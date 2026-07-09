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    Usar inteligencia artificial para absolutamente todo podría estar arruinando tu forma de pensar, según distintos estudios

    La IA puede hacer que las personas trabajen más rápido y mejor, pero distintos estudios advierten que depender de ella para pensar podría tener consecuencias sobre el aprendizaje, el razonamiento y la toma de decisiones.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Usar inteligencia artificial para absolutamente todo podría estar arruinando tu forma de pensar, según distintos estudios

    La inteligencia artificial puede hacer que trabajemos más rápido, produzcamos textos más correctos o resolvamos problemas con mayor facilidad.

    Sin embargo, investigaciones sugieren que delegar sistemáticamente el esfuerzo mental a estas herramientas también podría tener un costo: una disminución de nuestras propias capacidades cognitivas.

    Esa es la principal conclusión de un análisis publicado por The Washington Post, que revisa una serie de estudios recientes sobre cómo el uso intensivo de modelos de IA está cambiando la manera en que las personas piensan, aprenden y toman decisiones.

    Usar inteligencia artificial para absolutamente todo podría estar arruinando tu forma de pensar, según distintos estudios

    Más errores después de usar IA

    Uno de los estudios más citados fue publicado en 2026 en la revista Organization Science por el profesor Ethan Mollick, de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, junto a otros investigadores.

    El equipo evaluó a cientos de consultores del Boston Consulting Group y descubrió que quienes utilizaron GPT-4 completaron un 12% más de tareas, lo hicieron un 25% más rápido y obtuvieron mejores resultados que quienes no usaron IA.

    Sin embargo, cuando la IA enfrentaba problemas para los que no estaba preparada, esos mismos participantes cometieron más errores que quienes trabajaron sin asistencia, un fenómeno que los autores describen como quedarse “dormido al volante”.

    Otro trabajo, liderado por Grace Liu, de la Universidad Carnegie Mellon, analizó cómo GPT-5 influía en personas que resolvían ejercicios de fracciones.

    Mientras tuvieron acceso a la IA, obtuvieron mejores resultados que el grupo de control.

    Pero cuando la herramienta dejó de estar disponible, su rendimiento cayó incluso por debajo del de quienes no la habían utilizado, además de abandonabar los problemas con mayor rapidez.

    Según los investigadores, bastaron apenas diez minutos de apoyo de la IA para observar ese efecto.

    Confianza excesiva en la IA

    Otro estudio, realizado en 2026 por Steven Shaw y Gideon Nave, de la Wharton School, evaluó qué ocurría cuando un chatbot entregaba respuestas correctas e incorrectas a más de 1.300 participantes que resolvían problemas matemáticos.

    Cuando la IA respondía correctamente, las personas mejoraban su desempeño. Pero cuando el chatbot entregaba una respuesta errónea, muchos la aceptaban sin cuestionarla, incluso cuando era incorrecta.

    Los investigadores llamaron a este fenómeno “rendición cognitiva”, es decir, la tendencia a dejar de analizar por cuenta propia y adoptar el juicio de la IA como si fuera el propio.

    Usar inteligencia artificial para absolutamente todo podría estar arruinando tu forma de pensar, según distintos estudios. Foto: Pexels

    Peores resultados en estudiantes

    La preocupación también alcanza al aprendizaje. Un análisis de 27.000 estudiantes chinos encontró que quienes utilizaban IA para terminar más rápido sus tareas obtenían peores resultados académicos.

    En cambio, aquellos que usaban la herramienta sin reducir el tiempo dedicado al estudio prácticamente no mostraban pérdidas de aprendizaje.

    Algo parecido observaron este año Judy Hanwen Shen y Alex Tamkin, de Anthropic, en un estudio sobre desarrolladores que aprendían una nueva biblioteca de programación.

    Quienes pedían directamente el código entendían menos los conceptos y desarrollaban peores habilidades de depuración.

    En cambio, quienes utilizaban la IA para solicitar explicaciones y hacer preguntas conservaron mucho mejor el aprendizaje.

    Las investigaciones coinciden en que la clave no es dejar de usar inteligencia artificial, sino decidir qué procesos conviene delegar y cuáles vale la pena seguir haciendo por cuenta propia.

    Lee también:

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