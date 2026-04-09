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    Manuela Martelli competirá en Cannes 2026 con su segunda película como directora

    La cineasta hace historia y se convierte en la primera realizadora chilena en ser seleccionada en la sección Un Certain Regard con un largometraje de ficción. Ambientado en 1992, el filme gira en torno a una niña de diez años y su amistad con una joven esquiadora alemana que desaparece. Paulina Urrutia y Mauricio Pesutic son parte del elenco.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Manuela Martelli competirá en Cannes 2026 con su segunda película como directora

    Manuela Martelli, una de las cineastas chilenas más promisorias del último tiempo, volverá al Festival de Cannes. Cuatro años después del estreno mundial de 1976 (2022), la realizadora viajará a Francia para presentar El deshielo, su segundo filme como directora y guionista.

    El anuncio fue realizado esta mañana por Iris Knobloch (presidenta) y Thierry Frémaux (delegado general). En una conferencia en la que se revelaron los títulos que conformarán la Selección Oficial de la 79° edición del certamen, la cinta de Martelli fue oficializada en Un Certain Regard, una de las vitrinas más apetecidas del evento.

    De ese modo, la también actriz se convierte en la primera directora chilena en competir en esa sección con un largometraje de ficción. El antecedente más cercano era el de Carmen Castillo, seleccionada en 2007 con el documental Calle Santa Fe.

    Con El deshielo, Martelli continúa su exploración de la historia reciente de Chile. Si en 1976 observó los primeros años de la dictadura desde los ojos de una mujer de clase alta que ayuda a un joven perseguido por el régimen militar, en su nueva película propone un nuevo ejercicio que le permite explorar la historia mediante un drama íntimo, en este caso la pérdida de la inocencia de una niña de diez años que tiene como telón de fondo la transición.

    En 1992, en plena recuperación de la democracia, Inés (Maya O’Rourke) ha quedado bajo el cuidado de sus abuelos (Paulina Urrutia y Mauricio Pesutic), un matrimonio que posee un hotel de esquí en la Cordillera de los Andes. Mientras sus papás se encuentran de viaje en Europa, como parte de la comitiva encargada de trasladar un iceberg a la Exposición Universal de Sevilla, la joven entabla amistad con Hanna (Maia Rae Domagala), una esquiadora alemana de 16 años que ha venido a entrenar por el cambio de temporada. Una noche, Hanna desaparece y se inicia un proceso de búsqueda que develará una serie de situaciones ocultas.

    “Le pusimos tanto amor y dedicación que nos conmueve que la película haya conectado con quienes ya la han visto; creemos que esta es la razón que nos impulsa a hacer cine: la esperanza de que nuestras películas resuenen en el público e inviten a la reflexión. Y que sea en el festival más importante del mundo nos emociona profundamente, porque Cannes recibe más de 2.000 películas para ver y armar su selección cada año. ¡Es muy emocionante!”, indica la productora Alejandra García (Ronda Cine).

    Filmado en el invierno de 2025 en Antillanca –centro de esquí ubicado en las cercanías a Osorno– y hablado en español, inglés y alemán, el largometraje es producido por Garcia y tiene a Andrés Wood (Wood Producciones) y Alex C. Lo (Cinema Inutile, de Estados Unidos) como coproductores. Las otras compañías involucradas son Elástica (España), Piano Films (México) y Río Fundación (Chile).

    Con la selección de El deshielo el cine nacional consolida una presencia permanente en Un Certain Regard durante el último lustro: recientemente participaron Los colonos (2023), de Felipe Gálvez, y La misteriosa mirada del flamenco (2025), de Diego Céspedes, que se adjudicó el principal premio de la sección. Antes de esta racha el último título nacional en llegar a ese espacio había sido Bonsái (2011), de Cristián Jiménez.

    La 79° versión del Festival de Cannes se desarrollará entre el 12 y el 23 de mayo. En esta ocasión el presidente del jurado será el director surcoreano Park Chan-wook, y Peter Jackson y Barbra Streisand recibirán la Palma de Oro honorífica.

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