El dardo de Javier Correa a la UC tras su doblete con Colo Colo: “Cuando te toca perder se ven los verdaderos hombres”

Javier Correa fue la gran figura de Colo Colo en el triunfo sobre Universidad Católica en el Clásico. El delantero anotó un doblete y comandó la remontada del Cacique. Fue la figura y el héroe de la jornada en el Claro Arena.

Tras el encuentro, argentino valoró lo realizado, pero enfatizó en que aún queda camino: “Obviamente todos saben la trascendencia del partido, que necesitábamos ganar y nada, tranquilo, ahora a disfrutar con la familia. Se logró una buena distancia de puntos, pero hay que apuntar a fin de año”, comenzó señalando en la transmisión de TNT Sports.

Después se refirió a la gresca que protagonizaron ambos planteles una vez finalizado el encuentro y le envió un potente mensaje a los cruzados: “Hay que estar tranquilos. disfrutar entre nosotros en el vestuario, intimamente. Después, si alguno lo tomó mal o pensó que estábamos cargando, nada. Ellos cuando nos ganaron, festejaron y nosotros no dijimos nada. Es parte del folclore del fútbol y hay que aguantársela. Cuando te toca perder, ahí se ven los verdaderos hombres, se la tienen que aguantar”, indicó.

“Obviamente que uno gritas que ganaste, pero se enojaron. Está bueno que cuando lo haces, quieres que todos te festejen y nosotros lo hicimos. Hay que quedarse callado cuando uno pierde. Me ha tocado perder, me he ido en silencio a la casa, no le he buscado pleito a nadie. Es de hombre saber perder”, añadió el argentino.

Finalmente, volvió a apuntar alto de cara a los objetivos de final de año: “Bien, tranquilo. Hay que estar tranquilo, hay que seguir trabajando. En diciembre veremos los frutos que se han cosechado durante el año”, cerró el goleador albo.

El orgullo de Ortiz

En tanto, el técnico Fernando Ortiz analizó la relevancia de la victoria: “Se vivió como un clásico. Pudimos sacar un triunfo en una cancha difícil. Seguimos sumando, estamos ahí y vamos creciendo”, indicó.

El argentino explicó por qué se dio la remontada: “Se los dije en el entretiempo. Entramos pensando a ver qué iba a pasar, ellos entraron jugando un clásico. Lo pudimos revertir con actitud y con ganas de querer jugar un clásico, y el resultado está a la vista”, detalló.

También se refirió a la lesión de Correa, que abandonó el partido en el complemento: “Javi está en un muy buen momento, ojalá no sea nada lo que sucedió. Esperemos que esté bien”, añadió.

Finalmente, le bajó el perfil a la pelea de ambos planteles: “Estaba abajo, no sé lo que pasó, pero es un clásico”, sentenció Ortiz.