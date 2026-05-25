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    Uno a uno de la UC: la pasividad de González y Ampuero para frenar a Correa marcan la caída cruzada en el Claro Arena

    La permisividad de ambos zagueros fue clave en ambos goles del delantero albo, que lideró la remontada de Colo Colo en la precordillera.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Daniel González y Branco Ampuero fallaron a la hora de contener a Javier Correa, en la caída de la UC ante Colo Colo JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Vicente Bernedo: si bien existían pocas chances de evitar los goles de Javier Correa, sigue dejando esa sensación de que cualquier remate puede ser letal.

    Sebastián Arancibia: ausente por largos pasajes, ya que la UC no se dedicó a atacar por la banda derecha.

    Daniel González: demasiado permisivo en la marca, sobre todo cuando Correa le comió la espalda y lo castigó con un golazo al ángulo. En la segunda cifra volvió a perder la pulseada ante el ariete argentino.

    Branco Ampuero: acusó una falta inexistente y, en esa misma jugada, dejó desprotegido su sector para que Correa marque su doblete.

    Eugenio Mena: participó más que Arancibia, pues cargaron la ofensiva por el lado izquierdo. De igual forma, le faltó inventiva a la hora de pasar al ataque. Muy predecible en sus incursiones. Fue el primer cambio, al entretiempo.

    Jhojan Valencia: encontró pocas asociaciones y flotó en la mitad de la cancha por varios tramos. Se requirió una versión más participativa y voluntariosa, pero tuvo una pálida actuación.

    Cristián Cuevas: más asociativo que Valencia, pero aún así ofreció poco. Pareció como si tuviese la mente puesta en el duelo ante Boca Juniors.

    Matías Palavecino: partido fantasmal del ex Coquimbo Unido, al igual que en el Clásico Universitario. Pese al inicio explosivo que tuvo la UC, nunca se contagió con la actitud del equipo. Sigue quedando al debe.

    Justo Giani: de los más incisivos junto a Rossel, pero falló en la puntería a la hora del remate.

    Clemente Montes: erró demasiado en la toma de decisiones, con malos pases y simulaciones. Es uno en Libertadores y otro en la Liga de Primera.

    Juan Francisco Rossel: tal como en el duelo con Limache, asumió la responsabilidad de reemplazar a Zampedri y cumplió con creces. Un desborde suyo fue clave para gestar la apertura de la cuenta, en el autogol de Arturo Vidal. Su atrevimiento no acabó encontrando premio, ya que Garnero lo sacó sorpresivamente para darle paso al Toro.

    Fernando Zuqui: ingresó como una solución al medio, pero lo cierto es que no incidió en el juego.

    Fernando Zampedri: partió como suplente, probablemente, como medida de preocupación por su fractura nasal y el partido de Libertadores. En los 45′ que alcanzó a jugar no registró llegadas claras de gol.

    Jimmy Martínez: otro que entró como un refresco, pero no gravitó.

    Diego Corral: mostró algo similar a lo de Montes. Recibió amarilla por un choque con Maureira.

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