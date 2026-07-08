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    Apple amplía acuerdo con Broadcom por más de US$ 30.000 millones

    El pacto multianual, el mayor compromiso de manufactura de Apple en Estados Unidos hasta la fecha, contempla la producción de más de 15.000 millones de chips y una expansión de US$1.500 millones en una planta de Broadcom en Colorado.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Para Tim Cook, actual CEO saliente de Apple, el acuerdo marca su más reciente impulso a la inversión en manufactura estadounidense. Carlo Allegri

    Apple anunció este miércoles la ampliación de su asociación con el fabricante de chips Broadcom, mediante un acuerdo multianual que se espera supere los US$30.000 millones, lo que supone el mayor compromiso de manufactura en Estados Unidos que ha asumido la compañía hasta la fecha.

    De acuerdo a un comunicado de Apple, el acuerdo contempla la producción de más de 15.000 millones de chips fabricados en Estados Unidos e incluye una expansión de US$ 1.500 millones en la planta que Broadcom tiene en Fort Collins, Colorado.

    Para Tim Cook, actual CEO saliente de Apple, el acuerdo marca su más reciente impulso a la inversión en manufactura estadounidense, un punto de énfasis importante para la administración Trump.

    Se trata de la pieza más grande dentro del plan de inversión de US$ 600.000 millones a cuatro años que la compañía anunció en 2025, y representa el mayor compromiso hasta la fecha bajo su American Manufacturing Program (AMP), programa lanzado para expandir la producción doméstica a lo largo de su cadena de suministro.

    Tim Cook, CEO de Apple.

    “Apple ha estado trabajando con la Administración y con empresas de todo Estados Unidos para ayudar a crear una cadena de suministro de silicio de extremo a extremo en Estados Unidos, y el anuncio de hoy avanza en esos esfuerzos”, señaló Apple en el comunicado.

    Cook afirmó que los componentes fabricados en Fort Collins son “esenciales” para el rendimiento y la conectividad que esperan los clientes de Apple, y agradeció al presidente Donald Trump y a su administración por el apoyo al proyecto.

    Broadcom

    De acuerdo a CNBC, Broadcom ha sido durante mucho tiempo proveedor de Apple en componentes de conectividad, pero el nuevo acuerdo profundiza esa relación en torno a semiconductores personalizados fabricados en Estados Unidos.

    Apple señaló que Broadcom fabricará componentes inalámbricos utilizados para conectar sus dispositivos a redes celulares, WiFi y Bluetooth.

    Broadcom es el socio de Apple en chips. Dado Ruvic

    Broadcom informó el lunes, en una presentación ante la Securities and Exchange Commission (SEC), que había suscrito nuevos acuerdos de largo plazo con Apple para desarrollar y suministrar “productos de silicio ASIC personalizados” para múltiples generaciones de productos de Apple hasta 2031. Los ASIC son circuitos integrados de aplicación específica y se utilizan cada vez más para cargas de trabajo de inteligencia artificial.

    El CEO de Broadcom, Hock Tan, señaló que el compromiso de Apple ayudará a la compañía a expandir su presencia de manufactura en Fort Collins.

    Tras el anuncio, las acciones del fabricante de chips llegaron a subir más de 6%, pero al cierre de esta edición se moderaban a 5,12%, hasta los US$ 389,46. En el año, el papel acumula un alza de más de 10%.

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