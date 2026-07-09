Irán acusa a Estados Unidos de cometer “crímenes de guerra” y rechaza los argumentos de Washington para sus bombardeos

El Gobierno de Irán ha acusado este jueves a Estados Unidos de cometer “crímenes de guerra” con sus ataques de los últimos dos días contra el país y ha rechazado los argumentos presentados por Washington para justificar estos bombardeos, perpetrados a pesar del alto el fuego pactado en abril y después de la firma en junio de un memorando de entendimiento para avanzar hacia un acuerdo de paz que cierre el conflicto en Medio Oriente.

El Ministerio de Exteriores iraní ha condenado “en los términos más firmes” los “ataques agresivos del Ejército terrorista estadounidense” durante las últimas horas, antes de detallar que han alcanzado puntos del sur y dos puentes en el este del país, concretamente en la ruta que lleva a la ciudad de Mashhad (noreste), que este mismo viernes acogerá el entierro del antiguo líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Así, ha señalado que estos ataques “suponen claramente un grave crimen de guerra”, antes de hacer hincapié en que Irán mantiene “una firme determinación” para “defender su integridad territorial, su soberanía y su seguridad nacional”, según un comunicado publicado por la cartera, encabezada por Abbas Araqchi, a través de redes sociales.

Teherán ha destacado además que los “criminales” ataques han sido perpetrados por Estados Unidos “bajo el falso pretexto de responder a supuestos incidentes que involucran a varios buques que transitaron por el estrecho de Ormuz”, antes de destacar que esto supone una “clara violación” de la Carta de Naciones Unidas y una “violación flagrante” del memorando de entendimiento. “Suponen un pretexto para justificar el continuo incumplimiento por parte de Estados Unidos del memorando de entendimiento”, ha agregado.

Por ello, ha cargado contra las “malvadas” y “psicópatas” autoridades de Estados Unidos, a las que acusa de “recurrir a los improperios, las mentiras y la agresión militar, incluso atacando la vía ferroviaria a Mashhad”, para “compensar su impotencia e incapacidad para comprender la grandeza y la gloria del patriotismo iraní y la lealtad a los ideales de su revolución”.

Mashhad acogerá hoy el fin de los actos funerarios en honor a Jamenei, asesinado el 28 de febrero en los primeros compases de la ofensiva lanzada por sorpresa por Estados Unidos e Israel contra el país asiático. Estas ceremonias arrancaron el viernes en Teherán y, tras una jornada de procesiones en las ciudades iraquíes de Nayaf y Kerbala el jueves, su cuerpo será enterrado hoy en el mausoleo del Imam Reza, considerado uno de los más importantes centros de peregrinación chií.

Estados Unidos ha lanzado entre el martes y el jueves varias oleadas de bombardeos contra Irán argumentando que actúa en respuesta a los ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, en el que Teherán exige que el paso sea coordinado con sus fuerzas hasta que haya un acuerdo de paz definitivo que cierre el conflicto abierto en Medio Oriente por la ofensiva israelí-estadounidense.

En respuesta a estos ataques, que han dejado al menos catorce muertos y cerca de 80 heridos en estos dos días, Irán ha lanzado misiles y drones contra intereses estadounidenses en varios países de la región, entre acusaciones cruzadas sobre violaciones de los términos del memorando de entendimiento firmado en junio entre ambos países y alertas sobre un posible colapso del alto el fuego pactado el 8 de abril, del que también es parte Israel.