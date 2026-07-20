SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    22 propuestas para un diálogo urgente

    Por 
    María José Abud
    María Cecilia Cifuentes
    Claudia Martínez
    Cuky Pérez
    María José Zaldívar
    David Bravo
    Alejandro Micco
    Benjamín Villena
     
    Ricardo Ruiz de Viñaspre
    Andres Perez

    A principios de mayo, el Ministro del Trabajo y Previsión Social nos convocó a formar la Mesa de Reactivación Laboral, con un encargo preciso: proponer medidas concretas para incentivar la creación de empleo formal, con énfasis en el empleo femenino, en los jóvenes y la reducción de la informalidad. Durante 49 días trabajamos de manera independiente y ad honorem, en un proceso que incluyó el análisis de 80 propuestas enviadas por personas y organizaciones, así como también la realización de 40 audiencias.

    Partimos de un diagnóstico que no admite ambigüedades. Chile lleva 41 meses consecutivos con desempleo igual o superior a 8%; el dato más reciente marca 9,4% —el peor registro en cinco años— ascendiendo a 10,5% en mujeres y 24,6% en jóvenes. La tasa de ocupación está por debajo de su nivel prepandemia desde hace 74 meses. Y todo esto ocurre mientras el resto de la OCDE y de América Latina no muestra un deterioro comparable. No es un problema cíclico, sino una emergencia con causas estructurales, y por eso creemos que requiere respuestas de la misma naturaleza.

    El principal motor para generar empleo es, sin duda, el crecimiento económico, por lo que resulta indispensable una estrategia que eleve el crecimiento tendencial del país. Sin embargo, existe un fuerte desacople entre la recuperación de la actividad económica y la generación de empleo, lo que confirma que el crecimiento por sí solo no será suficiente. Es imprescindible modernizar nuestro mercado del trabajo para que esté a la altura de los desafíos del siglo XXI, tanto reduciendo las rigideces que hoy operan como freno a la contratación formal, como resguardando los derechos laborales, y bajando las barreras que enfrentan grupos en desventaja, como las mujeres y los jóvenes.

    Para hacer frente a estos desafíos, proponemos 22 medidas en cinco ejes: medidas para aumentar el empleo femenino haciéndonos cargo del ciclo de cuidados; ajustes a los subsidios al empleo, con foco en los jóvenes y la formalidad; reforma al sistema de capacitación laboral; cambios a la regulación laboral que hoy operan como freno a la contratación formal; y mejoras en la información disponible para diseñar y evaluar políticas públicas.

    La mayoría de estas medidas requiere cambios legislativos y, por su naturaleza, no tendrá efectos en el empleo en lo inmediato. Salir de esta crisis exige, entonces, una mirada de largo plazo. Por eso, más allá de las medidas particulares, nuestro llamado es avanzar en un diálogo social de carácter urgente, con sentido de país. Son discusiones difíciles, cuyos resultados en varios casos requerirán romper con paradigmas históricos y construir confianzas, para alcanzar acuerdos donde hoy existen posiciones cerradas.

    Creemos, sin embargo, que es posible avanzar. Esta agenda no pretende ser exhaustiva ni definitiva, sino ofrecer una base concreta para iniciar una discusión que Chile no puede seguir postergando. El costo de no actuar ya lo están pagando casi un millón de personas desempleadas, especialmente jóvenes, mujeres y hogares de menores ingresos.

    *Los autores de la columna son miembros de la Mesa de Reactivación Laboral

    Más sobre:OpiniónEmpleoMesa de Reactivación LaboralDesempleo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lluvias provocan millonarios daños a la agricultura: paltos y cítricos serían los más afectados

    El “Rey del Norte” a Downing Street: los desafíos de Andy Burnham como nuevo primer ministro de Reino Unido

    La centroderecha francesa reajusta su estrategia frente al avance de Le Pen de cara a 2027

    Dos personas heridas deja robo a local comercial en Recoleta: delincuentes dispararon al aire

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Lo más leído

    1.
    ¿Quién gana cuando gana Quiroz?

    ¿Quién gana cuando gana Quiroz?

    2.
    Crisis de la salud mental

    Crisis de la salud mental

    3.
    Desde el ojo de la tormenta

    Desde el ojo de la tormenta

    4.
    ¿Dónde estás, Franz Beckenbauer?

    ¿Dónde estás, Franz Beckenbauer?

    5.
    El Niño Godzilla

    El Niño Godzilla

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    A qué hora y dónde ver a España vs. Argentina por la final del Mundial en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a España vs. Argentina por la final del Mundial en TV y streaming

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    ¿Cuándo es el próximo feriado del año? Revisa cuáles festivos quedan para 2026

    ¿Cuándo es el próximo feriado del año? Revisa cuáles festivos quedan para 2026

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este lunes 20 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este lunes 20 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, lunes 20 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 20 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Armada emite aviso de marejadas desde Huasco hasta el Golfo de Arauco

    Armada emite aviso de marejadas desde Huasco hasta el Golfo de Arauco

    Dos personas heridas deja robo a local comercial en Recoleta: delincuentes dispararon al aire
    Chile

    Dos personas heridas deja robo a local comercial en Recoleta: delincuentes dispararon al aire

    Así funciona la red de Metro este lunes 20 de julio: toda la red está operativa

    Cámara de Diputados se prepara para votar la megarreforma de Kast mientras la oposición se acerca al TC

    Lluvias provocan millonarios daños a la agricultura: paltos y cítricos serían los más afectados
    Negocios

    Lluvias provocan millonarios daños a la agricultura: paltos y cítricos serían los más afectados

    Fundación Libera: la ONG chilena que puso a los exportadores de salmón y fruta en la mira de Washington

    22 propuestas para un diálogo urgente

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio
    Tendencias

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Cómo es el anillo de los campeones del Mundial 2026

    El mensaje de Rodri, el Balón de Oro del Mundial: “Les digo a las nuevas generaciones que se reflejen en mí”
    El Deportivo

    El mensaje de Rodri, el Balón de Oro del Mundial: “Les digo a las nuevas generaciones que se reflejen en mí”

    La euforia de los portales españoles tras proclamarse como campeones del Mundial: “¡Los reyes de todos los tiempos!"

    Tras ausentarse de la final: la reacción de Javier Milei a la derrota de Argentina en Mundial 2026 ante España

    Review de la Kingston FURY Beast DDR4 RGB: ¿Vale la pena actualizar tu PC?
    Tecnología

    Review de la Kingston FURY Beast DDR4 RGB: ¿Vale la pena actualizar tu PC?

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    Christopher Nolan y La Odisea: “Este poema aún fascina porque nuestras preocupaciones humanas no han cambiado tanto”
    Cultura y entretención

    Christopher Nolan y La Odisea: “Este poema aún fascina porque nuestras preocupaciones humanas no han cambiado tanto”

    O juremos con gloria morir: un relato de Jaime Bayly

    Alba Gaviraghi: el vuelo de una nueva voz del cine chileno

    El “Rey del Norte” a Downing Street: los desafíos de Andy Burnham como nuevo primer ministro de Reino Unido
    Mundo

    El “Rey del Norte” a Downing Street: los desafíos de Andy Burnham como nuevo primer ministro de Reino Unido

    La centroderecha francesa reajusta su estrategia frente al avance de Le Pen de cara a 2027

    Zelenski reivindica ataques contra instalaciones logísticas y un depósito de petróleo en la región de Moscú

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer
    Paula

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino