La Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (ASIMET) acordó por unanimidad la reelección de Fernando García Luraschi, de Metal Luras SpA, como presidente del gremio para un nuevo período de un año. La decisión se tomó en la primera reunión de directorio tras la reciente renovación parcial de sus integrantes.

La mesa directiva quedó compuesta, además, por Gustavo Alcázar , de Moly-Cop Chile S.A.; Susann Jakob , de Maestranza Diesel S.A.; Cristián Meyer , de Maestranza Inamar Vapor SpA, y Marcelo Fuster , gerente general corporativo del gremio.

Según Asimet, la reelección se produce en un contexto marcado por el bajo dinamismo de la economía chilena y un mercado laboral que aún no logra recuperarse, escenario que el gremio ha calificado como una señal de alerta para el sector productivo del país.

Al asumir el nuevo mandato, García agradeció la confianza del directorio y señaló que el trabajo gremial continuará profundizando el diálogo con las autoridades y el mundo privado, impulsando propuestas concretas y apoyando a las empresas del sector metalúrgico y metalmecánico.

“Chile necesita volver a crecer, y ese crecimiento debe sustentarse en más inversión, mayor productividad y una industria capaz de generar valor agregado, innovación y empleo de calidad, compitiendo en un mercado con condiciones equitativas. Ese será uno de los principales focos de nuestro trabajo gremial durante este nuevo período”, afirmó García.

Fernando García es reelegido como presidente de Asimet

El presidente de Asimet agregó que el actual contexto económico representa una oportunidad para construir acuerdos de largo plazo que permitan enfrentar los desafíos del desarrollo del país.

“Nuestro país cuenta con empresas, talento y capacidades para recuperar dinamismo. El desafío es generar las condiciones para que ese potencial se traduzca en nuevos proyectos de inversión, mayor competitividad y más oportunidades para las personas. Para ello será fundamental fortalecer la colaboración entre el Estado y el sector privado”, sostuvo.

Capacitación

García también destacó la importancia de capacitar a las personas y fortalecer la formación de capital humano, factores que consideró clave para que la industria nacional pueda innovar y ser más competitiva.

“Necesitamos seguir avanzando en la formación de nuestros colaboradores y en la incorporación de innovación en los procesos productivos. Solo así nuestras empresas podrán competir en una economía global cada vez más exigente y dinámica”, señaló.

Finalmente, García reiteró que Asimet continuará impulsando iniciativas y propuestas orientadas a instalar el crecimiento económico como prioridad nacional.

“Queremos aportar al debate con una mirada constructiva, convencidos de que el desarrollo industrial es parte de la solución a los desafíos que enfrenta Chile. Recuperar el crecimiento no es solo una meta económica: es también la mejor forma de generar empleo, desarrollo regional y mejores oportunidades para las futuras generaciones”, concluyó.