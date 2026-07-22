SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 22 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

    Por 
    Sandar E. Oporto
     
    Alexis Paiva Mack
    Temblor hoy, miércoles 22 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

    No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

    Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

    Temblor hoy, miércoles 22 de julio en Chile

    Estos son los sismos informados por Sismología:

    05:34 horas

    Sismo de magnitud 4.9, ocurrido a 59 km al noroeste de Carrizal Bajo, a una profuindidad de 28 km.

    04:46 horas

    Sismología registró un movimiento de magnitud 3.7 a 70 km al suroeste de Ollagüe, el sismo ocurrió a una profundidad de 130 km.

    Qué hacer en caso de un sismo

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

    Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

    1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
    2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
    3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
    4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
    5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
    6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

    Lee también:

    Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutosúltimos sismos ChileLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA

    El precio del petróleo mantiene su escalada y el barril se acerca a los US$ 100

    Temblor de mediana intensidad se registró en la Región de Atacama

    Lavrov confirma que se reunirá mañana con Marco Rubio en Filipinas para hablar sobre la guerra en Ucrania

    La Fiscalía de Estados Unidos y los abogados de Maduro proponen que el juicio comience en junio de 2027

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, martes 21 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 21 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Las comunas con suspensión de clases confirmada para este miércoles

    Las comunas con suspensión de clases confirmada para este miércoles

    3.
    Así funciona la red de Metro este miércoles 22 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este miércoles 22 de julio: toda la red está operativa

    4.
    ¿Cómo postular al Subsidio de Arriendo 2026? Revisa los plazos y requisitos

    ¿Cómo postular al Subsidio de Arriendo 2026? Revisa los plazos y requisitos

    5.
    Techo para Chile y BancoEstado lanzan campaña “Contigo donde más se necesite” en apoyo a las familias afectadas por el sistema frontal

    Techo para Chile y BancoEstado lanzan campaña “Contigo donde más se necesite” en apoyo a las familias afectadas por el sistema frontal

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 22 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 22 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este miércoles 22 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este miércoles 22 de julio: toda la red está operativa

    Las comunas con suspensión de clases confirmada para este miércoles

    Las comunas con suspensión de clases confirmada para este miércoles

    Temblor hoy, miércoles 22 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, miércoles 22 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor de mediana intensidad se registró en la Región de Atacama

    Así funciona la red de Metro este miércoles 22 de julio: toda la red está operativa

    El precio del petróleo mantiene su escalada y el barril se acerca a los US$ 100
    Negocios

    El precio del petróleo mantiene su escalada y el barril se acerca a los US$ 100

    Las declaraciones de Pedro Pablo Larraín, el controlador de Grupo Sartor, ante la Fiscalía: “No existe apropiación directa de fondos ni falsas inversiones”

    Se cierran las inscripciones: dos listas se enfrentarán para presidir la Cámara Chilena de la Construcción

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?
    Tendencias

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?

    Cómo el café puede ayudar al cuerpo a combatir el estrés y el envejecimiento, según un nuevo estudio

    Este jueves llegaría “el temporal más intenso” de la semana: revisa las regiones y sectores afectados

    Gavi aborda la agresión de Leandro Paredes y rebaja la polémica tras el Mundial: “No creo que tenga que ser suspendido”
    El Deportivo

    Gavi aborda la agresión de Leandro Paredes y rebaja la polémica tras el Mundial: “No creo que tenga que ser suspendido”

    El potente dardo de Rodrigo de Paul tras el Mundial: “Nuestras sonrisas molestan; cuánta gente esperaba nuestra caída”

    “Me aclaró lo que pasó en el camarín”: padre de seleccionado argentino revela detalles de la polémica charla de Messi en la final del Mundial

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve

    Sonos lanza un rediseño opcional de su app con nueva navegación y controles de volumen mejorados

    La carta de amor eterno de Ozzy Osbourne a The Beatles: “Son y serán para siempre la mejor banda del mundo”
    Cultura y entretención

    La carta de amor eterno de Ozzy Osbourne a The Beatles: “Son y serán para siempre la mejor banda del mundo”

    Humo blanco: Gobierno autoriza los conciertos de BTS en el Estadio Nacional

    Un clásico del reggaeton: Ozuna vuelve a Chile con sus grandes éxitos

    Lavrov confirma que se reunirá mañana con Marco Rubio en Filipinas para hablar sobre la guerra en Ucrania
    Mundo

    Lavrov confirma que se reunirá mañana con Marco Rubio en Filipinas para hablar sobre la guerra en Ucrania

    La Fiscalía de Estados Unidos y los abogados de Maduro proponen que el juicio comience en junio de 2027

    Irán ataca instalaciones de Estados Unidos en Kuwait, Jordania y un centro de datos de Amazon en Bahréin

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”
    Paula

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer