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    Kiev sufre uno de los bombardeos rusos más intensos de la guerra de Ucrania

    La Fuerza Aérea de Ucrania informó que Rusia lanzó 90 misiles y 600 drones en un ataque que duró varias horas y que dejó 4 muertos y al menos 100 heridos.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Rusia lanza uno de sus mayores ataques contra Kiev con 600 drones y 90 misiles

    Rusia lanzó un enorme ataque con misiles y drones contra la capital de Ucrania la madrugada del domingo, cuyas explosiones sacudieron los edificios durante horas y provocaron varios incendios en toda la ciudad, en uno de los mayores ataques aéreos desde el comienzo de la guerra, que dejó al menos cuatro muertos y más de 100 heridos.

    La Fuerza Aérea de Ucrania informó que Rusia lanzó 90 misiles y 600 drones en un ataque que duró varias horas. El bombardeo dañó dos entradas al sistema de metro, que se utiliza como refugio subterráneo para miles de personas durante los ataques aéreos, incluyendo un ataque en la plaza central de la Independencia de Kiev, conocida como Maidan y símbolo de la resistencia del país a Rusia, o en sus inmediaciones.

    El presidente de Ucrania, Volodimyr Zelensky, había advertido que Rusia planeaba lanzar un Oreshnik, un tipo de misil balístico de alcance intermedio diseñado específicamente para transportar ojivas nucleares. Rusia ya había utilizado estos misiles en dos ocasiones contra Ucrania -primero en 2024 y luego en enero-, pero con dispositivos simulados en lugar de explosivos.

    Ataque a Kiev. Imagen de archivo.

    “(Putin) lanzó su Oreshnik contra (la ciudad) Bila Tserkva”, dijo Zelensky en un mensaje de Telegram tras el ataque. “Están realmente locos. Es importante que esto no quede impune para Rusia”, añadió.

    El misil Oreshnik se dispara como una demostración de fuerza nuclear, como una herramienta política más que como un arma eficaz. El diario The New York Times explicó que este misil libera múltiples ojivas en pleno vuelo, las que se desplazan rápidamente en trayectorias pronunciadas que los sistemas de defensa aérea Patriot estadounidenses no pueden interceptar.

    Los dos ataques anteriores con este tipo de misil impactaron en la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania, y en un emplazamiento en el oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia.

    La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, condenó el 24 de mayo el uso confirmado por Rusia del misil Oresnik, calificándolo de “táctica política alarmista y temeraria maniobra nuclear al límite”. “La semana que viene, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE debatirán cómo aumentar la presión internacional sobre Rusia”, escribió.

    La UE está debatiendo un nuevo paquete de sanciones, que se presentó a los embajadores el viernes. La lista, a la que tuvo acceso el diario Kyiv Independent, incluye entidades involucradas en la producción de misiles, así como organizaciones que ayudan a Moscú a eludir las sanciones.

    Más sobre:UcraniaRusiaKievKyivMoscúVolodimyr ZelenskyVladimir Putin

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