SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Desbordes sigue disputa con el gobierno y responde a subsecretario Silva: “¿Qué voy a ir a conversar con ustedes con esa prepotencia?"

    El alcalde de Santiago le contestó a la autoridad de gobierno quien en el programa Desde la Redacción de La Tercera defendió la ampliación de Santiago 1. "N tiene ni idea cómo funciona el sistema penitenciario", añadió el jefe comunal.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    La disputa por la ampliación de la cárcel Santiago 1 no se detiene. El alcalde de la comuna, Mario Desbordes, esta vez respondió al subsecretario de Justicia, Luis Silva, quien en conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, defendió la extensión del recinto penitenciario, pese a la posición del jefe comunal y los vecinos de la zona.

    “Quiero decirlo con total franqueza, me parece de una prepotencia infinita, cuando él (subsecretario Silva) dice, voy a invitar al alcalde a conversar, pero desde ya lo invito a la inauguración”, señaló el alcalde en conversación con el matinal Mucho Gusto de Mega.

    Subsecretario Silva, la verdad, ministro Rabat, ¿qué voy a ir a conversar con ustedes si con esa prepotencia ya me está diciendo que me va a invitar para notificarme?“, añadió Desbordes.

    El jefe comunal fue más allá y señaló que: “la verdad que no tiene mucho sentido, yo me voy a seguir oponiendo, yo lamento que el ministro comunista del gobierno anterior (Jaime Gajardo), el comunista, fíjate que el trato era estupendo, era diferente, no me enteré por la prensa como ahora de las cosas que iba haciendo el ministerio”.

    Al respecto Silva había señalado que: “Quiero invitar al alcalde Mario Desbordes a la inauguración de esas obras, a las que vamos a llegar en convenio con los vecinos y el alcalde. El alcalde va a estar ahí, se los aseguro”.

    El subsecretario había también señalado que esperaban conversar con Desbordes por cárcel, asegurando que “la ampliación de Santiago 1 tiene que verse como una mejora”.

    Al respecto el alcalde capitalino sostuvo que estaba “preocupado después de escuchar las lamentables declaraciones del subsecretario de justicia hoy día en la mañana. Me demuestra que el subsecretario, el ministro recién llegado, no tiene ni idea cómo funciona el sistema penitenciario todavía”.

    De esta manera continuó: “Carias cosas. Uno, el subsecretario, le tengo una mala noticia, no están cerradas todas las causas que tenemos como municipio para oponernos a este proyecto. Así que, por favor, hable con sus asesores, que lo informen un poquito mejor, porque lo que usted dijo en la mañana no se ajusta a la realidad".

    “Dos, el subsecretario casi como una amenaza nos dice a Santiago, oiga, están en una bomba de tiempo, esto va a explotar en cualquier minuto por el nivel de hacinamiento que tiene Santiago 1. O sea, nos está amenazando con que va a quedar una escoba y por lo tanto esto va a explotar. Yo le quiero contar al subsecretario lo que él plantea, que esto es una ampliación para incorporar 1.600 plazas, pero de gente que ya está ahí, que en mi experiencia, que es harto más que la que tiene él en temas penitenciarios, en el 100% de los casos, cuando usted habilita 1.600 plazas, a la vuelta de 2, 3 años tiene 3.000 o 4.000 personas“, añadió.

    “Así que no me venga con la historia el subsecretario de que esto va a descomprimir porque lo que va a pasar ahí, que a esas 1.600 plazas van a llegar 5.000 personas”, sentenció.

    Más sobre:Mario DesbordesSantiago 1CárcelSantiagoLuis Silva

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Citación a Cerro Castillo: jefe de diputados republicanos apunta a “tener una conversación franca y directa” con Kast

    “Es parte del juego democrático”: Pizarro (PC) responde a cuestionamientos de Kast por llamados a movilizarse

    Festival Bamba del Parque O’Higgins anuncia su lineup: Marc Anthony, Juanes, Fito Páez y Carlos Vives

    PNL se reunirá con ministro García para presentar su agenda legislativa: propondrá indicaciones a la megarreforma

    Declaran en rebeldía al expresidente boliviano Evo Morales por no acudir a su juicio por trata de personas

    A menos de una semana en el cargo: Pedro Natho renuncia a la secretaría ejecutiva de la Comisión Verdad y Niñez

    Lo más leído

    1.
    El modelo de viajes de Kast: Presidencia alterna vuelos comerciales y aviones de la FACH en giras dentro y fuera de Chile

    El modelo de viajes de Kast: Presidencia alterna vuelos comerciales y aviones de la FACH en giras dentro y fuera de Chile

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Servicios

    Fauna Primavera 2026: revisa las fechas y cuándo comienza la venta de entradas

    Fauna Primavera 2026: revisa las fechas y cuándo comienza la venta de entradas

    Rating del domingo 10 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 10 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo es la postulación al Subsidio Eléctrico? El beneficio tendrá su quinta convocatoria

    ¿Cuándo es la postulación al Subsidio Eléctrico? El beneficio tendrá su quinta convocatoria

    Carolina Tohá revela detalles de su vida personal y política en nuevo libro
    Chile

    Carolina Tohá revela detalles de su vida personal y política en nuevo libro

    Fauna Primavera 2026: revisa las fechas y cuándo comienza la venta de entradas

    Citación a Cerro Castillo: jefe de diputados republicanos apunta a “tener una conversación franca y directa” con Kast

    Columna de José Miguel Sánchez: Propuesta Tributaria
    Negocios

    Columna de José Miguel Sánchez: Propuesta Tributaria

    Mibodega retoma crecimiento y anticipa 3 nuevos proyectos para este 2026

    “Please, come back”: la petición de Jorge Quiroz a los inversionistas extranjeros en el Chile Day de Toronto

    Quiénes son los artistas que se presentarán en la ceremonia inaugural del Mundial 2026
    Tendencias

    Quiénes son los artistas que se presentarán en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

    Un manto de nubes grises, frío y “algunas gotitas” de lluvia: el pronóstico para la Región Metropolitana y zona central

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    “Morir de pie”: el lamento del San Lorenzo de Gustavo Álvarez tras caer en penales contra River Plate en los playoffs
    El Deportivo

    “Morir de pie”: el lamento del San Lorenzo de Gustavo Álvarez tras caer en penales contra River Plate en los playoffs

    Manuel Pellegrini se agranda en el Betis a tres fechas del final: “En España siempre he clasificado a Europa”

    Las claves del renacer de Alexis Sánchez en medio de la búsqueda de la salvación del Sevilla

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)
    Tecnología

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    Festival Bamba del Parque O’Higgins anuncia su lineup: Marc Anthony, Juanes, Fito Páez y Carlos Vives
    Cultura y entretención

    Festival Bamba del Parque O’Higgins anuncia su lineup: Marc Anthony, Juanes, Fito Páez y Carlos Vives

    Festival Fauna Primavera suma un tercer día en 2026 y anuncia a The Strokes como primer artista

    El edificio del último show de los Beatles será una nueva atracción turística

    Declaran en rebeldía al expresidente boliviano Evo Morales por no acudir a su juicio por trata de personas
    Mundo

    Declaran en rebeldía al expresidente boliviano Evo Morales por no acudir a su juicio por trata de personas

    Trump confirma que suspenderá el impuesto federal a los combustibles hasta que bajen los precios

    Trump reitera que la propuesta de Irán es “inaceptable” y avisa que el alto al fuego está “en estado crítico”

    Mil maneras de ser mamá
    Paula

    Mil maneras de ser mamá

    “Volví a ser la mamá de mi hijo”

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?