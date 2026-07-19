Aguas del Valle anuncia corte parcial de emergencia en La Serena y Coquimbo: revisa las zonas afectadas

Aguas del Valle anuncia corte parcial de emergencia en La Serena y Coquimbo por turbiedad del río Elqui

Aguas del Valle informó que realizará un corte parcial y temporal del suministro de agua potable en sectores de La Serena y Coquimbo, debido a la persistente alta turbiedad registrada en el río Elqui tras el sistema frontal.

La interrupción comenzará a las 20.00 horas de este domingo y, de mantenerse las condiciones previstas, el servicio podría comenzar a restablecerse progresivamente desde las 06.00 horas del lunes.

Según explicó la sanitaria, la condición del río continúa impidiendo la producción normal de agua potable en la principal planta que abastece a la conurbación. Durante los últimos cuatro días, la empresa mantuvo el suministro mediante fuentes de respaldo y distintas maniobras operacionales.

“Durante los últimos cuatro días hemos desplegado todas nuestras capacidades operacionales y utilizado al máximo nuestras fuentes de respaldo para mantener la continuidad del servicio a las familias de la conurbación”, señaló el gerente regional de Aguas del Valle, Andrés Nazer.

Aguas del Valle anuncia corte parcial de emergencia en La Serena y Coquimbo por turbiedad del río Elqui Alejandro Pizarro/Aton Chile

Sin embargo, el ejecutivo indicó que la prolongación de la turbiedad y el agotamiento progresivo de las reservas hicieron inevitable la suspensión parcial del servicio.

El sistema de abastecimiento de La Serena y Coquimbo utiliza tanto fuentes superficiales como subterráneas. Estas últimas continuarán funcionando y permitirán mantener el suministro en una parte importante de ambas comunas, aunque su capacidad no alcanza para responder a la totalidad de la demanda.

“Hoy enfrentamos un fenómeno excepcional. La turbiedad del río supera en más de 20 veces los niveles que permiten producir agua potable de manera segura, en una situación que no se registraba hace más de 30 años en la región”, afirmó Nazer.

En La Serena, el corte afectará a Cerro Grande, San Joaquín, Barrio Universitario, Colina El Pino, El Milagro, La Florida, Vista Hermosa y La Pampa.

Aguas del Valle anuncia corte parcial de emergencia en La Serena y Coquimbo por turbiedad del río Elqui Alejandro Pizarro/Aton Chile

En Coquimbo, la suspensión alcanzará a los sectores de Peñuelas, Punta Mira y San Juan.

Como medida de apoyo, Aguas del Valle reforzó su plan de abastecimiento alternativo mediante la instalación de más de 100 estanques estacionarios y el despliegue de camiones aljibe en distintos sectores.

La sanitaria llamó a la comunidad a realizar un acopio responsable y acotado, privilegiando el consumo humano y evitando almacenar cantidades excesivas que puedan afectar el abastecimiento de otros vecinos.

La empresa indicó que continuará monitoreando las condiciones del río para retomar la captación cuando los niveles de turbiedad permitan producir agua potable de manera segura. También mantendrá habilitados durante las 24 horas el número 600 400 4444 y el WhatsApp +56 9 9900 0325 .