Argentina: Condenan a exjefe naval por hundimiento del submarino ARA San Juan

La justicia de Argentina condenó este miércoles a tres años de prisión condicional al excapitán de navío Claudio Villamide por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que ocurrió en 2017 y provocó la muerte de sus 44 tripulantes.

El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos, de la provincia de Santa Cruz, encontró a Villamide, que conducía la Fuerza de Submarinos argentina en el momento de la tragedia, culpable de negligencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los jueces lo condenaron unánimemente a tres años de prisión condicional, es decir, no irá a la cárcel, y a seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En la misma sentencia, como informó el diario La Nación, fueron absueltos por unanimidad el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien era el comandante de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada -el máximo cargo operativo de la fuerza-, y a los capitanes Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa.

CAUSA SUBMARINO ARA SAN JUAN

Veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz#Defensa #FFAA #ARASANJUAN pic.twitter.com/ueGTvnfxtT — Seghini Marcelo (@SeghiniM) July 8, 2026

Los fundamentos de la sentencia de los magistrados Mario Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez se darán a conocer el 21 de agosto.

Como detalló La Nación, los cuatro oficiales de la Armada, que fueron los únicos llevados ante la justicia, estuvieron presentes en la sala y, antes del veredicto, cada uno expuso sus palabras finales.

Entre ellos Villamide, quien declaró: “Soy inocente. No entiendo claramente por qué me han acusado por el naufragio del submarino. A lo largo del proceso no me pudieron explicar qué hice mal” .

Para luego afirmar que se desconocen las razones por las cuales el ARA San Juan se fue a pique y, sin embargo, ellos tuvieron que enfrentar la acusación.

Al término de la audiencia, en que no estuvieron presentes los familiares de las víctimas, la abogada querellante Valeria Carreras afirmó ante la prensa que “haber logrado esto es un paso enorme. Con esta sentencia hay cierta justicia”.

“Es importante haber podido probar la culpabilidad de Villamide. Fueron 44 muertes evitables y es un mensaje a las fuerzas armadas y al Estado para que cuiden a los servidores de la patria” , añadió, como consignó la agencia AFP.

El submarino argentino ARA San Juan, con 44 personas a bordo, desapareció del radar el 15 de noviembre de 2017 tras establecer su última comunicación a las 7.33 horas de esa jornada con las autoridades náuticas transandinas.

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Luego de 366 días de incertidumbre y desesperación para los familiares de la tripulación, el 17 de noviembre de 2018 el sumergible fue hallado a 870 metros de profundidad y a 500 kilómetros de Comodoro Rivadavia, en el Atlántico sur. Su hundimiento derivó en una implosión que terminó con la vida de todos los tripulantes.

La querella sostuvo que la nave había iniciado su misión de patrullaje frente a las costas argentinas sin estar en óptimas condiciones para la navegación. El submarino tenía una restricción de inmersión de 100 metros, porque tenía pruebas pendientes luego de cumplir las reparaciones de media vida.