SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Elección presidencial de Perú: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 7 de junio

    El Consulado General de Perú en Santiago anunció once espacios habilitados para sufragar.

    Por 
    Sofía Álvarez

    Este domingo 7 de junio se realiza la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, entre los candidatos Roberto Sánchez y Keiko Fujimori.

    Para quienes residen en Chile y necesiten sufragar, el Consulado peruano en Santiago recalcó que el proceso inicia a las 7:00 horas y concluye a las 17:00, con horario local. En esta línea, desde sus redes indicó diferentes locales de votación disponibles a lo largo del país.

    El Consulado General de Perú en Arica y su estacionamiento aledaño están habilitados para la región de Arica y Parinacota; el Liceo Bicentenario Domingo Santa María para Tarapacá; el Campus La Providencia para Antofagasta; la Casa de Acogida Nuestra Señora de Guadalupe para Atacama y, para quienes residen en Coquimbo y Valparaíso, la escuela Bernardo O´Higgins está dispuesta para votar.

    Para la Región Metropolitana, O´Higgins y Maule (incluyendo a Rapa Nui), están disponibles el Colegio Providencia, el Centro de Convenciones Espacio Riesco y los liceos Juan Pablo Duarte, José Victorino Lastarria y Arturo Alessandri Palma.

    En el caso de Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes está habilitado el colegio Gran Bretaña.

    Los locales de votación están definidos según el domicilio en DNI registrado hasta octubre de 2025. La información acerca de los locales de votación se encuentra disponible en el sitio web de consulta electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

    Lee también:

    Más sobre:PerúEleccionesONPERoberto SánchezKeiko FujimoriLocales de votación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Titelman, Larraín y un problema común: ¿Dónde está la identidad política en un orden mundial amenazado?

    La notaria Valeria Ronchera, al borde de la liquidación, explica en tribunales su mal negocio de cafeterías y la deuda con Primus

    Israel bombardea suburbios del sur de Beirut durante nueva tregua con Líbano

    PS acusa “severidad” en cobros del CAE y pide revisar medidas de la Tesorería

    Carabineros detiene a presunto autor de homicidio en El Bosque: habría confesado el crimen

    Ministro Arrau acompaña operativo policial en toma El Boro de Alto Hospicio

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, domingo 7 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 7 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    3.
    Temblor hoy, sábado 6 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 6 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    Senapred monitorea incremento de actividad en volcán Villarrica: alerta técnica se mantiene en nivel verde

    Senapred monitorea incremento de actividad en volcán Villarrica: alerta técnica se mantiene en nivel verde

    5.
    Pronostican viento normal a moderado en cinco regiones del país: podrían llegar a rachas de 70 km/h

    Pronostican viento normal a moderado en cinco regiones del país: podrían llegar a rachas de 70 km/h

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Servicios

    Pronostican viento normal a moderado en cinco regiones del país: podrían llegar a rachas de 70 km/h

    Pronostican viento normal a moderado en cinco regiones del país: podrían llegar a rachas de 70 km/h

    Elección presidencial de Perú: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 7 de junio

    Elección presidencial de Perú: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 7 de junio

    Senapred monitorea incremento de actividad en volcán Villarrica: alerta técnica se mantiene en nivel verde

    Senapred monitorea incremento de actividad en volcán Villarrica: alerta técnica se mantiene en nivel verde

    Criteria: aprobación de Kast repunta a 40% y desaprobación baja a 47%
    Chile

    Criteria: aprobación de Kast repunta a 40% y desaprobación baja a 47%

    Titelman, Larraín y un problema común: ¿Dónde está la identidad política en un orden mundial amenazado?

    PS acusa “severidad” en cobros del CAE y pide revisar medidas de la Tesorería

    La notaria Valeria Ronchera, al borde de la liquidación, explica en tribunales su mal negocio de cafeterías y la deuda con Primus
    Negocios

    La notaria Valeria Ronchera, al borde de la liquidación, explica en tribunales su mal negocio de cafeterías y la deuda con Primus

    Bikfy: La startup que pedalea con la evolución del mercado de bicicletas

    Quién es Yethro Dinamarca, el dueño de Ticketplus que busca llegar a Wall Street

    Nuevos estudios muestran que las inyecciones para bajar de peso tienen beneficios en el cáncer y la menopausia
    Tendencias

    Nuevos estudios muestran que las inyecciones para bajar de peso tienen beneficios en el cáncer y la menopausia

    4 claves para crear un hábito y cumplir tus objetivos personales

    Cómo identificar si el día está demasiado frío para sacar a tu perro a pasear, según una veterinaria

    De liderar con holgura a una insólita pausa por bandera roja: Kimi Antonelli se queda con un accidentado GP de Mónaco
    El Deportivo

    De liderar con holgura a una insólita pausa por bandera roja: Kimi Antonelli se queda con un accidentado GP de Mónaco

    Daniel Garnero arremete contra el calendario tras la eliminación de la UC en la Copa de la Liga: “Es una complicación”

    ¿Llega al Mundial? Los detalles de la lesión de Julio Enciso, la estrella que desata la preocupación en Paraguay

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario
    Tecnología

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    Estrella distante: la nueva vida del Centro Nacional de Arte de Cerrillos
    Cultura y entretención

    Estrella distante: la nueva vida del Centro Nacional de Arte de Cerrillos

    Candida Doyle, la mujer de Pulp: “No esperaba seguir tocando el teclado en absoluto a estas alturas de mi vida”

    La revancha de Pedro Lemebel: vuelve el autor que transformó la crónica en una gran performance de la memoria

    Israel bombardea suburbios del sur de Beirut durante nueva tregua con Líbano
    Mundo

    Israel bombardea suburbios del sur de Beirut durante nueva tregua con Líbano

    Balotaje en Perú: Fujimori y Sánchez hacen llamados a votar en medio de empate técnico

    Irán acusa a EE.UU. de cambiar “las reglas del juego” en medio de negociaciones

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?

    186 años de bodas chilenas en fotografías