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    Nacional

    Cadem: José García, Daniel Mas y May Chomali lideran evaluación ministerial en el gobierno de Kast

    El sondeo también mostró un fuerte aumento en la percepción de influencia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, pese a ser uno de los secretarios de Estado peor evaluados.

    Por 
    Roberto Martínez
    Ministros José García, Daniel Mas y May Chomali

    La última edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la tercera semana de mayo, reveló cambios relevantes en la evaluación ciudadana en torno al gabinete del presidente José Antonio Kast.

    En una semana marcada por la aprobación del Plan para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social –o megarreforma- en la Cámara de Diputados, y la salida de Mara Sedini y Trinidad Steinert del Ejecutivo, el sondeo revela que los ministros mejor evaluados del gabinete son el titular de la Secretaría General de la Presidencia, José García; el ministro de Economía, Daniel Mas; y la ministra de Salud, May Chomali, quienes alcanzan cada uno un 57% de aprobación.

    En la parte baja del ranking aparece la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, quien obtuvo un 42% de aprobación y sufrió una caída de 10 puntos en comparación con la medición de abril. Con el mismo porcentaje se posiciona entre los peores evaluados el jefe del Erario fiscal, Jorge Quiroz.

    Más abajo se ubicaron la ministra de Energía, Ximena Rincón, con un 37%, y la ministra del Deporte, Natalia Duco, quien marcó el nivel más bajo de aprobación del gabinete con un 35%.

    Quiroz es el ministro más influyente

    Pese a aparecer entre los ministros peor evaluados, Jorge Quiroz registró un importante incremento en otro de los indicadores medidos por Cadem: la percepción de influencia dentro del gabinete.

    El titular de Hacienda fue mencionado por el 53% de los encuestados como el ministro más influyente del gobierno de Kast, anotando un alza de 30 puntos respecto de la medición de marzo.

    Detrás de él aparecieron el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, con un 34%, y el biministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, quien alcanzó un 26%.

    En cuanto a la evaluación presidencial, la encuesta mostró estabilidad respecto de la medición anterior, donde un 41% aprueba la gestión del presidente José Antonio Kast, mientras que un 55% la desaprueba.

    Más sobre:Encuesta CademJosé GarcíaDaniel MasMay ChomaliPresidente KastGabineteAprobaciónXimena LincolaoJorge QuirozXimena RincónNatalia Duco

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