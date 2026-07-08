Sala de la Cámara despacha al Senado proyecto eléctrico del gobierno que busca evitar alza en las cuentas de la luz

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general y en particular el proyecto eléctrico propuesto por el gobierno de José Antonio Kast con 89 votos a favor, 34 en contra y nueve abstenciones. En su mayoría, la iniciativa avanzó igual al texto original que presentó el gobierno el pasado 22 de junio.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, explicó, previo a la votación, que “este proyecto establece un criterio de equidad: quien tuvo mayor consumo va a aportar más, quien consumió menos aportará menos. Es proporcional, no una carga indiscriminada”.

“No es efectivo que los hogares subsidien al comercio. La contribución a la deuda es proporcional a lo que cada uno consume, porque el cargo se cobra por kilowatt hora. Los clientes comerciales e industriales que consumen mucho más van a aportar más”, apuntó Rincón.

El proyecto despachado continuará ahora su tramitación en el Senado.

Ximena Rincón ministra de Energía. Dedvi Missene

De los artículos principales del proyecto, se encuentra el mecanismo para saldar la deuda que tienen los consumidores con las empresas distribuidoras por más de US$ 900 millones, que propone que el pago de esta comience en 2028, cuando se verá una disminución en las cuentas de la luz, y concluya en 2035. Para realizar la operación, en lo inmediato la deuda será pagada por una entidad financiera.

Sobre la negociación de contratos, este se realizará a través de un proceso voluntario, en que la Comisión Nacional de Energía (CNE), previa autorización del ministerio de Energía, podrá modificar una vez uno o más contratos que estén vigentes con las generadoras de electricidad. El objetivo de ello es reducir el precio del suministro energético para que las cuentas de la luz disminuyan.

Además, el proyecto de ley integra un subsidio eléctrico a 2027 similar a los anteriores, para el 40% de la población más vulnerable y con un sistema de postulación. Se inyectarán US$ 120 millones por año, mismo monto que en los años pasados benefició a 2 millones de hogares.