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    Política

    Juan Marcelo Valenzuela: “Si estuviera en el Ejecutivo, le recomendaría que siempre tuviera buenas relaciones con el PDG”

    El jefe de los diputados del Partido de la Gente agregó que el gobierno no puede tener "esta mirada corta de negociaciones", porque "a la vuelta de la esquina viene otro proyecto y van a tener que conversar con nosotros". En la antesala de que la Cámara vote la megarreforma, aseguró también que es probable que se "habilite libertad de acción" y que el entendimiento al que se llegó con La Moneda fue para el primer trámite.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    20-07-2026. JUAN MARCELO VALENZUELA. FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Dos reuniones claves estaban en la agenda del jefe de los diputados del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, para este lunes. La primera, con el ministro de Hacienda, Jorque Quiroz, durante la mañana, y la segunda, con la bancada -a las 19:30 h-, para resolver cómo votarán mañana en tercer trámite la megarreforma del gobierno.

    En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, entrevistado por Rodrigo Álvarez y Eugenia Fernández, el parlamentario adelantó que “vamos a, probablemente, habilitar la libertad de acción”.

    ¿Cómo hay que calificar la reunión que tuvo con el ministro ad portas de que se vea la megarreforma?

    En la misma dinámica de siempre. Hemos dicho que somos una bancada dialogante, técnica y, además, que estamos en la lógica de la proposición, tratando de venir a cambiar un poquito este aire de la política donde se pegan cachetazos para allá y para acá y se avanza muy poco (...). Tenemos reunión a las 19:30 h y uno va poniendo antecedentes sobre la mesa para poder tomar decisiones.

    ¿Es una reunión de la bancada, como la del domingo?

    Ayer nos reunimos a las 9 de la noche y fue una reunión preliminar para poder ir viendo técnicamente la reforma. Digo muy preliminar porque hoy día no hemos tomado una postura, que probablemente va a ser definitiva luego de las 19:30 h.

    Al menos cuatro diputados estaban por aprobar lo que viene del Senado, y otros, con dudas. ¿Aspiran a llegar a una postura común?

    Nosotros llegamos a un acuerdo, un entendimiento con el gobierno en el primer trámite, que era tratar de entregarle una solución lo más pronto posible a la clase media con la devolución del IVA de pañales y medicamentos. A cambio, habilitamos discutir la reforma en general. Cumplimos ambas partes (...). Hoy, en un tercer trámite, estamos viendo qué mejoró el Senado, porque lo que te generaba duda en un primer trámite probablemente venga con algunos cambios en el tercero, y es necesario evaluarlo. Siempre nos interesa, idealmente, ir con una postura común, pero cuando ya hay mucha controversia, hemos dicho que la libertad de acción también es un camino.

    El gobierno va a poner suma urgencia al proyecto que devuelve IVA por pañales y medicamentos. ¿No es un incentivo para votar a favor?

    No, porque el acuerdo y el entendimiento al que llegamos es en el primer trámite. Nosotros habilitamos en general la reforma y eso comprendía, por supuesto, el apoyo de toda la bancada, de todo el oficialismo. Ya en el Senado es una cosa distinta y ojalá el oficialismo haga todos los esfuerzos porque eso sería una buena señal, entendiendo que la relación de todos los partidos políticos es de cuatro años. Uno no puede tener una mirada de corto plazo, sería una muy mala idea. Si yo estuviera en el Ejecutivo le recomendaría, si me tocara ser asesor -que no lo soy-, que siempre tuviera buenas relaciones con el PDG y no en esta mirada corta de negociaciones porque finalmente a la vuelta de la esquina viene otro proyecto y van a tener que conversar con nosotros.

    ¿Quiroz ofreció algo?

    No. Le dijimos que íbamos a tener una reunión a las 19:30 h, (dijo) que él estaría pendiente de aquello que determináramos porque una comisión mixta alarga los plazos y va en contra de lo que quiere el ministro.

    ¿Le dijo expresamente que quiere que esto salga rápido?

    Sí, de hecho, lo ha dicho públicamente. Nosotros le dijimos que estamos con el ánimo siempre de poder avanzar, pero tenemos nuestra propia visión, no somos oficialismo, por tanto, nos vamos a tomar nuestro tiempo para deliberar y dar nuestra opinión.

    ¿Le manifestaron la idea de avanzar en otras cosas, al margen de la megarreforma?

    Una de las cosas que le puedo adelantar es que nos preocupa mucho el tema del Sence (...). Tiene que haber un plan de desarrollo y eso hoy día no lo vemos, entonces estamos revisando eso, si se pueden hacer indicaciones, si eso lo mandamos a una comisión mixta y en esa misma lógica estamos desglosando otras cosas que no puedo adelantar.

    Yo le voy a preguntar. ¿Contribuciones?

    Está en revisión. Mecanismos de compensación.

    ¿Invariabilidad también?

    Invariabilidad, exactamente. Probablemente estemos viendo la RCA, porque cambió de compensación a indemnización y que eso lo restringe bastante.

    ¿Y qué están analizando? Porque esto hace un rato ya que se está discutiendo.

    Lo que estamos analizando es que, como hay una visión diferente de algunos diputados (...), si llegamos a la conclusión de que es muy difícil y existe una natural controversia, como existe en otras bancadas, vamos a, probablemente, habilitar la libertad de acción.

    ¿Están muy peleadas las posiciones?

    Por lo pronto, en el primer trámite en lo particular sí hubo una diferencia. Si seguimos en esa misma dinámica, lo lógico sería una libertad de acción.

    ¿Cómo deben interpretar los otros partidos que el PDG se reúna con Quiroz, considerando que al ministro lo acusan de falta de diálogo?

    Con mucho respeto y humildad, pero me tiene muy sin cuidado lo que opinen el resto de partidos. A pesar de los partidos tradicionales, el Partido de la Gente llegó al Congreso, nosotros no le debemos nada a ellos. Solo les pedimos, con mucha humildad, que nunca se resten en el diálogo.

    Pablo Longueira, Víctor Barrueto y Pedro Araya han dicho en el programa que, como está la situación, Parisi ya está en segunda vuelta. ¿Qué le parece?

    Yo sería cauteloso. Sobre todo en Chile, las carreras presidenciales son cortas (...). Creo que Franco lo está haciendo muy bien, que instale temas, que no caiga en la trinchera chica, que cada vez que se haga presente lo haga con ideas concretas. Eso hay que cuidarlo muy bien. Hay que cuidar el desgaste y tratar de no ponerse ansioso. Además, voy a ser también muy cuidadoso, pero yo tendría cuidado con los caramelos envenenados.

    ¿Cómo así?

    Porque finalmente el hecho de poder impulsar a una figura de manera muy temprana podría generar un desgaste que no necesitamos.

    Más sobre:Desde la RedacciónMegarreformaPDGJuan Marcelo ValenzuelaPartido de la GenteFranco Parisi

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