Desbordes sigue disputa con el gobierno y responde a subsecretario Silva: “¿Qué voy a ir a conversar con ustedes con esa prepotencia?"

La disputa por la ampliación de la cárcel Santiago 1 no se detiene. El alcalde de la comuna, Mario Desbordes, esta vez respondió al subsecretario de Justicia, Luis Silva, quien en conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, defendió la extensión del recinto penitenciario, pese a la posición del jefe comunal y los vecinos de la zona.

“Quiero decirlo con total franqueza, me parece de una prepotencia infinita , cuando él (subsecretario Silva) dice, voy a invitar al alcalde a conversar, pero desde ya lo invito a la inauguración”, señaló el alcalde en conversación con el matinal Mucho Gusto de Mega.

“ Subsecretario Silva, la verdad, ministro Rabat, ¿qué voy a ir a conversar con ustedes si con esa prepotencia ya me está diciendo que me va a invitar para notificarme? “, añadió Desbordes.

El jefe comunal fue más allá y señaló que: “la verdad que no tiene mucho sentido, yo me voy a seguir oponiendo, yo lamento que el ministro comunista del gobierno anterior (Jaime Gajardo), el comunista, fíjate que el trato era estupendo, era diferente, no me enteré por la prensa como ahora de las cosas que iba haciendo el ministerio ”.

Al respecto Silva había señalado que: “Quiero invitar al alcalde Mario Desbordes a la inauguración de esas obras, a las que vamos a llegar en convenio con los vecinos y el alcalde. El alcalde va a estar ahí, se los aseguro”.

El subsecretario había también señalado que esperaban conversar con Desbordes por cárcel, asegurando que “la ampliación de Santiago 1 tiene que verse como una mejora”.

Al respecto el alcalde capitalino sostuvo que estaba “preocupado después de escuchar las lamentables declaraciones del subsecretario de justicia hoy día en la mañana. Me demuestra que el subsecretario, el ministro recién llegado, no tiene ni idea cómo funciona el sistema penitenciario todavía ”.

De esta manera continuó: “Carias cosas. Uno, el subsecretario, le tengo una mala noticia, no están cerradas todas las causas que tenemos como municipio para oponernos a este proyecto. Así que, por favor, hable con sus asesores, que lo informen un poquito mejor, porque lo que usted dijo en la mañana no se ajusta a la realidad".

“Dos, el subsecretario casi como una amenaza nos dice a Santiago, oiga, están en una bomba de tiempo, esto va a explotar en cualquier minuto por el nivel de hacinamiento que tiene Santiago 1. O sea, nos está amenazando con que va a quedar una escoba y por lo tanto esto va a explotar. Yo le quiero contar al subsecretario lo que él plantea, que esto es una ampliación para incorporar 1.600 plazas, pero de gente que ya está ahí, que en mi experiencia, que es harto más que la que tiene él en temas penitenciarios , en el 100% de los casos, cuando usted habilita 1.600 plazas, a la vuelta de 2, 3 años tiene 3.000 o 4.000 personas“, añadió.

“Así que no me venga con la historia el subsecretario de que esto va a descomprimir porque lo que va a pasar ahí, que a esas 1.600 plazas van a llegar 5.000 personas”, sentenció.