SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Cuadruplicó las ventas y multiplicó por más de diez veces su valor: la gestión de Tim Cook en Apple

    Con US$ 470.000 millones, Apple es la marca más valiosa del mundo y medida en capitalización es la tercera, solo superada por Nvidia (US$ 4,8 billones) y la matriz de Google, Alphabet (US$ 4 billones).

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Tim Cook recibió una remuneración de más de US$ 70 millones en 2025, uno de los ejecutivos mejores pagados del mundo.

    La salida de Tim Cook de la dirección de Apple marca un hito relevante en la compañía, uno tan grande quizá como el regreso que tuvo el mítico Steve Jobs a la compañía que fundó con Steve Wozniack y que tuvo como pináculo el lanzamiento del iPhone.

    A quince años de la llegada de Tim Cook a la dirección ejecutiva de Apple, justamente para suceder a Jobs, la compañía ha experimentado una increíble expansión tanto a nivel de marca, influencia y, por supuesto, en valor bursátil y resultados operacionales.

    Los números revelan que durante su periodo como máximo ejecutivo de Apple, la compañía consolidó un modelo de negocios basado en escala, eficiencia y retorno al accionista.

    Desde 2011, la firma pasó de una capitalización cercana a US$ 350 mil millones (algo así como el PIB de Chile) a superar los US$ 4 billones en 2026 (equivalente al PIB de Japón), lo que implica multiplicar su valor por más de diez veces.

    En paralelo, la acción acumula un alza cercana al 1.900% en el período, de acuerdo los cálculos de XTB, ampliamente por sobre el desempeño del S&P 500. Así, una inversión de US$ 10.000 en Apple cuando asumió Cook, hoy superaría los US$ 200.000.

    En términos operacionales, los ingresos anuales crecieron desde US$ 108 mil millones a más de US$ 416 mil millones, prácticamente cuadruplicando el tamaño del negocio.

    Steve Jobs, fundador de Apple y antecesor de Tim Cook como máximo ejecutivo de la compañía.

    Con US$ 470.000 millones, Apple es la marca más valiosa del mundo y medida en capitalización es la tercera, solo superada por Nvidia (US$ 4,8 billones) y la matriz de Google, Alphabet (US$ 4 billones).

    El constante crecimiento de la compañía, que ahora será dirigida por John Ternus, también lo catapultó como uno de los ejecutivos mejor pagados del mundo. Cook recibió una compensación total de aproximadamente US$ 74,3 millones a US$ 74,6 millones en el año fiscal 2025, manteniendo una cifra estable tras ajustes previos.

    Aunque su salario base es de US$3 millones anuales, la mayor parte de sus ingresos proviene de acciones (RSU) y bonificaciones por rendimiento.

    Dividendos

    Uno de los pilares de esta expansión ha sido la política de retorno al accionista. En los últimos años, Apple ha destinado más de US$ 500 mil millones a dividendos y recompras de acciones, posicionándose como una de las mayores generadoras de caja del mercado.

    A esto se suma la consolidación de su ecosistema, donde el iPhone se mantiene como eje central, con miles de millones de unidades vendidas, junto con una creciente diversificación hacia dispositivos wearables y, especialmente, servicios, que hoy aportan ingresos más estables y recurrentes.

    El análisis de fondo apunta a que este crecimiento responde a una lógica distinta a la de etapas anteriores de la compañía. La gestión de Cook se ha caracterizado por una ejecución enfocada en maximizar un producto dominante, optimizar la cadena de suministro y expandir márgenes, llevando a Apple a niveles de eficiencia líderes en la industria tecnológica.

    Ross Gerber, analista de Gerber Kawasaki dijo en declaraciones que recoge Bloomberg Línea que cuando llegó Cook “había muchas dudas”, pero admitió que “ha hecho un trabajo fenomenal a lo largo de los años”.

    John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple: Tim Cook deja la gerencia general

    De esta forma, una parte relevante del valor creado proviene de la combinación entre escala, recompras de acciones y fidelización de usuarios, más que de disrupciones tecnológicas de gran magnitud. El resultado es una empresa más grande, más rentable y con flujos más predecibles.

    “El análisis más fino es que este crecimiento tiene una naturaleza particular, donde Cook construye este resultado desde la ejecución, pues tomó un producto dominante como el iPhone y lo explotó al máximo, optimizó la cadena de suministro, expandió márgenes y convirtió a Apple en la compañía más eficiente del sector”, dijo Sebastián Martínez, analista de mercados de inversiones XTB.

    Sin embargo, este mismo modelo abre interrogantes hacia adelante. El foco en la optimización y la madurez del negocio convive con cuestionamientos respecto de la capacidad de Apple para liderar la próxima ola de innovación, particularmente en áreas como la inteligencia artificial, donde el mercado comienza a exigir nuevos motores de crecimiento.

    OpenAI está explorando la posibilidad de crear un dispositivo de hardware centrado en la inteligencia artificial junto con Jony Ive, exjefe de diseño de Apple, una iniciativa que podría suponer una amenaza a largo plazo al desafiar el ecosistema centrado en el iPhone que sustenta el crecimiento de Apple, consignó Reuters.

    Lee también:

    Más sobre:AppleTim CookiPhoneiPad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Uno de los mejores regalos que tuve fue haber sido pobre”: la frase que le abrió un flanco comunicacional a Lincolao

    $156 mil millones extra: el costo de atender a los 33 mil pacientes que abarca la alerta oncológica de Kast

    Eduardo Carrasco y la postergación del Festival Canción Nacional: “No creo que sea otra cosa que pura tontera”

    Sedini por juez que tildó de “ciencia ficción” querella del gobierno por agresión a Lincolao: “Lo importante es la condena a la violencia”

    Ministra Arzola tras aprobación de Escuelas Protegidas en la Cámara: “Lamentamos tener que dilatar el trámite”

    Trump insta a las empresas a no pedir devoluciones por aranceles: “me acordaré de ellos”

    Lo más leído

    1.
    Caso Factop: Luis Hermosilla solicita citar a declarar a excandidata a Fiscal Nacional y nueva gerenta de Codelco

    Caso Factop: Luis Hermosilla solicita citar a declarar a excandidata a Fiscal Nacional y nueva gerenta de Codelco

    2.
    Óscar Landerretche advierte que el gobierno de Kast busca una privatización de Codelco con sus críticas a la gestión

    Óscar Landerretche advierte que el gobierno de Kast busca una privatización de Codelco con sus críticas a la gestión

    3.
    Número de migrantes que recibirán la PGU al 2050 será 35 veces mayor al actual, con un costo fiscal de más de US$1.600 millones

    Número de migrantes que recibirán la PGU al 2050 será 35 veces mayor al actual, con un costo fiscal de más de US$1.600 millones

    4.
    Megarreforma: el proyecto no ingresa hoy al Congreso y gobierno estaría revisando el impuesto para las pymes

    Megarreforma: el proyecto no ingresa hoy al Congreso y gobierno estaría revisando el impuesto para las pymes

    5.
    Parlamentarios del oficialismo ven poco probable que megarreforma se apruebe en junio y fijan agosto como plazo

    Parlamentarios del oficialismo ven poco probable que megarreforma se apruebe en junio y fijan agosto como plazo

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Servicios

    Karol G confirma próximo concierto en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Karol G confirma próximo concierto en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Las comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Continúa el Subsidio Eléctrico 2026: estas son las próximas fechas de la quinta convocatoria

    Continúa el Subsidio Eléctrico 2026: estas son las próximas fechas de la quinta convocatoria

    “Uno de los mejores regalos que tuve fue haber sido pobre”: la frase que le abrió un flanco comunicacional a Lincolao
    Chile

    “Uno de los mejores regalos que tuve fue haber sido pobre”: la frase que le abrió un flanco comunicacional a Lincolao

    $156 mil millones extra: el costo de atender a los 33 mil pacientes que abarca la alerta oncológica de Kast

    Sedini por juez que tildó de “ciencia ficción” querella del gobierno por agresión a Lincolao: “Lo importante es la condena a la violencia”

    Chile en la economía del conocimiento
    Negocios

    Chile en la economía del conocimiento

    Trump insta a las empresas a no pedir devoluciones por aranceles: “me acordaré de ellos”

    Cuadruplicó las ventas y multiplicó por más de diez veces su valor: la gestión de Tim Cook en Apple

    Quién era Julio César Jasso Ramírez, el mexicano que mató a una turista e hirió a otros en las pirámides de Teotihuacán
    Tendencias

    Quién era Julio César Jasso Ramírez, el mexicano que mató a una turista e hirió a otros en las pirámides de Teotihuacán

    Revelan el inédito video de la “puesta de la Tierra”, captado desde la Luna por un astronauta de Artemis II

    5 ejercicios para hacer que tu memoria trabaje mejor, según una especialista

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini vista al Girona en busca de una victoria que corte su mala racha en LaLiga
    El Deportivo

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini vista al Girona en busca de una victoria que corte su mala racha en LaLiga

    Problemas para Colo Colo: Fernando de Paul sufre una grave lesión que lo aleja del resto de la primera rueda

    De más a menos: Christian Garin cae contra Martin Damm en la qualy del Masters de Madrid

    Grupo Almaviva reestructura su operación con nueva Dirección Global de IA y apuntala su presencia en América Latina
    Tecnología

    Grupo Almaviva reestructura su operación con nueva Dirección Global de IA y apuntala su presencia en América Latina

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple: Tim Cook deja la gerencia general

    Eduardo Carrasco y la postergación del Festival Canción Nacional: “No creo que sea otra cosa que pura tontera”
    Cultura y entretención

    Eduardo Carrasco y la postergación del Festival Canción Nacional: “No creo que sea otra cosa que pura tontera”

    La historia real del sacerdote que supo de la muerte de Matute Johns y su rol en la serie sobre el caso

    Con imaginario visual de Voluspa Jarpa obra llega a Teatro del Puente

    La Marea Plateada: La transformación demográfica de América Latina   
    Mundo

    La Marea Plateada: La transformación demográfica de América Latina   

    Lula ironiza con el Nobel de la Paz a Trump: “Que se lo den pronto para que no haya más guerras”

    Secretaria de Trabajo de Trump renuncia y se convierte en tercera mujer que deja el gobierno en dos meses

    Hablemos de amor: mi hermana me crió
    Paula

    Hablemos de amor: mi hermana me crió

    “La Mesa Latina”: el ciclo de cenas colaborativas que llega a Santiago

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas