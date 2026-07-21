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    El Deportivo

    Daniel Garnero abrocha a uno de sus pilares: Jimmy Martínez extiende su vínculo con la UC

    El volante seguirá ligado hasta el equipo precordillerano por un año y medio más.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Lucas Mujica
    Daniel Garnero abrocha a uno de sus pilares: Jimmy Martínez extiende su vínculo con la UC. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La UC asegura la continuidad de Jimmy Martínez. De acuerdo a la información recabada por El Deportivo, el volante, que tenía contrato vigente hasta fines de 2026, extendió su vínculo con el club precordillerano por una temporada más. De esta forma, permanecerá en la institución por lo menos hasta diciembre de 2027.

    La renovación llega en medio de un año en el que el mediocampista se consolidó como una alternativa habitual dentro del plantel y sumó actuaciones importantes tanto en la Liga de Primera como en la Copa Libertadores.

    Martínez se instaló dentro de las opciones del cuerpo técnico de Daniel Garnero. Hasta ahora registra 29 partidos con la camiseta de Universidad Católica. En ese periodo én ha tenido participación directa en resultados importantes. Su primer gol con la camiseta cruzada llegó en marzo, en el empate 2-2 frente a Everton.

    Más tarde convirtió el tanto que le dio la victoria a la UC sobre Cruzeiro en Brasil. Un partido que resultó clave en la campaña internacional del cuadro cruzado, que ahora debe afrontar la llave de octavos de final, ante Estudiantes de La Plata.

    Martínez celebra su gol ante Cruzeiro. Pier Giorgio Giavelli/Photosport

    A mitad del semestre pasado, Martínez valoraba el proceso que ha vivido y el espacio que ha conseguido dentro del equipo. “Cuando me toca llegar vine con esa espinita de ganar minutos. Gracias a Dios he podido cumplir. A veces he entrado bien y en otras no he podido aportar con lo que he esperado”, señaló.

    Martínez arribó a Universidad Católica a comienzos de la temporada luego de finalizar su contrato con Huachipato. Pese a su irregular pasado en Universidad de Chile, en San Carlos de Apoquindo confiaron en que la experiencia acumulada lo llevaría a ganarse un lugar en el equipo.

    En su presentación, el volante explicó las razones por las que aceptó el desafío de la UC. “Creo que he tenido a lo largo de mi carrera varios clubes en donde he ido creciendo. He ido madurando, creo que llego en un gran momento”, dijo en aquel momento.

    La extensión del contrato permite a Universidad Católica asegurar la continuidad de un jugador que ha participado en acciones determinantes durante la temporada. Hace algunas semanas también firmaron la renovación de Fernando Zuqui, claro en en el caso del argentino fue hasta diciembre de 2026, ya que su contrato terminaba en junio.

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