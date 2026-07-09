Flávio Bolsonaro, tarifazos y bandas criminales: los temas que vuelven a tensar la relación entre Trump y Lula

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, afirmó que existe la posibilidad de que Estados Unidos utilice fuerzas militares en territorio brasileño. Según el jefe de Itamaraty, esa posibilidad fue abierta por el gobierno de Donald Trump tras clasificar a las organizaciones criminales PCC (Primer Comando de la Capital) y Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas.

Según el diario Folha de Sao Paulo, la declaración fue realizada en respuesta a una solicitud de información de la Cámara de Diputados, presentada por el diputado Evair Vieira de Melo. El legislador afirmó que el reconocimiento de estas organizaciones como terroristas puede tener “impactos relevantes tanto en el plano económico como en el de la soberanía nacional” y que esa designación “no aportará beneficios concretos para la cooperación internacional” entre ambos países.

El gobierno de Trump reconoció al PCC y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas hace un mes, una decisión contraria a la postura del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y que se produjo pocos días después de la visita del senador Flávio Bolsonaro al presidente estadounidense. Según Vieira, Brasil no fue consultado formalmente sobre la decisión, que calificó de acto unilateral.

El gobierno de Estados Unidos calificó de “absurda” la hipótesis del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil sobre una posible intervención militar estadounidense en el país. Un portavoz del Departamento de Estado afirmó además que las “acusaciones vagas” sobre una supuesta intervención a menudo “sirven de pretexto para ayudar y apoyar a algunos de los grupos más violentos del mundo”.

En declaraciones a CNN, el funcionario estadounidense refutó la carta firmada por el canciller Vieira y enviada a la Cámara de Diputados, en la que el Ministerio advierte sobre los riesgos de clasificar al PCC y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas. “Estados Unidos está tomando medidas decisivas, en ejercicio de su soberanía, para combatir a los narcoterroristas”, afirmó el vocero.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro y su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, se dirigen a sus seguidores durante un mitin de campaña en la playa de Copacabana, el 16 de marzo de 2025, en Río de Janeiro. Wagner Meier

Pero este no es el único tema que tensa la relación entre Brasilia y Washington. La semana pasada, Lula fustigó este jueves a su rival electoral Flávio Bolsonaro por pedir a Estados Unidos “postergar” una eventual aplicación de nuevos aranceles a Brasil hasta después de las presidenciales de octubre.

“Pedir que el tarifazo contra nuestro país sea postergado hasta después de las elecciones es una actitud más de traidores a la Patria”, publicó Lula en X. Lo hizo luego de que Flávio Bolsonaro pidiera a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) la “suspensión de la aplicación” de los aranceles a Brasil.

“Las tarifas propuestas recompensarían al actual gobierno brasileño por su estrategia: (...) provocar a Washington para una retaliación y convertirla en una victoria política interna”, afirmó Flávio Bolsonaro en un documento enviado a la USTR.

El senador sugirió que “postergar la implementación hasta después de la votación” de octubre evitaría que el tarifazo se interpretara “como un intento de influir en el resultado” de las elecciones.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llega a la Casa Blanca para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Ricardo Stuckert/PR Ricardo Stuckert/PR

Flávio Bolsonaro participó el martes en una audiencia pública de la USTR para “defender a Brasil” de la imposición de los aranceles. El candidato dijo que pidió al gobierno de Trump que no imponga aranceles a su país, al argumentar que las tarifas benefician políticamente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en lugar de presionarlo. El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) compareció ante un panel de funcionarios en la Oficina del Representante Comercial Estados Unidos en Washington, donde se presentó como defensor del sector exportador brasileño.

“Cada arancel suplementario está fortaleciendo al mismo gobierno que se pretende presionar”, afirmó Bolsonaro ante los funcionarios de la USTR. El político también advirtió que “los datos de 2025 muestran que estos aranceles no han producido los resultados que Estados Unidos pretendía”.

La USTR propuso a inicios de junio imponer un arancel general del 25% a varios productos brasileños exportados a Estados Unidos, tras una investigación sobre supuestas prácticas comerciales desleales. Se trata de una medida que Lula atribuye a gestiones del senador Bolsonaro ante la Casa Blanca y que él niega.

El gobierno norteamericano se dio hasta el 15 de julio para tomar una decisión, y organizó audiencias con unos 80 participantes durante dos días para escuchar los argumentos de las partes. La investigación se centra en el comercio digital y los servicios bancarios, la lucha contra la corrupción, la protección de la propiedad intelectual, el acceso al mercado de etanol y las consecuencias de la deforestación ilegal.

Washington y Brasilia arrastran tensiones desde 2025, cuando Estados Unidos impuso aranceles a Brasil en represalia por el juicio que llevó a la cárcel a Jair Bolsonaro por un intento de golpe de Estado en 2022. Después de una aproximación entre Lula y Trump, Estados Unidos finalmente suspendió parte de aquellas impuestos.

Bolsonaro, apunta el medio Infobae, alertó que el comercio de Brasil con China “alcanzó un récord de 171.000 millones de dólares” y que el gigante asiático “ha absorbido las exportaciones brasileñas que fueron desplazadas del mercado estadounidense por estos aranceles”. Las exportaciones de bienes de Estados Unidos a Brasil en 2025 se elevaron a 54.400 millones de dólares, frente a casi 40.000 millones de dólares en importaciones, según datos de la USTR.

Flávio estuvo acompañado por su hermano Eduardo Bolsonaro, quien reside en Estados Unidos y fue condenado en Brasil hace tres semanas a cuatro años de cárcel por actividades de lobby en favor de su padre. Jair Bolsonaro cumple en su domicilio una pena de más de 27 años de prisión por golpismo.

“Flávio se fue a hacer campaña”

Janaína Figueiredo, columnista del medio brasileño UOL em Buenos Aires, dijo que el sector privado se muestra pesimista ante la subida arancelaria. “Flávio se fue a hacer campaña”, aseguró. Según una de las fuentes consultadas por la columnista, el senador y precandidato presidencial Flávio Bolsonaro “no mostró sustancia al ser cuestionado sobre temas económicos, hizo campaña donde no era apropiado”.

En el sector privado brasileño, que lleva meses luchando por revertir los aranceles impuestos por Trump, la sensación es, según otra fuente, de estar en una situación muy difícil. Hoy, el mejor escenario posible para los empresarios cuyos sectores están siendo investigados por la USTR es ampliar la lista de excepciones para productos. Impedir la aplicación del arancel del 25% parece imposible, coincidieron las fuentes consultadas.

El senador Flávio Bolsonaro habla frente a aliados del expresidente Jair Bolsonaro durante una caminata en Brasilia para pedir amnistía para las personas arrestadas y condenadas por su participación en los hechos del 8 de enero de 2023. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil Joédson Alves/Agência Brasil

En medio de estas disputas, dl presidente Lula y el senador Flávio Bolsonaro están empatados en intención de voto en Sao Paulo para la contienda presidencial tanto en la primera como en la segunda vuelta, pero el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) tiene una tasa de rechazo más alta entre el electorado paulista, según una nueva encuesta de Datafolha.

Tanto Lula como el hijo del expresidente Jair Bolsonaro tienen un 35% en el estado en un escenario de primera vuelta probado por el instituto con otros 11 nombres. El exgobernador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), y Renan Santos (Missão) aparecen a continuación, con un 3% cada uno.

Según O Globo, Caiado criticó a Flávio por su postura “inaceptable” sobre el aumento de aranceles y afirmó que votar por el senador es “elegir a Lula”.