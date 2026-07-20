¿Qué significa el Estado de Catástrofe en Chile?

En horas de la mañana de este lunes se informó sobre la declaración de Estado de Catástrofe para la Región de Coquimbo, además de la provincia de Huasco, ante la emergencia derivada del sistema frontal que afecta al país.

La medida fue dada a conocer por parte del Presidente José Antonio Kast, en medio de su consejo de gabinete desde el Palacio de La Moneda.

En palabras del mandatario, la activación del Estado de Catástrofe responde a una serie de situaciones derivadas de las intensas lluvias, tales como “cortes de suministro de agua potable, por temas de algún tipo de desplazamiento de tierra, por aumento de los caudales y cortes de energía eléctrica”.

¿Qué significa el Estado de Catástrofe?

El Estado de Catástrofe se puede activar bajo situaciones excepcionales que afecten al territorio, como pueden ser guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia o calamidad pública.

La medida se encuentra regulada a través de la Constitución y la Ley N°18.415, Orgánica Constitucional de Estados de Excepción, y debe ser dictada por parte del Presidente de la República mediante Decreto Supremo y firmada por los ministros de Interior y de Defensa Nacional.

Una vez declarada la condición, la zona afectada queda bajo la dependencia del Jefe de la Defensa Nacional, designado por el Presidente, quien asume la dirección del territorio y puede adoptar medidas como:

Restringir las libertades de locomoción y de reunión.

Disponer requisiciones de bienes.

Establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad.

Adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad.

El Estado de Catástrofe tiene un plazo máximo de 90 días, sin embargo, el mandatario puede solicitar su prórroga o una nueva declaración si las condiciones que motivaron su activación se mantienen cumplido el periodo.