Elección presidencial de Perú: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 7 de junio

Este domingo 7 de junio se realiza la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú , entre los candidatos Roberto Sánchez y Keiko Fujimori.

Para quienes residen en Chile y necesiten sufragar, el Consulado peruano en Santiago recalcó que el proceso inicia a las 7:00 horas y concluye a las 17:00, con horario local. En esta línea, desde sus redes indicó diferentes locales de votación disponibles a lo largo del país.

El Consulado General de Perú en Arica y su estacionamiento aledaño están habilitados para la región de Arica y Parinacota; el Liceo Bicentenario Domingo Santa María para Tarapacá; el Campus La Providencia para Antofagasta; la Casa de Acogida Nuestra Señora de Guadalupe para Atacama y, para quienes residen en Coquimbo y Valparaíso, la escuela Bernardo O´Higgins está dispuesta para votar.

Para la Región Metropolitana, O´Higgins y Maule (incluyendo a Rapa Nui), están disponibles el Colegio Providencia, el Centro de Convenciones Espacio Riesco y los liceos Juan Pablo Duarte, José Victorino Lastarria y Arturo Alessandri Palma.

En el caso de Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes está habilitado el colegio Gran Bretaña.

Los locales de votación están definidos según el domicilio en DNI registrado hasta octubre de 2025. La información acerca de los locales de votación se encuentra disponible en el sitio web de consulta electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).