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    La reñida votación para elegir la presidencia del TC y el desconocido intento de Mera por suceder a Silva a partir de 2027

    El pleno del Tribunal Constitucional se dividió al momento de votar por la ministra Silva, y luego por sucesora. Esto debido a que la magistrada cesará en su cargo el próximo año cuando aún le quede mandato. Para decidir su dupla, hubo un empate entre la ministra Lagos y Mera.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda

    Fue el 25 de junio cuando el pleno del Tribunal Constitucional (TC) se reunió de manera extraordinaria para proceder a la elección del ministro que llegará a la presidencia de esta magistratura en reemplazo de la ministra Daniela Marzi quien culminará pronto su periodo.

    El hito era importante ya que quien llegue a la presidencia gozará del voto dirimente en caso de empate, lo cual es una herramienta que resulta clave en discusiones de temas complejos al momento de ejercer el control de constitucionalidad de proyectos de ley. Un ejemplo concreto es lo que pasó con Escuelas Protegidas, en que Marzi dirimió tres veces.

    La primera ministra que tomó la palabra fue la expresidenta Nancy Yáñez. La magistrada puso sobre la mesa la posibilidad de que un ministro que no concluiría el término del mandato en la presidencia -por estar cerca del fin de su periodo de nueve años en el TC- pueda ser postulado y que otro ministro concluya el periodo restante.

    MARIO TELLEZ

    Por eso Yáñez propuso al pleno que se permitiera la elección por un periodo menor a dos años, y la elección de otro ministro por el periodo restante. Todo en la misma elección.

    De fondo sonaba un antecedente histórico, cuando la exministra Marisol Peña compartió los dos años de presidencia con el exministro Carlos Carmona. Pero con un matiz. Aquella vez primero se votó por Peña y en el acta solo se dejó constancia de qué luego la intención del pleno era que asumiera Carmona, pero sin votar por él ya que su elección ocurrió después, cuando fue el fin de la presidencia de Peña.

    Los reparos de Mery y Mera

    Ante la propuesta de Yáñez, fue el ministro Héctor Mery quien se opuso. A su juicio la fórmula no podría ser admisible ya que no abarcaba alguna de las hipótesis que incluye el artículo 7 de la Ley Orgánica Constitucional del TC.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    A las palabras de Mery, se sumó el ministro Raúl Mera. El magistrado manifestó que en caso de cese del cargo de quien esté en la presidencia, en ese momento, el pleno debe proceder a su elección. Junto con eso Mera dijo que, haciendo “una interpretación sistemática de la ley”, podría darse que habiéndose elegido presidencia y dicho ministro esté en la hipótesis de no concluir los dos años de mandato, en una segunda elección sucesiva, se discuta sobre el reemplazo para el periodo remanente.

    Ante el debate la ministra Catalina Lagos pidió la palabra. A su juicio al no haber una norma que prohíba la elección de duplas, si un miembro del pleno no alcanza a concluir su periodo por cesar en el ejercicio de su cargo, está de acuerdo con la interpretación de la ministra Yáñez de que procede hacer una votación por el sucesor.

    A su turno, la ministra Alejandra Precht y el ministro Mario Gómez también se plegaron con Yáñez.

    Al no existir consenso, la ministra Mariz puso a disposición del pleno tres posibilidades de votación. La primera opción incluía una votación en duplas para que en una misma acta esté el presidente que eventualmente no concluirá el ciclo de dos años y quien lo sucederá por el tiempo remanente.

    La segunda opción era habilitar la posibilidad de que se vote por el presidente y, en el caso de concurrir la hipótesis de que no concluya el periodo de dos años de mandato, se elija en una segunda votación al miembro del pleno a quien suceda por el remanente de tiempo.

    La tercera opción era que el pleno vote solo por un miembro quien ejercerá la presidencia hasta su cese. Y solo al momento de cesar en el cargo, se haga la nueva elección.

    Por la opción de votar en dupla se plegaron Marzi, Yáñez, María Pía Silva, Lagos, Precht y Gómez. Por hacer dos votaciones distintas estuvieron los ministros Miguel Ángel Fernández, Mery y Mera. Por hacer una sola votación, y solo cuando el presidente cese en el cargo, elegir al sucesor, estuvo la ministra Marcela Peredo. Al repetir la votación, Perede se plegó a la opción de los ministros Fernández y Mery.

    En ese momento se procedió a elegir presidente. Por siete votos contra tres, ganó la opción de Silva, quien tuvo los apoyos de Marzi, Yáñez, Lagos, Precht, Mera y Gómez. En la minoría estuvo el intento del ministro Fernández de ser presidente, con los apoyos de Mery y Peredo. El ministro Fernández ya había intentado ser presidente cuando se eligió a Marzi, pero su nombre aquella vez tampoco prosperó.

    Silva es la ministra de mayor antigüedad del TC. Llegó en julio de 2018 y cesará en su cargo el 3 de julio de 2027, cuando aun le quede un año de presidencia. Por eso fue que despejado su nombre, el pleno procedió a votar quién será su dupla en el mandato. Fue en este momento en que el pleno manifestó una nueva división.

    Lagos versus Mera

    La candidata del ala progresista del TC fue la ministra Lagos, quien obtuvo en su primera votación cinco votos al sumar el suyo, el de Marzi, Yáñez, Silva y Precht.

    Lo que no se sabía es que el ministro Mera intentó competir para asumir la presidencia del TC en julio de 2027. Y estuvo cerca de lograrlo. En esa primera votación para elegir al sucesor de Silva, el ministro Mera empató a cinco votos con Lagos. Además del suyo, tuvo el apoyo de Fernández, Mery, Peredo y Gómez. Al haber empate, el pleno continuó la discusión en una nueva sesión.

    En esa nueva sesión se repitió una segunda votación, y ningún ministro cambió su presidencia, es decir, se repitió el empate: cinco votos para Lagos y cinco para Mera.

    Solamente en la tercera votación ocurrieron los cambios y aquí fueron los ministros judiciales -Mera y Gómez- quienes con pragmatismo se sumaron a la opción de Lagos. Así fue como terminó eligiéndose a Lagos, quien será la presidenta del TC por un año, desde julio de 2027 a julio de 2028. Por ella estuvieron las ministras Silva, Yáñez, Marzi, Precht, Mera y Gómez. La minoría de Fernández, Mery y Peredo insistieron sin éxito en votar por Mera.

    Más sobre:TCTribunal ConstitucionalMaría Pía SilvaCatalina LagosRaúl Mera

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