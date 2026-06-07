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    Senapred monitorea incremento de actividad en volcán Villarrica: alerta técnica se mantiene en nivel verde

    Según informó Sernageomin, durante las primeras horas de este domingo se registró actividad asociada a exhalaciones con impacto restringido al cráter. No se han observado señales asociadas a un incremento de actividad explosiva.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Senapred monitorea incremento de actividad en volcán Villarrica: alerta técnica se mantiene en nivel verde

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que mantiene el monitoreo por actividad del volcán Villarrica, ubicado entre las comunas de Villarrica, Pucón, Curarrehue y Panguipulli, en las regiones de La Araucanía y Los Ríos.

    De acuerdo con información proporcionada por el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (Ovdas) del Sernageomin, el volcán Villarrica mantiene la alerta técnica en nivel verde.

    Según el reporte especial de actividad volcánica, durante las primeras horas de este domingo 7 de junio las cámaras fijas y sensores acústicos instalados en las cercanías del macizo registraron actividad asociada a exhalaciones de impacto restringido al nivel del cráter.

    Las imágenes captadas por las cámaras permitieron estimar una altura máxima de 460 metros respecto de la base del cráter, además de una columna de desgasificación que se dispersa preferencialmente en dirección este-noreste.

    Senapred monitorea incremento de actividad en volcán Villarrica: alerta técnica se mantiene en nivel verde. Imagen referencial.

    Pese al incremento observado en algunos parámetros, Sernageomin señaló que no se han registrado señales asociadas a un aumento de actividad explosiva.

    El organismo también indicó que la señal sísmica no presenta mayores variaciones en sus tamaños. En tanto, la energía evaluada a partir del parámetro RSAM muestra un sutil incremento, aunque el tremor continuo se mantiene bajo.

    Asimismo, se reportó sismicidad de largo periodo durante el horario de mayor actividad, lo que podría sugerir una mayor dinámica de fluidos en conductos someros. También se informó un alza en el parámetro de desplazamiento reducido, que alcanzó hasta 9 cm², en línea con el aumento observado.

    En resumen, el volcán Villarrica continúa manifestando un incremento en su actividad, posiblemente vinculado a una superficialización del lago de lava. Sin embargo, de acuerdo con Sernageomin, los antecedentes actuales siguen siendo compatibles con un sistema volcánico de conducto abierto y un lago de lava más superficial.

    Senapred monitorea incremento de actividad en volcán Villarrica: alerta técnica se mantiene en nivel verde. Imagen referencial.

    El organismo advirtió, de todas formas, que no es posible descartar explosiones súbitas y sin precursores.

    Senapred informó que mantendrá coordinación con el Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres para alertar oportunamente y dar respuesta ante eventuales situaciones de emergencia derivadas de la condición volcánica.

    Más sobre:SenapredVolcánVillarricaAlertaLa AraucaníaPucónActividad Volcánica

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