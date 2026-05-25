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    Garnero se vuelve a quejar en la UC: “Estamos molestos; si comento lo que me dicen los árbitros sería un papelón”

    El entrenador de los cruzados volvió a mostrarse crítico del cometido de los jueces. También realizó una potente autocrítica tras dejar escapar la victoria ante Colo Colo.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Garnero en el clásico ante Colo Colo ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Universidad Católica no pudo salir victoriosa en su primer clásico ante Colo Colo en el Claro Arena. Los cruzados tuvieron un inicio explosivo, dominando con autoridad. Sin embargo, una ráfaga ofensiva de Javier Correa terminó condenando sus aspiraciones y derivó en el 2-1 definitivo para los albos.

    En conferencia de prensa, el entrenador Daniel Garnero analizó el compromiso y evidenció su lamento por dejar escapar el resultado en la precordillera. Incluso, el DT aseguró que la paralización del encuentro por la atención a un hincha que sufrió un infarto afectó, de cierto modo, el rendimiento de sus pupilos. “Lamentablemente estábamos bien hasta la interrupción. Después, empezamos a ser más imprecisos y perdimos balones innecesarios. Jugamos contra un rival que tiene esas oportunidades y no las desaprovecha. El segundo tiempo si nos costó dominar el juego y controlarlo. Ellos lucieron mucho mejor que nosotros”, partió diciendo.

    El argentino prosiguió con el malestar, remarcando la irregularidad en la Liga de Primera y la jerarquía del rival. “No estamos en la situación que hubiésemos querido. Esos seis puntos que perdimos hace tres o cuatro fechas atrás nos pesan. Me da bronca porque tuvimos la oportunidad de manejarlo con el resultado a favor. En este tipo de partidos importa un montón si lo sabes aprovechar. Ellos lo hicieron”, sostuvo.

    En medio del análisis, el transandino volvió a sorprender con un dardo hacia el cometido de los jueces, una crítica que se ha hecho recurrente en los últimos duelos. “Obviamente estamos molestos y dolidos, no queríamos este resultado. Ellos necesitaron menos posibilidades para conseguir los goles. Ahora, si comento lo que me dicen los árbitros al borde de la cancha sería un papelón, así que prefiero no hacerlo”, lanzó.

    Pese a la desazón, Garnero pasó la página y se atrevió a adelantar la visita de la UC a Boca Juniors, en un cotejo que definirá la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. “Tenemos que ganarlo. Nosotros jugamos para ganar. Vamos a plantear el partido con los recaudos que hay que tener, pero tenemos con qué hacerle daño a Boca. Iremos a ganarlo”, comentó.

    Tras esta derrota, los cruzados viajarán a Buenos Aires para medirse a los xeneizes, en La Bombonera. Dicho duelo está programado para el jueves 28 de mayo, a las 20.30 horas de Chile.

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