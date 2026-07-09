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    Se mantiene alerta ambiental para este jueves 9 de julio en la RM: revisa la restricción vehicular

    Según informó la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, la medida se adopta debido a las malas condiciones de ventilación de la cuenca de Santiago.

     
    Revelan la nueva lista de los países más contaminados del mundo. Foto: ATON.

    La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana declaró estado de alerta ambiental para este jueves 9 de julio en la capital, debido a las malas condiciones de ventilación de la cuenca de Santiago.

    Según se informó, en términos meteorológicos se prevé “un régimen anticiclónico debilitado en superficie y flujo zonal en altura”, mientras que el Potencial Meteorológico de Contaminación Atmosférica (PMCA) se mantendrá en nivel regular durante toda la jornada.

    En este escenario, las autoridades recordaron la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellets) en toda la Región Metropolitana y que, asimismo, las quemas agrícolas están prohibidas desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre en toda la RM.

    Restricción vehicular

    Por otra parte, la restricción vehicular rige de acuerdo con el calendario dispuesto por la autoridad de Transportes:

    - Automóviles con sello verde con placas patente terminadas en 4 y 5, al interior del anillo de Américo Vespucio (AAV) y fuera de este en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago entre las 07.30 y las 21.00 horas.

    - La totalidad de los automóviles sin sello verde, por el interior del AAV.

    - Los vehículos sin sello verde con placas finalizadas en 8, 9, 0 y 1, en tanto, no pueden transitar por el exterior del AAV, en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago.

    - Las motocicletas con los dígitos finales 4 y 5, tienen prohibición de circular por San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago.

    - Buses del transporte privado, buses interurbanos y rurales, sin sello, con patentes terminadas en 8, 9, 0 y 1 estarán afectos en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago, entre las 10.00 y 16.00 horas.

    - Vehículos de transporte de carga sin sello verde, con patentes finalizadas en 8, 9, 0 y 1, no pueden transitar al interior del AAV entre las 10.00 y la 18.00 horas.

    Más sobre:Alerta ambientalRMRegión MetropolitanaDelegación Presidencial Metropolitanacontaminación

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