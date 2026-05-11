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    Culto

    Así se alista el filme sobre la detención de Pinochet: Ana de Armas y Sebastian Stan llegarán en diciembre

    Con Alfredo Castro, Antonia Zegers y Alejandro Goic, el nuevo largometraje de Felipe Gálvez será un thriller de espionaje que sigue a un mercenario reclutado por una ONG y a una mujer enviada por el gobierno chileno. “La película se construye desde la necesidad de abordar múltiples puntos de vista, de escapar de una lectura única o de una visión binaria”, indica a Culto la productora Alejandra García.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Así se alista el filme sobre la detención de Pinochet: Ana de Armas y Sebastian Stan llegarán en diciembre

    Felipe Gálvez, el cineasta chileno que hace un par de años acaparó elogios y premios con Los colonos (2023), alista su segundo largometraje como director. Titulado Impunidad, el filme emerge como un proyecto más grande y ambicioso que su western sobre la matanza del pueblo selk’nam, que ya poseía una escala y una consistencia poco frecuente para un debut.

    Como se reveló la semana pasada, Sebastian Stan y Ana de Armas estarán al frente del elenco. A las estrellas –ambas nominadas a los Oscar durante los últimos años– se les unirán Alfredo Castro, Antonia Zegers y Alejandro Goic, más otros nombres internacionales y nacionales por confirmar.

    Jesse Grant

    Impunidad es presentado como un thriller de espionaje que gira alrededor de un evento clave: la detención de Augusto Pinochet en Londres, que se extendió entre el 16 de octubre de 1998 y el 2 de marzo de 2000. Basada en el libro Calle Londres 38, de Philippe Sands, y escrita por Gálvez, Mariano Llinás y Antonia Girardi, la película sigue a un mercenario reclutado por una ONG y a una mujer enviada por el gobierno chileno. Ambos se ven envueltos en un laberinto de conspiraciones, traiciones y maniobras geopolíticas.

    Por el peso de los nombres que agrupa y la magnitud de la historia que narra, el ensamblaje de las piezas ha demandado máximo cuidado.

    Una vez definidos los principales integrantes del elenco, el nuevo largometraje de Gálvez tiene programado comenzar sus filmaciones durante la última parte del año. Según detalla la producción a Culto, la llegada de Stan y De Armas a Chile está contemplada para inicios de diciembre, donde permanecerán durante varias semanas. Luego el rodaje se moverá a Londres (enero y febrero de 2027) y su etapa final se desarrollará en Madrid (abril).

    También confirman que Ana de Armas interpretará a la enviada chilena y Sebastian Stan dará vida al mercenario vinculado a la ONG. Debido a que el guión establece que su personaje hable en español durante gran parte de la cinta, el actor ha tomado clases para aprender y perfeccionar el idioma.

    Foto: Vale Fiorini

    Un desafío del que habló en una entrevista en noviembre de 2025, antes de que su fichaje se hiciera oficial. “(Es un rol que) tiene que hablar español realmente bien en el filme. El personaje tiene un origen similar al mío en cierto modo”, señaló el intérprete nacido en Rumania pero criado en Estados Unidos. En esa instancia también se refirió a Gálvez como un cineasta “increíble” y contó que Los colonos “me encantó”.

    Sus dos principales figuras tienen una recargada agenda este 2026. Antes de venir a Chile, el protagonista de El aprendiz (2024) deberá cumplir su compromiso con la secuela de The Batman, junto a Robert Pattinson. En tanto, la actriz cubana se encuentra inmersa en el rodaje de una serie de Apple.

    Este sábado 9, en el marco de la alfombra roja de los Premios Platino 2026 en Riviera Maya (México), Castro abordó su papel en la trama: encarnará a un militar que pretende sacar a Pinochet de Londres. “Un rol súper difícil”, declaró a Culto. “Ya he leído la quinta versión del guión. Me parece espectacular (...) Felipe filma muy bien, filma con corazón. Es un gran cineasta. Me encanta trabajar con él”.

    Por su parte, Antonia Zegers fue más escueta. “Estoy súper feliz y súper honrada de ser parte de ese proyecto”, expresó, destacando que “pude leer el guión y encantó, pero falta harto tiempo”.

    Courtesy of Lionsgate

    Múltiples puntos de vista

    Según Gálvez indicó a Variety, su propósito con su segunda película es “explorar las páginas borradas de nuestra historia. Utilizando el lenguaje del género de espionaje, no para glorificar conspiraciones, sino para revelar cómo la justicia misma puede ser negociada, postergada y convertida en espectáculo”.

    Impunidad es una historia profundamente chilena, que aborda los límites de las falencias del país, expuestas ante los ojos del mundo”, explica a Culto la productora Alejandra García, quien encabeza Ronda Cine, la empresa chilena detrás del filme.

    La realizadora adelanta que “el reparto funciona como un ensamble” y que “la película se construye desde la necesidad de abordar múltiples puntos de vista, de escapar de una lectura única o de una visión binaria. La historia transita por diferentes países e idiomas, buscando retratar las contradicciones y matices de un conflicto emblemático de fines del siglo XX”.

    Impunidad apuesta por un casting ambicioso pero también por la sensibilidad de detenerse en cada personaje, dándole la oportunidad de revelar una perspectiva única. Una invitación a habitar la mirada del otro, no para justificarla ni condenarla, sino para acercarse a una verdad compleja, siempre parcial, nunca total”, concluye.

    Foto: Andrés Pérez/La Tercera

    En el marco del área de mercado que se celebra en paralelo al Festival de Cannes, que comienza esta semana, Impunidad participará como uno de los diez proyectos seleccionados en Investor’s Circle.

    La cinta es producida por Rei Pictures, Quiddity, Ronda Cine y Les Films du Worso, junto con Zeta Studios, Snowglobe y Pathé. Esta última, la afamada compañía francesa, se encarga de las ventas y la distribución internacional para Francia, Suiza y Benelux.

    Lee también:

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