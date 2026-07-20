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    Las comunas con suspensión de clases para este martes por el sistema frontal

    Algunos municipios han confirmado la medida para el 21 de julio en sus establecimientos.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Las comunas con suspensión de clases para este martes por el sistema frontal. Foto referencial de archivo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Las condiciones meteorológicas adversas continuarán durante la presente semana, motivo por el que algunas comunas han confirmado suspensión de clases para este martes 21 de julio.

    Se trata de condiciones de intensas lluvias y vientos que se mantendrán en parte del país, como parte del nuevo frente de mal tiempo relacionado a los sistemas frontales de los últimos días.

    De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile la zona norte del país será la más afectada en las próximas horas, donde se mantiene una alerta activa para Coquimbo y una alarma para Huasco.

    Comunas con clases suspendidas

    Al tiempo de redacción de esta nota se ha informado de suspensión de clases en las siguientes comunas:

    • Quillota

    Desde la Municipalidad se confirmó la suspensión de clases para el martes 21 de julio de manera preventiva. La medida aplica a todos los establecimientos educaciones municipales de la comuna.

    • La Calera

    La Municipalidad informó a los padres y apoderados sobre la suspensión de clases en todos los establecimientos educacionales públicos y jardines infantiles para el martes 21 y miércoles 22 de julio.

    También se comunicó que solo los establecimientos educacionales contarán con servicio de alimentación.

    • Ovalle

    El Departamento de Educación Municipal de Ovalle informó que los establecimientos de administración municipal tienen suspensión de clases este martes 21 de julio, ante el corte de agua potable que afecta a distintos puntos de la comuna.

    Más sobre:EducaciónClasesSuspensión de clasesComunasRegionesClases suspendidasMartesMartes 21 de julio21 de julioSistema frontal

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