Cuadruplicó las ventas y multiplicó por más de diez veces su valor: la gestión de Tim Cook en Apple

Tim Cook recibió una remuneración de más de US$ 70 millones en 2025, uno de los ejecutivos mejores pagados del mundo.

La salida de Tim Cook de la dirección de Apple marca un hito relevante en la compañía, uno tan grande quizá como el regreso que tuvo el mítico Steve Jobs a la compañía que fundó con Steve Wozniack y que tuvo como pináculo el lanzamiento del iPhone.

A quince años de la llegada de Tim Cook a la dirección ejecutiva de Apple, justamente para suceder a Jobs, la compañía ha experimentado una increíble expansión tanto a nivel de marca, influencia y, por supuesto, en valor bursátil y resultados operacionales.

Los números revelan que durante su periodo como máximo ejecutivo de Apple, la compañía consolidó un modelo de negocios basado en escala, eficiencia y retorno al accionista.

Desde 2011, la firma pasó de una capitalización cercana a US$ 350 mil millones (algo así como el PIB de Chile) a superar los US$ 4 billones en 2026 (equivalente al PIB de Japón), lo que implica multiplicar su valor por más de diez veces.

En paralelo, la acción acumula un alza cercana al 1.900% en el período, de acuerdo los cálculos de XTB, ampliamente por sobre el desempeño del S&P 500. Así, una inversión de US$ 10.000 en Apple cuando asumió Cook, hoy superaría los US$ 200.000.

En términos operacionales, los ingresos anuales crecieron desde US$ 108 mil millones a más de US$ 416 mil millones , prácticamente cuadruplicando el tamaño del negocio.

Steve Jobs, fundador de Apple y antecesor de Tim Cook como máximo ejecutivo de la compañía.

Con US$ 470.000 millones, Apple es la marca más valiosa del mundo y medida en capitalización es la tercera, solo superada por Nvidia (US$ 4,8 billones) y la matriz de Google, Alphabet (US$ 4 billones).

El constante crecimiento de la compañía, que ahora será dirigida por John Ternus, también lo catapultó como uno de los ejecutivos mejor pagados del mundo. Cook recibió una compensación total de aproximadamente US$ 74,3 millones a US$ 74,6 millones en el año fiscal 2025, manteniendo una cifra estable tras ajustes previos.

Aunque su salario base es de US $3 millones anuales , la mayor parte de sus ingresos proviene de acciones (RSU) y bonificaciones por rendimiento.

Dividendos

Uno de los pilares de esta expansión ha sido la política de retorno al accionista. En los últimos años, Apple ha destinado más de US$ 500 mil millones a dividendos y recompras de acciones, posicionándose como una de las mayores generadoras de caja del mercado.

A esto se suma la consolidación de su ecosistema, donde el iPhone se mantiene como eje central, con miles de millones de unidades vendidas, junto con una creciente diversificación hacia dispositivos wearables y, especialmente, servicios, que hoy aportan ingresos más estables y recurrentes.

El análisis de fondo apunta a que este crecimiento responde a una lógica distinta a la de etapas anteriores de la compañía. La gestión de Cook se ha caracterizado por una ejecución enfocada en maximizar un producto dominante, optimizar la cadena de suministro y expandir márgenes, llevando a Apple a niveles de eficiencia líderes en la industria tecnológica.

Ross Gerber, analista de Gerber Kawasaki dijo en declaraciones que recoge Bloomberg Línea que cuando llegó Cook “había muchas dudas”, pero admitió que “ha hecho un trabajo fenomenal a lo largo de los años”.

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De esta forma, una parte relevante del valor creado proviene de la combinación entre escala, recompras de acciones y fidelización de usuarios, más que de disrupciones tecnológicas de gran magnitud. El resultado es una empresa más grande, más rentable y con flujos más predecibles.

“El análisis más fino es que este crecimiento tiene una naturaleza particular, donde Cook construye este resultado desde la ejecución, pues tomó un producto dominante como el iPhone y lo explotó al máximo, optimizó la cadena de suministro, expandió márgenes y convirtió a Apple en la compañía más eficiente del sector”, dijo Sebastián Martínez, analista de mercados de inversiones XTB.

Sin embargo, este mismo modelo abre interrogantes hacia adelante. El foco en la optimización y la madurez del negocio convive con cuestionamientos respecto de la capacidad de Apple para liderar la próxima ola de innovación, particularmente en áreas como la inteligencia artificial, donde el mercado comienza a exigir nuevos motores de crecimiento.

OpenAI está explorando la posibilidad de crear un dispositivo de hardware centrado en la inteligencia artificial junto con Jony Ive, exjefe de diseño de Apple, una iniciativa que podría suponer una amenaza a largo plazo al desafiar el ecosistema centrado en el iPhone que sustenta el crecimiento de Apple, consignó Reuters.