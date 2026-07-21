Los síntomas de TDAH en niños podría estar relacionado con el uso adictivo de redes sociales, según un reciente estudio

Un nuevo estudio encontró que el uso adictivo de redes sociales durante la adolescencia podría estar asociado con un aumento de los síntomas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

La investigación fue realizada por investigadores de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) y observó que esta asociación fue especialmente evidente en adolescentes hombres.

Los síntomas de TDAH en niños podría estar relacionado con el uso adictivo de redes sociales, según un reciente estudio. Foto: Pexels

¿Cómo se llegó a esta conclusión?

La investigación, publicada en la revista JAMA Network Open, siguió durante cinco años a más de 11.000 adolescentes estadounidenses, quienes fueron evaluados desde los 12 hasta los 16 años.

Los resultados mostraron que aquellos jóvenes que reportaban un uso más problemático de las redes sociales tendían a presentar un incremento en los síntomas de TDAH al año siguiente .

Los investigadores aclaran que los hallazgos no prueban una relación de causa y efecto.

“No se trata de un ensayo controlado aleatorio, por lo que no podemos probar definitivamente la causalidad”, explicó Jason Nagata, autor principal del estudio y profesor asociado de Pediatría de la UCSF.

Sin embargo, añadió que “podemos demostrar que la asociación tiende a ir en esa dirección” .

El estudio también encontró que la relación parecía ser más consistente en adolescentes hombres, mientras que en las mujeres no se observó el mismo patrón de forma clara.

La adicción a las redes sociales

Según los investigadores, el uso adictivo de redes sociales (también denominado uso problemático) comparte características con otras conductas adictivas.

Entre ellas se encuentran la dificultad para controlar el tiempo de uso, la necesidad de permanecer cada vez más conectado, síntomas de abstinencia cuando no se puede acceder a las plataformas y recaídas tras intentar reducir su utilización.

En la práctica, explicó Nagata, esto puede reflejarse en adolescentes que sienten que no pueden dejar de revisar las redes sociales, incluso cuando reconocen que afectan su descanso , su rendimiento escolar o sus relaciones personales.

Los síntomas de TDAH en niños podría estar relacionado con el uso adictivo de redes sociales, según un reciente estudio. Foto: referencial.

Síntomas del TDAH

Entre los participantes de 12 años, cerca del 23% afirmó dedicar mucho tiempo a pensar en las redes sociales o planificar cuándo volvería a utilizarlas.

Un 18% señaló que recurría a estas plataformas para olvidar sus problemas y alrededor del 15% dijo haber intentado disminuir su uso, pero sin conseguirlo.

Posteriormente, los padres respondieron cuestionarios sobre la conducta de sus hijos, evaluando aspectos como la dificultad para concentrarse, terminar tareas, controlar la impulsividad o permanecer quietos, síntomas característicos del TDAH.

De acuerdo con Nagata, el análisis permitió observar cambios individuales a lo largo del tiempo.

“Cuando la puntuación de un adolescente en el uso adictivo de las redes sociales aumentaba de un año a otro, ese mismo adolescente tendía a mostrar un aumento en los síntomas de TDAH al año siguiente ”, señaló.

Los autores sostienen que estos resultados sugieren que los padres deberían prestar atención no solo al tiempo que sus hijos pasan frente a una pantalla, sino también a la forma en que utilizan las redes sociales.

“La mayoría de los padres se centran mucho en el tiempo total frente a la pantalla, pero esto se trata más bien de señales de alerta específicas” y de identificar patrones de uso problemático, indicó Nagata.

El investigador recomienda observar si los adolescentes son capaces de dejar de usar las redes cuando lo desean , si estas interfieren con sus estudios o relaciones sociales y si aparecen signos propios de una conducta adictiva.

Aun así, los autores enfatizan que se requieren nuevas investigaciones para confirmar si esta asociación corresponde efectivamente a una relación causal.