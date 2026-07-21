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    Hay casi 100 permisos de edificación de viviendas aprobados en Santiago Centro, pero más de la mitad no ha iniciado obras

    Santiago Centro en lo que va de 2026 ha sido la comuna con más ventas de viviendas. Desde Toctoc y la CChC destacan la aceleración que ha experimentado el sector, pero advierten que la reducción del stock sigue siendo una de las principales preocupaciones de los desarrolladores para iniciar nuevos proyectos.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Andres Perez

    Santiago Centro ha sido una de las comunas que han destacado durante en el repunte que se ha observado en el mercado inmobiliario, a raíz del subsidio a la tasa para créditos hipotecarios en la compra de viviendas nuevas. Esto, porque la medida ha impactado de mayor forma en esta comuna, al concentrar una alta oferta de menos de 4.000 UF.

    “Santiago Centro ha sido una de las comunas que más ha aprovechado el subsidio a la tasa, principalmente porque concentra una amplia oferta de departamentos nuevos dentro del rango de precio que contempla el beneficio. Además, mantiene un importante stock de viviendas de entrega inmediata, por lo que el incentivo ha permitido acelerar decisiones de compra que se venían postergando debido al alto costo del financiamiento“, afirma Diego de la Prida, el business owner inmobiliario de venta nueva de Toctoc.

    “El subsidio a la tasa fue muy beneficioso para las ventas en la comuna de Santiago, especialmente durante el segundo semestre de 2025. Las ventas promedio aumentaron en cerca de 25% (del segundo al tercer trimestre de 2025). En los últimos meses, sin embargo, esta tendencia disminuyó“, detalló el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría.

    Según los datos de la plataforma de compra y venta de viviendas, “el aumento de la venta ha generado una disminución significativa de la oferta disponible en entrega inmediata presente en la comuna, ya que disminuyó un 30% desde lo que estaba disponible en junio de 2025″.

    De acuerdo a los datos de la Cámara Chilena de la Construcción Santiago Centro en lo que va del 2026 es donde más se han vendido viviendas, alcanzando en el primer trimestre cerca de 1.000 unidades. Con ello, la velocidad de ventas se redujo de 40 meses para agotar stock a cierre del 2025 a 38 meses.

    Aún así, en el primer semestre se han ralentizado las ventas. Tanto Toctoc como la CChC lo atribuyen a la postergación de la decisión de compra influida por las medidas anunciadas en el proyecto de ley de reconstrucción nacional, como la exención del IVA a la vivienda por un año.

    “Este primer semestre de 2026 ha tenido una disminución en las ventas en relación con los últimos meses del año anterior, con ventas similares a las que se vieron en el período anterior. Esto se encuentra vinculado principalmente a la postergación en la compra por la eventual incorporación de la eliminación del IVA y un escenario económico con mayor incertidumbre”, afirma De la Prida.

    Oferta e inicios de proyectos

    Pese a que Toctoc afirma que hubo una fuerte disminución del stock, la CChC apunta a que es una de las comunas con mayor oferta a nivel nacional, llegando a casi 13 mil viviendas. Estas se concentran principalmente en los barrios de Santiago Norte y Santa Isabel, y en los segmentos de precios entre 2.000 UF y 4.000 UF.

    “Santiago es una de las comunas que históricamente muestra mayor dinamismo a nivel de ciudad, y de hecho es actualmente la con más oferta a nivel regional. A esto se suma que existen cerca de 11 mil viviendas en la comuna con permiso de edificación ya autorizado que aún no inician obras. El inicio de estos proyectos es fundamental para generar empleo y aportar al tan ansiado crecimiento de la economía“, señala Echavarría.

    Los datos de la CChC, muestran que hay 99 permisos de edificación otorgados en Santiago Centro, equivalentes a 20.449 viviendas y más de 900 mil m2. Pero del total mencionado hay 10.900 viviendas, repartidas en 56 proyectos que se encuentran en estado “no iniciado”. El 67% de dichas iniciativas corresponden a permisos otorgados entre 2021 y 2023.

    “El inicio de estos proyectos dependerá de que las condiciones del mercado lo justifiquen, especialmente en lo relacionado con el stock acumulado: mientras menor sea la velocidad venta, menores serán los incentivos de las empresas para comenzar nuevas obras”, declara Alfredo Echavarría.

    “El inicio de nuevos proyectos sigue siendo moderado y bastante selectivo. Si bien la recuperación de las ventas ha mejorado las expectativas del mercado, las inmobiliarias aún mantienen cautela debido a que persisten costos de construcción elevados, mayores exigencias de financiamiento y un escenario económico que todavía presenta incertidumbre. En el corto plazo, la prioridad sigue siendo absorber el stock disponible antes de acelerar el lanzamiento de nuevos proyectos”, proyecta Diego de la Prida.

    Y aunque los permisos de edificación nueva se mantienen en niveles bajos, Toctoc apunta a una “una tendencia que vemos con especial atención: la reconversión de edificios de oficinas a uso residencial. El éxodo de oficinas emblemáticas del centro hacia el sector oriente, con procesos de fusión y traslados corporativos que dejarán disponibles edificios completos en pleno casco histórico, abre una ventana de oportunidad relevante. Estos inmuebles cuentan con ubicaciones inmejorables, conectividad consolidada y, en muchos casos, fachadas históricas de alto valor patrimonial”.

    Más sobre:ConstrucciónSantiago CentroMercado InmobiliarioCChCToctocPermisos

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