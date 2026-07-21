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    PDI indaga caso: la angustiante búsqueda de amigas que subieron al Cajón del Maipo el jueves y se desconoce su ubicación

    Hay pistas que apuntan a que Martina Núñez y Magdalena Retamal se dirigieron con un sujeto en automóvil, desde una disco en Peñalolén hasta San Gabriel, cuando partía el temporal.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Martina Micaela Núñez Hermosilla, de 22 años, y Magdalena María Retamal Pelz, de 31, están siendo buscadas por la Policía de Investigaciones (PDI).

    Su familia sostiene que el jueves 16 de julio, cuando el temporal partía en la Región Metropolitana, pretendían acudir a una discoteca en Peñalolén, pero sus planes cambiaron.

    Esa noche, con un conocido, apodado El Chino, abordaron un automóvil rumbo al Cajón del Maipo.

    Hay registros de cámaras de seguridad que muestran el vehículo a la altura de San Gabriel, subiendo en dirección a la zona cordillerana.

    Al mediodía del miércoles, se había determinado establecer el cierre preventivo de la Ruta G-25 a la altura de la Tenencia de Carabineros en la zona.

    Desde las Termas Valle de Colina, emitieron un comunicado en el que explican que ese día, siguiendo las instrucciones de las autoridades y Carabineros, debieron desalojar completamente el recinto debido al intenso sistema frontal.

    Hernán Covarrubias, gerente general de las termas, indicó que “como medida preventiva, se procedió además al cierre del acceso”.

    “Ante la preocupación por las personas que actualmente se encuentran desaparecidas, queremos señalar que, en caso de que hayan logrado refugiarse en nuestras instalaciones, nuestro refugio cuenta con las condiciones básicas necesarias para brindar protección y alimentación frente al temporal”, señaló.

    Pangal Andrade, figura televisiva asociada a los deportes extremos y el turismo aventura, que reside en la zona, explicó en declaraciones a CHV que hay mucha nieve que mantiene aisladas a las personas que viven por ese sector.

    “Cuando me vengo devolviendo, me encuentro con la familia ahí en el retén. Y ahí recién le tomamos el peso a la situación. Que al parecer los vieron pasar en una cámara, el auto. Y no sé si debería decirlo, pero la única posibilidad de que ellos tienen de estar con vida, es que si el gallo este conocía un poco, no sé quién es, y conocía el lugar, haya entrado a la fuerza del refugio”, sostuvo.

    En la comuna de San José de Maipo las clases de colegios están suspendidas en forma preventiva, ante la persistencia de las lluvias.

    En la parte alta, hay trabajos para despejar rutas y mantener la conectividad.

    La situación de la desaparición de las jóvenes fue abordada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, el lunes, en el marco de la evaluación de la situación en el país por las lluvias.

    “Por ahora, con la información que tenemos, no hemos querido imputarla a las afectaciones directas del sistema frontal”, planteó la autoridad.

    Más sobre:PolicialCajón del MaipoSan José de MaipoPDIPangal AndradeMartina NúñezMagdalena RetamalSistema frontal

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