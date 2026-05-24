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    Fallece Teresa Berrios, destacada actriz de televisión y radioteatro, a los 103 años

    La corporación Chile Actores comunicó que su velorio se está realizando en la Iglesia Santa María de Las Condes, ubicada en Avda. Las Condes 9700.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Fallece la destacada actriz de televisión y radioteatro Teresa Berrios a los 103 años

    Este domingo se comunicó el fallecimiento de la actriz Teresa Berrios Tapia, reconocida por su trayectoria en radioteatro, televisión y teatro, a sus 103 años.

    Fue la corporación Chile Actores que dio a conocer el deceso de la actriz a través de una declaración pública en sus redes sociales. “Lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestra querida compañera, la actriz Teresa Berrios Tapia. Con más de cien años de vida, Teresa fue una de las artistas más longevas de nuestra organización”, señaló el comunicado.

    La corporación destacó además su carrera actoral y sus participaciones en obras como “Fuera de Control”, “Machos”, “Oro Verde”, “Mea Culpa”, “El día menos pensado”, entre otras.

    Por su parte, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio lamentó la noticia. “Su trayectoria la llevó a ser voz de recordados espacios de radioteatro”, destacó la cartera a través de un comunicado en redes sociales.

    “Su trayectoria y compromiso con las artes escénicas y de la representación forman parte del patrimonio cultural y audiovisual de nuestro país”, valoró la cartera.

    Asimismo, la agrupación de actores comunicó que los funerales se realizarán este domingo 24 de mayo a las 16:00 en el Cementerio General.

    En tanto, su velorio se está realizando en la Iglesia Santa María de Las Condes, ubicada en Avda. Las Condes 9700. Nuestro abrazo cariñoso a su familia, compañeros, amigos y todas las personas que sienten su partida.

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