflicto, mientras, en paralelo, dirigentes del Partido Socialista, como la alcaldesa Karina Delfino (Quinta Normal), han salido ha abrir las puertas a la exministra para que ingrese a las filas de la tienda de París 873.

    Jackson, Uriarte y Valenzuela: los otros exministros con consultoras

    Jeannette Jara no es la única exministra que, tras abandonar el gobierno del Presidente Gabriel Boric, constituyó una sociedad como actividad laboral.

    Se trata de una práctica común entre algunas autoridades. Por ejemplo, el aún biministro de Energía y Economía, Álvaro García, ya ha transmitido que tras el 11 de marzo retornará a sus funciones en la consultora que fundó, Colaboración Estratégica, donde llegó a trabajar junto a la exministra Carolina Tohá.

    Además de Jara, otro ejemplo es el de Giorgio Jackson, otrora factótum de Boric que, durante su paso por el gobierno, encabezó los ministerios de la Segpres y de Desarrollo Social. El exdiputado, ahora radicado en España, constituyó el pasado 25 de julio de 2025 la sociedad “Sur Co Consultora Limitada”.

    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    Lo hizo en conjunto con la abogada Carla Sepúlveda y la empresa tiene el objeto, según el Diario Oficial, de “la realización de consultorías, asesorías y estudios a organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros, o personas naturales; la publicación de contenido en formato digital o análogo; el diseño, elaboración y ejecución proyectos; el análisis y desarrollo de políticas públicas; la evaluación de impacto y viabilidad de proyectos públicos o privados, tanto en Chile como fuera del país”.

    Otra exministra que abrió su consultora tras pasar por La Moneda fue la ex-Segpres, Ana Lya Uriarte. La otrora jefa de gabinete de Michelle Bachelet constituyó el 11 de marzo de 2024 la sociedad “Asesorías Clave Sustentable Limitada”, en conjunto con el abogado y ejecutivo de Quiñenco, Davor Domitrovic.

    21 ABRIL 2023 RETRATO A LA EX MINISTRA SEGPRES, ANA LYA URIARTE. FOTO: DEDVI MISSENE DEDVI MISSENE

    El objetivo de su empresa, según el documento de inscripción, es la “realización de asesorías, estudios y consultorías de carácter ambiental, legal, comercial y económico; y cualquier otro acto o negocio lícito que derive de los anteriores, los complemente o sea una consecuencia de los mismos, u otros que los socios resuelvan, pudiendo convenir en todos sus elementos, tanto de su esencia, como de su naturaleza y accidentales”.

    El exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela hizo lo propio con dos sociedades, ambas con su esposa Alejandra Pallamar e inscritas el mismo día: 17 de diciembre de 2025.

    17 MARZO 2025 ESTEBAN VALENZUELA MINISTRO DE AGRICULTURA FOTO PABLO VÁSQUEZ R. Pablo Vásquez R

    Una de ellas es “Mercart SPA”, que se dedica a la “venta de arte y artesanías; venta al por menor de recuerdos, artesanías y artículos religiosos en comercios especializados”. La otra es “Ser Arte SPA”, cuya finalidad es ofrecer “servicios y consultoría organizacional, arquitectura y arte; empresas de servicios de ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica”.

